Ortsplanungsrevision Oekingen: Behandlung der Beschwerden

Beschwerden abgewiesen Ganze zwölf Jahre dauerten die Arbeiten: Ortsplanungsrevision Oekingen ist genehmigt Der Regierungsrat hat die Beschwerden gegen die Planung grösstenteils abgewiesen. Die Gemeinde darf allerdings kein Land von der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen in Wohnzone umzonen, wie das vorgesehen war. Rahel Meier 25.11.2022, 14.00 Uhr

Entlang der Lindenstrasse darf vorderhand kein Land aus der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen in die Wohnzone umgezont werden. Bruno Kissling

Es geht um gewichtige Fragen: Wie soll sich Oekingen in den kommenden Jahrzehnten entwickeln? Nach welchen Kriterien wird der öffentliche Raum gestaltet, wie will man leben? Vier Beschwerdeparteien haben sich mit diversen Beschwerdepunkten gegen die Ortsplanungsrevision an den Regierungsrat gewandt. Die Ortsplanung wurde nun genehmigt, die Beschwerden teilweise gutgeheissen. Darum geht es.

Die Beschwerdeführer 1 befürchten, dass mit dem geplanten Ausbau der Mülimattstrasse auf eine durchgehende Breite von fünf Metern schneller gefahren wird und die Verkehrssicherheit deshalb abnimmt. Die Planungsbehörden der Gemeinde Oekingen argumentieren damit, dass mit der Verbreiterung künftig das Kreuzen zweier Fahrzeuge einfacher ermöglicht werden soll.

Die Tempo-30-Regelung bleibe weiterhin bestehen. Zudem sei die Durchfahrt der Strasse eingeschränkt und teilweise nur für Fahr- und Motorräder möglich. Der Regierungsrat hat die Beschwerde kostenfällig abgewiesen.

Beschwerdeführer 2 und Beschwerdeführer 3 rügen, dass die Planungsbehörden zu wenig auf die Einsprachepunkte und die Erwägungen ihrer Einsprachen eingegangen seien und deshalb ihr rechtliches Gehör verletzt worden sei.

Der Regierungsrat stützt die Gemeinde Oekingen aber und erklärt, dass der Entscheid in hinreichendem Umfang begründet worden sei.

Mit der Ortsplanungsrevision möchte die Gemeinde Oekingen ein 2187 Quadratmeter grosses Stück Land, das an der Lindenstrasse liegt, von der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen in die Wohnzone W2 umzonen. Die Beschwerdeführer 2 und 3 stellen diese Einzonung in Frage. Beide Beschwerdeführer sind der Meinung, dass ein Grossteil der Oekinger Bevölkerung kein weiteres Bevölkerungswachstum wünscht. Sie vermissen zudem eine Gestaltungsplanpflicht.

Entlang der Lindenstrasse sollte eine Bautiefe in Wohnzone umgezont werden. Bruno Kissling

Zwar erscheint die Argumentation der Beschwerdeführer dem Regierungsrat nicht in allen Punkten schlüssig. Trotzdem wird die Beschwerde in diesem Punkt gutgeheissen. Denn eine Umzonung von der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen in die Wohnzone ist zwar möglich, sie muss aber begründet und eine mögliche Bebauung, deren Dichte und Qualität konkret aufgezeigt werden.

Da die Gemeinde Oekingen trotz zweimaliger Aufforderung durch das Amt für Raumplanung keine konkreten Bauabsichten oder Pläne vorgelegt hat, wird die geplante Umzonung nicht genehmigt.

Im Regierungsratsbeschluss ist nachzulesen, dass die Gemeinde «sich damit alle Optionen für eine künftige Überbauung offenhalten möchte und demzufolge eine Wohnlandhortung anstrebt». Es wird jedoch angefügt, dass eine solche Umzonung zu einem späteren Zeitpunkt, das heisst nach erfolgter Ortsplanung, nicht ausgeschlossen bleibt, sofern die geforderten verbindlichen Nachweise dann erbracht werden.

Beschwerdeführer 2 und Beschwerdeführer 3 sprechen sich in ihrer jeweiligen Beschwerde auch gegen die Aufhebung der Freihaltezone an der Lindenstrasse aus. Es geht dabei um 383 Quadratmeter Land, die an die Zone für öffentliche Bauten und Anlagen anschliessen und ebenfalls zu Wohnzone W2 werden sollten.

Auch hier erscheint dem Regierungsrat die Argumentation der Beschwerdeführer nicht in allen Punkten schlüssig und er meint: Für sich alleine betrachtet, ist gegen die Aufhebung der Freihaltezone nichts einzuwenden. Trotzdem wird auch diese Beschwerde gutgeheissen. Da die Umzonung der Oeba nicht gutgeheissen wird, mache auch die Umzonung der Freihaltezone keinen Sinn und werde deshalb nicht genehmigt.

