Schmiede-Kurs bei Christoph Aeschbacher

Besuch in der Schmitte «Man muss schnell vorgehen, solange das Eisen noch heiss ist» – selber schmieden in Hessigkofen Christoph Aeschbacher führt in seiner «Tisch-Schmitte» in Hessigkofen Gruppen in die Schmiedekunst ein. Eintauchen in ein jahrtausendaltes Handwerk. Lea Durrer Jetzt kommentieren 09.08.2022, 05.00 Uhr

Christoph Aeschbacher formt Eisen. Tom Ulrich

Im Zentrum der kleinen Dorf-Schmitte in Hessigkofen steht neben einem grossen Tisch direkt beim Eingang die Esse und ein 256 Kilogramm schwerer Amboss aus dem Jahr 1890.

Ansonsten mutet der Raum wie ein kleines Museum an. Hier sind alte Hämmer und Zangen zu sehen, dort eine Tanktafel von der ehemaligen Tankstelle gegenüber oder ein kleiner, verzierter Blasebalg. Spinnweben geben dem Ganzen mehr als nur Patina. Es ist ein Raum mit Geschichte und das Reich von Metallbauer Christoph Aeschbacher, welches er seit 2020 für Team-Events zugänglich macht.

Die Idee dazu entstand im Herbst 2019. Aeschbacher suchte nach einer neuen Herausforderung und Aufgabe neben dem Metall- und Möbelbau. Aber mit der Corona-Pandemie hatte er eine schwierige Zeit für sein neues Angebot ausgewählt. 2020 konnte er gerade einmal um die zehn Anlässe durchführen. Solche Dinge könne man nicht steuern, meint der 46-Jährige mit einem Achselzucken. 2021 durfte er 38 Events durchführen, in diesem Jahr sind es bereits 24.

Am meisten zu tun gibt es um Weihnachten, wo Firmen aus dem In- und Ausland Ausflüge auf die Beine stellen. «Ich hatte auch schon Polterabende oder Töfflibuebe aus dem Appenzellerland hier.»

Werkzeuge. Tom Ulrich

Schnell mit dem Eisen arbeiten

Die Lüftung geht an. Bald züngeln die Flammen in der Esse. Aeschbacher hält ein 50 Zentimeter langes Vierkant-Eisen in die Schmiedekohle. Das Eisen braucht 1000 bis 1200 Grad, damit es bearbeitet werden kann. «Man muss schnell vorgehen, solange das Eisen noch heiss ist», erklärt er und nimmt den inzwischen glühenden Stab aus der Kohle.

Zu heiss darf das Eisen auch nicht sein, sonst schmilzt es. Handschuhe braucht es keine, und spezielle Kleidung auch nicht. Aeschbacher zeigt vor, wie das Eisen auf der einen Seite zuerst zu einem Spitz geformt, später dann gedreht wird und noch einen Haken erhält.

Der Spiess wird gedreht. Tom Ulrich

80 Prozent der Kunden «von Jung bis alt» würden zum Schmieden nach Hessigkofen kommen, der Rest fürs Schweissen. Wer schmiedet übt sich während der Kurszeit meist an einem Fleischspiess oder einer Fonduegabel. Nach der Arbeit gibt’s für die bis zu 30 Personen grossen Gruppen etwas zu Essen und Trinken. «Ich hocke jeweils gemütlich mit ihnen zusammen und erzähle auch etwas über die Geschichte der fast 300-jährigen Schmitte.»

Seit 120 Jahren im Familienbesitz

Aeschbachers Vorfahren kamen 1902 nach Hessigkofen. Ein gerahmtes Foto zeigt mehrere Erwachsene und Kinder vor dem Haus, das damals noch mit einer Laube ausgestattet war. Sein Vater übernahm den Betrieb in den 1970er Jahren und begann mit dem Metallbau.

Zu jener Zeit war auch Künstler Schang Hutter oft in der Schmiede anzutreffen. Christoph Aeschbacher machte im Familienbetrieb die Lehre zum Metallbauer und übernahm 2012 in vierter Generation das Ruder. Seit einigen Jahren ist der 46-Jährige in Ittigen bei Bern zu Hause und kommt in den Bucheggberg zum Arbeiten.

Die Schmitte in Hessigkofen. Tom Ulrich

Die Schmitte fungierte auch einmal als Ofenhaus. Zudem wurden viele Pferde – eigene und fremde – beschlagen. Noch heute hängen zahlreiche Hufeisen an der Decke. Dass Christoph Aeschbacher nicht als Hufschmied unterwegs ist, hat einen guten Grund. Er ist allergisch.

Der Metallbauer hofft, dass er die Team-Events noch weiter ausbauen kann. «Sie machen mir richtig Spass». Am Anfang seien viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehr skeptisch, berichtet er. «Schlussendlich haben aber alle viel Freude.» Auch daran, dass zum Abschluss noch das Datum in den grossen Holztisch – natürlich selbst gebaut – gebrannt werden darf.

Eingebrannt: Das Datum des Anlasses. Tom Ulrich

