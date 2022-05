Tempo-30-Zone in Biberist: Bundesgericht stützt den Entscheid des Gemeinderats

Eine längere Geschichte

Im März 2004 beschloss der damalige Gemeinderat, in Biberist etappenweise Tempo 30 einzuführen. Schon im Sommer 2005 wurde im «Schachen» die erste Tempo-30-Zone bewilligt und umgesetzt. Einen kurzen Marschhalt gab es im Dezember 2007, nachdem ein Kredit für die Umsetzung von Tempo 30 im Schöngrün und im Bleichenberg/Aespli abgelehnt wurde. Als Konsequenz daraus fasste der Gemeinderat im September 2008 den Beschluss, dass Tempo 30 ohne bauliche Massnahmen und nur mit Markierungen umgesetzt werden soll.

Im Jahr 2014 wurde über einen Übersichtsplan über Tempo 30 entschieden und nach diesem sollte das Konzept in den noch ausstehenden Gebieten umgesetzt werden. Der Gemeinderat entschied zudem die Aespli- und die Schöngrünstrasse ebenfalls in die Tempo-30-Zonen einzubeziehen. Da die Umsetzung für einige Einwohner zu wenig schnell vor sich ging, wurde im Februar 2016 eine Motion eingereicht, mit der die schnellstmögliche Umsetzung von Tempo 30 im Bleichenberg gefordert wurde. Zusätzlich sollten auch die Post-, die Unterbiberist- und die Bleichenbergstrasse miteinbezogen werden. Über das Anliegen wurde an der Urne abgestimmt und die Umsetzung verworfen.

Der Gemeinderat kam wenig später auf seinen bestehenden Beschluss zurück und beschloss, Tempo 30 im Bleichenberg auf den Quartierstrassen umzusetzen. Damit waren nicht alle einverstanden und es folgte ein politisches Hick-Hack mit Beschlüssen, die angefochten wurden; Einsprachen; Beschwerden; Regierungsratsbeschlüssen; Gerichtsentscheiden und Unterschriftensammlungen. (rm)