Beschwerdeführer 2 spricht sich gegen eine Verbreiterung der Lindenstrasse und im Speziellen gegen die gegen Norden führende Stichstrasse entlang dreier Liegenschaften auf fünf Meter aus.

Diese Beschwerde wird abgewiesen, da die Verbreiterung der Lindenstrasse und der gegen Norden führenden Stichstrasse schon mit dem Erschliessungsplan aus dem Jahr 2000 genehmigt worden und damit rechtskräftig sei.

Beschwerdeführer 3 spricht sich ebenfalls gegen den Ausbau auf fünf Meter aus. Er macht unter anderem geltend, dass eine fünf Meter breite Strasse in einer Tempo-30-Zone zu breit sei und zu schnellerem Fahren verleite. Dieser Argumentation konnte der Regierungsrat nicht folgen.

Die Beschwerdeführer 4 haben mehrere Anträge, Eventualanträge und Rügen eingereicht. Es geht dabei um das Grundstück GB Oekingen Nr. 1124 in der Grösse von 9500 Quadratmetern, welches von der Ring- und der Steinmattstrasse umrahmt wird. Die Beschwerdeführer monieren, dass es sich dabei um ein schon vor Jahrzehnten in die Bauzone eingezontes Grundstück handelt.

Die Planungsbehörden der Gemeinde sind aber der Meinung, es sei kein eingezontes Bauland, und haben es demzufolge mit der neuesten Ortsplanungsrevision aus der Reservezone in die Landwirtschaftszone umgezont.

Laut den Beschwerdeführern 4 ist das umstrittene Grundstück heute der Reservezone W2 mit Gestaltungsplanpflicht zugewiesen. Der Regierungsrat macht allerdings deutlich, dass eine Reservezone als Nichtbauland zu definieren sei und kein Einzonungsanspruch bestehe. Auch die Tatsache, dass das Grundstück erschlossen sei, heisse nicht, dass ein Anspruch auf Einzonung bestehe.

Dokumente und Protokolle der letzten Ortsplanung im Jahr 2000 würden aufzeigen, dass schon damals die Absicht bestand, das Grundstück an der Ringstrasse in die Landwirtschaftszone zu überführen.

Für den Regierungsrat ist weiter klar, dass eine Überführung von Reservezone in die Landwirtschaftszone keine Auszonung sei. Denn das Grundstück liege bereits heute ausserhalb der Bauzone. Es gehe deshalb im vorliegenden Fall nicht um eine Auszonung, sondern um eine Nichteinzonung. Die Beschwerde wurde in sämtlichen Punkten abgewiesen.

Die Ortsplanung der Gemeinde Oekingen wurde mit den oben beschriebenen Abweichungen genehmigt. Der Regierungsrat hat zudem einige Bemerkungen hinzugefügt.

So wird die Einzonung des Grundstückes GB Oekingen Nr. 1033 von der Landwirtschaftszone in die Zone für öffentliche Bauten und Anlagen als dringliches Vorhaben im übergeordneten Interesse bezeichnet. Auf diesem Grundstück möchte die Stiftung Focus Jugend, eine sonderpädagogische Institution, ein neues Schulhaus bauen, weil es der Stiftung an Schulräumen mangelt.

Der Regierungsrat fordert die Gemeinde Oekingen zudem dazu auf, bei Neubauten in den Kernzonen im Bereich der Haupt-, Horriwil und Waldstrasse ein Auge auf deren Qualität zu halten, da in diesem Bereich historische Substanz vorhanden sei. Weiter werden die Behörden dazu aufgefordert, einen Naturgefahrenplan mit den dazugehörigen Zonenvorschriften zu erarbeiten.

Der Gemeinderat habe den Regierungsratsbeschluss freudig zur Kenntnis genommen, erklärt Gemeindepräsident Etienne Gasche auf Anfrage. Immerhin habe man seit zwölf Jahren daran gearbeitet und habe nun verbindliche Grundlagen.

Der Gemeinderat sei erfreut, dass der Grossteil der Beschwerden abgelehnt wurde. Und er akzeptiert den Entscheid des Regierungsrates, dass das Land aus der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen und aus der Freihaltezone nicht in die Wohnzone umgezont werden darf. Ganz zugeschlagen sei die Türe ja noch nicht, meint Gasche.

Wichtig sei die Ortsplanungsrevision auch, weil damit der Schulhausneubau für Focus Jugend möglich werde.

