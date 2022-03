Obergerlafingen: Mitwirkung der Ortsplanungsrevision ist fertig

Bevölkerungsentwicklung Uneinigkeit in Bezug auf Bevölkerungswachstum zwischen Kanton und Obergerlafingen Vor 19 Jahren wurde die noch geltende Ortsplanung Obergerlafingens vom Regierungsrat genehmigt. Die Mitwirkung der revidierten Ortsplanung ist nun abgeschlossen. Urs Byland Jetzt kommentieren 05.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Obergerlafingen möchte gerne Land einzonen für das Industriegebiet Bolacker. Der Kanton hat abgeblockt. Carole Lauener

Die Revision der Obergerlafinger Ortsplanung wurde 2013 gestartet, aber wegen Abklärungen betreffend Einzonung im Gewerbegebiet Bolacker und fehlender Ressourcen durch den Schulhausneubau sistiert und erst 2019 wieder aufgenommen.

In der Zwischenzeit veränderten sich die Rahmenbedingungen. Einschneidend ist beispielsweise das neue Raumplanungsgesetz, das auf eine Verdichtung nach innen setzt, sowie der überarbeitete kantonale Richtplan (2018), in dem Obergerlafingen als «agglomerationsgeprägter Raum» eingestuft wird.

Bevölkerungsentwicklung: Kanton und Gemeinde uneinig

Obergerlafingen will stärker wachsen, als der Kanton vorgibt. 2015 wurde im Räumlichen Leitbild ein «moderates» Wachstum der Bevölkerung von rund 1 Prozent pro Jahr (rund 10 Personen pro Jahr) angestrebt. Dies entspricht einer Bevölkerungszahl von 1384 Personen im Jahr 2035. Eine Vergleichszahl zeigt, dass die Ziele der Obergerlafinger hochgesteckt sind. In der Zeit von 1999 bis 2014 ist Obergerlafingen nur um zwei Personen jährlich gewachsen, das sind 0,2 Prozent.

Die Ziele der Obergerlafinger entsprechen in keiner Weise den kantonalen Prognosen, die von einer Abnahme bis 2035 auf 1125 Personen ausgehen. Damit würde Obergerlafingen in den nächsten 13 Jahren rund 10 Personen jährlich verlieren, denn Stand heute leben 1250 Personen in Obergerlafingen.

Das Dorf hat aber den Vorteil, dass es nicht dicht überbaut ist. Gemäss Soll-Dichte des Kantons würde gar ein Sprung auf 1548 Personen drinliegen, denn Obergerlafingen hat aktuell eine Dichte von 40 Einwohnern pro Hektare. Laut Kanton könnten es bis zu 55 Personen pro Hektare sein. Das wäre aber nicht quartierverträglich. Man will wachsen, aber auch den Dorfcharakter wahren

Bereits vor der Mitwirkung drei Begehren abgearbeitet Bisher wurden in der Ortsplanungsrevision bereits drei Begehren bearbeitet. Im Bolacker sollte die Arbeitszone um gut 17'000 Quadratmeter erweitert werden. Dem Begehren konnte nicht entsprochen werden, da der Kanton die Einzonung vorgängig bereits abgelehnt hat. Der Besitzer der Parzellen 958 und 768 (Gewerbezone ohne Wohnen) beantragt die Einzonung eines Teils der Parzelle 378 in Gewerbezone ohne Wohnen. Das Begehren wurde vom Gemeinderat abgelehnt. Der Besitzer der ehemaligen Gärtnerei auf der Parzelle 709 (4292 Quadratmeter) wollte die Parzelle von der Gewerbezone ohne Wohnen in Wohnzone 2-geschossig umzonen. Er begründet sein Begehren damit, dass die Parzelle seit langem nicht mehr gewerblich genutzt wird und dass die Nachfrage nach Wohnraum grösser ist als die Nachfrage nach Gewerbe. Der Gemeinderat unterstützte die gewünschte Umzonung.

Attraktives Obergerlafingen

Gemäss Daten der Einwohnergemeinde standen in Obergerlafingen im Januar 2020 zwölf Wohnungen leer. Bei sechs Wohnungen war die Situation unklar. Bei insgesamt 1268 Wohnungen entspricht dies einem Leerwohnungsbestand von 0,95 Prozent (bei zwölf leeren Wohnungen) respektive 1,40 Prozent (bei 18 leeren Wohnungen). Der kantonale Schnitt betrug zur gleichen Zeit 3,40 Prozent und im Bezirk Wasseramt gar 3.55 Prozent.

Obergerlafingen weist demnach einen sehr tiefen Leerwohnungsbestand auf. Gleichzeitig war die Bautätigkeit in Obergerlafingen in den letzten Jahren hoch. Seit 2012 wurden sieben neue Einfamilienhäuser und 37 neue Mehrfamilienhäuser gebaut. Diese Daten lassen in Obergerlafingen den Glauben auf weitere Zuzüger wachsen.

Ziel ist eine Verdichtung

Seit der letzten Ortsplanungsrevision wurden in den Wohn-und Mischzone insgesamt 0.48 Hektaren überbaut. Heute beträgt die unbebaute Bauzonen in der Wohn- und Mischzone noch 3.92 Hektaren. Obergerlafingen hat also noch genügend Bauland, um auch ohne Einzonungen zu wachsen.

