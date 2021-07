Biberist 38 Jahre lang mit Herzblut im Einsatz für Kinder – jetzt geht Susanne Mollica in Pension Nach 24 Jahren als Heilpädagogin und 14 Jahren als Schulleiterin wird Susanne Mollica in Biberist Ende August offiziell pensioniert. Rahel Meier 21.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Susanne Mollica wird offiziell Ende August, nach 14 Jahren als Schulleiterin in Biberist, pensioniert. Hanspeter Bärtschi

Insgesamt 38 Jahre hat Susanne Mollica in der Schule in Biberist gearbeitet. Die ersten 24 Jahre als Heilpädagogin und die letzten 14 Jahre dann als Schulleiterin für die Unterstufe – oder den ersten Zyklus – wie es heute heisst. Sie darf von sich behaupten, dass sie gegen 3000 Kinder auf dem Weg ins Erwachsenenleben begleitet hat. Ende August wird sie nun offiziell pensioniert.

Schulleitung zuerst nur vorübergehend übernommen

In Biberist begann man ab 2002 eine Schulleitung aufzubauen. «Zuerst hatte die Kreisschule eine Leitung. Die Gemeindeschule kam erst später», erinnert sich Susanne Mollica. Dass sie die Schulleitung übernahm, war auch Zufall. Die Person, die nach der ersten Ausschreibung des neuen Postens als Schulleiter gewählt wurde, sagte unverhofft ab.

«Ich war eigentlich mit Leib und Seele Heilpädagogin, gleichzeitig hatte ich aber auch ein Alter in dem ich mich gefragt habe, ob ich nicht nochmals etwas Neues anfangen soll.»

Ausserdem war mit der Absage das Projekt Schulleitung gefährdet, dass die Lehrerschaft mit viel Herzblut erarbeitet hatte.

So stieg Susanne Mollica 2007 vorerst «vorübergehend» als Schulleiterin ein. «Schon 2003 hatte ich einen der ersten Schulleiterkurse im Kanton absolviert. Irgendwann wurde ich dann als Schulleiterin angestellt und 2009 wurde die Schule Biberist zertifiziert.»

Immer wieder gemeinsam Lösungen gefunden

Anfangs war Susanne Mollica für die gesamte Gemeindeschule mit 65 Lehrpersonen zuständig. Irgendwann kam dann eine zweite Schulleiterin dazu und die Pensen wurden auf den ersten Zyklus (Kindergarten bis und mit 2. Klasse) und die Mittelstufe (3. bis 6. Klasse) verteilt.

«Zu Beginn war das neue Modell noch ungewohnt für die Lehrpersonen, auch wenn sie hinter der Einführung standen», erinnert sie sich. «Plötzlich war da eine Leitung, jemand der führt. Vorher war jeder sein eigener Chef und konnte viel eigenständig entschieden.» Aber in all den Jahren haben man immer wieder gemeinsam Lösungen gefunden.

Viele Veränderungenn mitgemacht

In all den Jahren in denen Susanne Mollica an der Schule tätig war, hat sich das Schulwesen stark verändert.«Methodik und Didaktik sind anders geworden. Die Digitalisierung hat im Schulzimmer Einzug gehalten.» Zudem gab es immer wieder Schulreformen.

«Einmal mussten wir Noten setzen, dann wieder nicht»,

nennt sie ein Beispiel. Betroffen war sie bereits als Heilpädagogin. Sie unterrichtete zu Beginn in der sogenannten «Hilfsschule» im Unteren Schulhaus. Später wurde aus der «Hilfsschule» die «Kleinklasse» und die Kinder wurden auf die Schulhäuser verteilt.

Susanne Mollica bedauert zudem die Abschaffung der Einführungsklasse. «Biberist hatte schon sehr früh eine Einführungsklasse. Ich fand das eine sehr gute Sache für die Kinder», meint sie.

Kinder sind Kinder geblieben

In Biberist selbst war sie als Schulleiterin auch durch die Schulraumplanung stark gefordert. «Leider wurde die Oberstufe häufig bevorzugt, wenn es um neue Räumlichkeiten ging.» Dabei werde in der Unterstufe das Fundament für die Schulkarriere gelegt.

Als letztes spricht sie noch über die Kinder, die in der Schule im Mittelpunkt stehen sollten. «Die Kinder haben sich in all diesen Jahren verändert. Sie kommen heute anders daher – und das meine ich nicht negativ. Aber es sind immer noch Kinder, die gerne spielen, die sich freuen oder sich streiten.»

Coronajahr Letzte Herausforderung Mit Corona waren die Schulen stark gefordert. Auch Susanne Mollica musste als Schulleiterin umdenken. «Eines hat Corona uns gelernt. Wir wissen heute, dass die Digitalisierung auch ihr Gutes hat. Wir kommunizieren innerhalb der Schule sehr häufig via Mail.» Dank Teams konnten die Kinder in kleinen Gruppen mit ihren Lehrerinnen und Lehrern sprechen. Auch die Homepage wurde vermehrt genutzt um zu informieren, aber auch um Bilder aufzuschalten und so zu zeigen, was alles so passiert. Einmal pro Woche kamen die Kinder zudem ins Schulhaus, und haben ihre Päckli mit den Aufgaben abgeholt. «Der persönliche Kontakt, auch wenn er nur kurz war, war für viele Kinder sehr wichtig», erklärt Susanne Mollica. Zudem hätten die Lehrpersonen regelmässig mit den Familien der Schulkinder ihrer Klassen telefoniert. «Die Lehrerinnen und Lehrer haben Grossartiges geleistet während des Lockdowns», rühmt sie die Biberister Lehrerschaft. Aber auch die Eltern hätten viel dazu beigetragen, dass das Coronajahr einigermassen geordnet abgeschlossen werden konnte. (rm)

Weiterbildung als Audiopädagogin

Susanne Mollica ist mit einem gehörlosen Bruder aufgewachsen. Sie hat unter anderem deshalb vor rund sechs Jahren damit begonnen, die Gebärdensprache zu lernen. Nach der Pensionierung wird sie in einem 40-Prozent-Pensum als Audiopädagogin an einer Spezialschule weiterarbeiten.

«Ich werde hörbehinderte oder gehörlose Kinder im Kindergarten, in der Schule, aber auch zuhause begleiten.» Ziel der Arbeit sei dabei, die Kommunikation mit den Hörenden und das Gehör der Schulkinder zu verbessern, aber auch deren Hörapparate optimal anzupassen. «Auf diese Herausforderung freue ich mich sehr. Ich darf etwas tun, was ich schon lange gerne gemacht hätte und ich habe einen Arbeitgeber, der mir auch noch Weiterbildungen auf diesem Gebiet ermöglicht.»

Oft auf dem Pausenplatz geplaudert

Vermissen wird Susanne Mollica die vielen positiven Begegnungen mit den Lehrpersonen, den Kindern und den Eltern, die sie in all diesen Jahren hatte.

«Für mich war es ein Vorteil, dass ich in Biberist wohne und auch hier arbeite.»

Sie freue sich immer, wenn sie auch ausserhalb der Schule angesprochen werde. «Auch auf dem Pausenplatz wissen die Kinder immer noch, wie ich heisse, grüssen mich oder erzählen mir etwas.»