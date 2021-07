Biberist Am Emmenufer: Interesse an der Natur ist für diese Arbeit wichtiger, als Fachwissen Jeden Mittwoch macht sich eine Gruppe unter der Leitung von Christian Bürki auf, um das Emmenufer von invasiven Neophyten zu befreien. Rahel Meier 12.07.2021, 05.00 Uhr

Briefing: Christian Bürki erklärt welche Arbeiten wo zu machen sind. Tom Ulrich Der Plan zeigt das Gebiet, das durch die Gruppe betreut wird. Tom Ulrich Allzu weit nach unten sollen sich die Helfer nicht begeben. Rahel Meier Pflanze um Pflanze wird ausgerissen... Tom Ulrich ... nur so wird man der invasiven Neophyten Herr. Tom Ulrich Hier geht es den Goldruten an den Kragen. Tom Ulrich Pflanze um Pflanze wird ausgerissen. Tom Ulrich Und noch eine... Tom Ulrich Salome Lauber und Christian Bürki besprechen das weitere Vorgehen. Tom Ulrich Die Gruppe verschiebt sich von Hotspot zu Hotspot. Tom Ulrich Diese Fläche wird vom einjährigen Berufkraut befreit. Tom Ulrich

In festen, meist hohen Schuhen, mit langen Hosen, Leuchtweste, Gartenhandschuhen und bewaffnet mit Harke, Spaten oder Gartenschere treffen sich jeweils am Mittwochmorgen bis zu 12 Mitglieder des Naturschutzvereins Biberist an der Emme in Biberist.

Unter der Leitung von Christian Bürki helfen sie mit, das Emmeufer zwischen dem Wehr Biberist und der 90-Grad-Kurve in der Nähe der Deponie Schwarzweg von invasiven Neophyten zu befreien. Die Gruppe macht dies im Auftrag des Amtes für Umwelt des Kantons Solothurn.

Regelmässige Arbeit zeigt Erfolg

Die regelmässige Bekämpfung zeigt Erfolg: Schon seit 2012 werden die beiden Ufer entlang der Emme zwischen der Bogenbrücke und der Emmebrücke in Biberist regelmässig von Neophyten befreit. Die heimische Flora hat sich dort gut entwickelt: Das Bild wird dominiert von Schafgarben, Malven, wilder Möhre, wildem Majoran, Wegwarte und diversen Klee- und Nelkenarten. Dazwischen findet sich immer mal wieder eine Königskerze. Dazu kommen im Uferbereich Hartriegel, Schwarzdorn, Birken, Weiden oder Feldahorn.

Neophyten sind nicht nur schlecht

Am Westufer der Emme, zwischen dem Wehr in Biberist und der Deponie Schwarzweg sieht das Bild zurzeit noch anders aus. Japanischer Staudenknöterich, nordamerikanische Goldruten und armenische Brombeeren sind häufig. Dazu kommen unter anderem Robinien, das einjährige Berufkraut und das drüsige Springkraut.

Neophyten sind nicht nur schlecht, was oft auch der Grund für deren Einführung war, weiss Christian Bürki. «Das Holz der Robinie beispielsweise ist sehr hart und deshalb begehrt. Schmetterlinge mögen die Robinie ebenfalls», erklärt er.

«Und die armenische Brombeere ist sehr aromatisch.»

Jedoch verhalten sich diese beiden Pflanzen wie einige weitere Neophyten invasiv. Das heisst, sie verbreiten sich so rasch und stark, dass sie die einheimischen Arten verdrängen und Schäden verursachen.

Strategie zur Bekämpfung klar definiert

Im Kanton Solothurn wurde schon vor Jahren eine gezielte Strategie zur Bekämpfung der invasiven Neophyten entwickelt und in einem Arbeitspapier festgehalten. Wald und Gewässerräume gehören nebst den Naturschutzgebieten laut dem Arbeitspapier zu den Orten, an denen die invasiven Neophyten prioritär bekämpft werden sollen.

Die Anzahl der zu bekämpfenden Arten ist überschaubar und das für die Bekämpfung notwendige Wissen kann rasch erlangt werden. Wichtig ist, dass die Arbeiten durch jemanden mit dem nötigen Fachwissen angeleitet und begleitet werden. Genau so arbeitet auch die Einsatzgruppe am Emmeufer. Sie wird von Salome Lauber (Koordinationsstelle gebietsfremde Organismen, Amt für Umwelt) begleitet.

«Man muss kein botanisches Fachwissen haben, um hier mitzuhelfen, das Interesse und der Wille sind wichtiger»,

erklärt sie. Allerdings seien die meisten Helfer botanisch doch recht interessiert, weiss Bürki.

Mitsamt der Wurzel ausreissen

Christian Bürki, als Leiter der Gruppe und Salome Lauber sprechen die Arbeiten, die ausgeführt werden sollen, jeweils ab. Bürki begibt sich meist am Montag oder Dienstag auf einen Kontrollgang durch das Gebiet, das fast acht Hektaren gross ist. So bestimmt er, wo die Arbeit gerade am nötigsten ist.

«Die invasiven Neophyten sollten möglichst vor der Blüte mitsamt der Wurzel ausgerissen werden», meint Salome Lauber. Wenn dies flächendeckend über ein Gebiet geschieht, kann dort die Verbreitung eingedämmt oder das Vorkommen dieser Pflanzen bestenfalls getilgt werden. Pflanzen ohne fortpflanzungsfähiges Material können einfach auf einem Haufen liegen gelassen werden und verdorren. Andere Pflanzen – wie etwa der japanische Staudenknöterich – müssen fachgerecht entsorgt werden. Die armenische Brombeere wird niedergemäht. Etwas anderes mache keinen Sinn.

Zusammenarbeit auf allen Ebenen

Die kantonalen Behörden suchen bei der Bekämpfung der invasiven Neophyten die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten. Neben den Einwohnergemeinden sind das auch die Bürgergemeinden oder private Waldbesitzer. Von Derendingen nach Zuchwil, Luterbach und bis zur Einmündung der Aare werden die invasiven Neophyten im Uferbereich ebenfalls bekämpft. Hier steht aber eine gemeinnützige Organisation unter Vertrag. «Das Gebiet ist doch sehr gross und es braucht mehr Stunden als in Biberist», meint Salome Lauber.

Der Kanton ist jedoch interessiert daran, zukünftig auch in weiteren Teilgebieten mit Dritten wie Vereinen oder Privaten zusammenzuarbeiten. Bei seinen regelmässigen Kontrollgängen geht Christian Bürki übrigens nicht nur den Neophyten nach. Er entdeckt jeweils auch botanische Raritäten und zeigt sie den Helfern. So wissen diese nun, wo ein Purpur-Leinkraut zu finden ist und wie eine Tauben-Skabiosa aussieht. Beides Beispiele für Pflanzen, welche durch die Bekämpfung der invasiven Neophyten wieder mehr Platz erhalten.