Man will die bestehenden, unbebauten Bauzonen überbauen, die Umzonung und Umnutzung von nicht mehr genutzten Landwirtschaftsgebäuden sowie anderen leerstehenden Liegenschaften unterstützen und bei Bedarf neue Entwicklungsgebiete für zwei- und dreigeschossige Wohnbauten schaffen.

Gerade letzteres wird mit einer W3-Zone im Steinacker und auf Parzelle 453 realisiert. In der neu geschaffenen W3-Zone haben total 108 Personen Platz. Neu gilt auch 3-geschossig für die ehemalige Gewerbezone mit Wohnen in der Dorfmitte (Platz für 55 Personen).

Mehrere Parzellen werden von der Gewerbezone mit Wohnen in die Wohnzone 2-geschossig überführt oder von der Gewerbezone ohne Wohnen in die Wohnzone 2-geschossig umgezont. Ausgezont wird eine Parzelle. Der südlichste Teil von GB Nr. 593 wird von der Freihaltezone zur Landwirtschaftszone (betrifft 2076 Quadratmeter).

Die Ortsplanungsrevision hat in der Mitwirkung zu zwei Eingaben geführt, die bereits im Gemeinderat bearbeitet wurden. Nun folgt eine kurze Nachkontrolle durch den Kanton bevor die neuen Pläne in die Auflage gehen.

Gemeindepräsident: «Die Frage der Entwicklung im Bolacker wird wohl noch etwas Zeit brauchen»

Beat Muralt, Gemeindepräsident Obergerlafingen. Zvg

Beat Muralt, bis 2014 wuchs Obergerlafingen jährlich um 0,2 Prozent. Nun sollen es neu 1 Prozent sein. Ist das nicht zu hoch gegriffen, zumal der Kanton eine Abnahme der Bevölkerungszahl prophezeit?

Beat Muralt: Mit den Statistiken und den Prognosen ist das natürlich immer so eine Sache. Der Bevölkerungsbestand hat sich im 2006 auf 1100 Einwohnerinnen und Einwohnern belaufen. Im Vergleich zum 2006 hat die Bevölkerung in Obergerlafingen per Ende Dezember 2020 neu 1266 Personen betragen, was einem 15-prozentigen Wachstum während dieser Phase entspricht.

Zudem hat es in der Bauzone in Obergerlafingen noch diverse Lücken in Form nicht überbauter Flächen, weshalb die Annahme des prophezeiten Wachstums definitiv als realistischer erscheint, als die Prognose des Kantons, die von einer Abnahme ausgeht.

Obergerlafingen hat kein Land für Gewerbebetriebe. Sie möchten gerne den Bolacker weiterentwickeln und dort bei der Autobahn Gewerbe ansiedeln, der Kanton bremst. Wie beurteilen Sie diese Diskrepanz?

Beat Muralt: Es gibt aus unserer Sicht keine planerisch stichhaltigen Gründe, um der Gemeinde eine moderate Einzonung im Bolacker für Gewerbezwecke zu verwehren. Der Verkehr würde zur Hauptsache über die Autobahn zu- und wegfliessen, ohne das Siedlungsgebiet zusätzlich markant zu belasten.

Das Amt für Raumplanung hat alle unsere entsprechenden Gesuche damit abgeblockt, dass es zu verhindern gelte, im Bolacker einen zweiten «Gäupark» entstehen zu lassen, obwohl unsererseits nie eine Einzonung in dieser Dimension zur Diskussion gestellt wurde.

Dass man den Gemeinden, neben Obergerlafingen namentlich auch Kriegstetten, im letzten Jahr nun seitens des Amtes für Raumplanung nach erst vor kurzem abgeschlossener Richtplanung nun mit dem Verweis auf die Bedürfnisse des Onlinehandels den Bolacker als Logistik-Hub (für die wirklich grossen Player in diesem Business) schmackhaft machen will, hat doch für diverse Irritationen gesorgt.

Immerhin anerkennt der Kanton damit nun auch, dass der Bolacker mit seiner Nähe zur Autobahn gerade verkehrstechnisch für eine moderate Einzonung sich eigentlich bestens eignen würde. Die Frage der Entwicklung im Bolacker wird wohl noch etwas Zeit brauchen.



Ausgewiesen ist Ihrer Ansicht auch der Bedarf nach neuen ÖBA-Zonen, wegen der Zunahme der Bevölkerungszahl. Was muss gebaut werden und wie soll das nun geschehen?

Beat Muralt: ÖBA-zonenmässig stehen wir nicht unter Druck. Dem Gemeinderat ist es lediglich darum gegangen, genügend ÖBA-Flächen vorhalten zu können. Im Moment stehen diesbezüglich jedoch keine Projekte an.

Licht am Horizont ist zu sehen. Im Sommer geht die Ortsplanungsrevision in die Auflage. Rechnen Sie mit vielen Einsprachen?

Beat Muralt: Im Mitwirkungsverfahren ist rege diskutiert worden. Es sind zwei Themen, die je zu einer Eingabe geführt haben, wobei ich davon ausgehe, dass die Vorlage kaum hart umkämpft sein dürfte.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen