Zur Geschichte der Brüggmoosquelle

Die Brüggmossquelle hat eine lange Geschichte. Wie der Name andeutet, war es hier schon immer feucht. Eine Leitung aus dem Brüggmoos in die Stadt Solothurn besteht seit dem 16. Jahrhundert. Erstmals schriftliche Erwähnung findet die Quelle 1605. Die städtische Baukommission wird beauftragt, die Brunnstube der Brüggmoosquelle zu besichtigen. Damals waren vor allem öffentliche Brunnen angeschlossen. 1623 werden steinerne Kanäle anstelle von Holzleitungen verlegt. Die Stadt Solothurn hat die Quelle 1882/83 definitiv gefasst. Aber wieso gehört heute die Quelle der Bürgergemeinde Langendorf. Mit der Industrialisierung wurde das Wasser in Langendorf knapp. Solothurn verkaufte daraufhin die Quelle im Brüggmoos und die Widlisbachquelle im Galmis in Rüttenen den Langendörfern, aus letzterer sprudeln bis zu 2500 Liter pro Minute. Im Rückblick könnten die Solothurnerinnen und Solothurner den Verkauf bereuen, denn heute seien alle froh, wenn sie Wasser nutzen können, das ohne Energieverbrauch an die Oberfläche kommt, so Brunnenmeister Simon Adam. Langendorf hat aktuell viel zu viel Wasser. Bis zu einer Million Kubikmeter mussten jährlich in den Bach verworfen werden. Diese Verschwendung ist Vergangenheit. Mit dem Neubau des Reservoirs im nahen Königshof wurde auch kurzfristig eine Verbindungsleitung zum Pumpwerk der Bürgergemeinde Langendorf realisiert. Eine Leitung, die übrigens schon früher bestand. Solothurn kann heute doch noch vom Quellwasser im Brüggmoos profitieren. «Das ist sicher eine gute Sache», so Verwalter André Hess, «Wasser ist ein grosses Gut, weshalb man auch von Schürfen redet. Das ist ja nur noch beim Gold der Fall ist und zeigt, wie wertvoll Wasser ist.»