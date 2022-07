24. Ausgabe des Openair Etziken mit Patent Ochsner und Blay

Bereits ausverkauft Endlich kann das Publikum in Etziken wieder open air mitsingen, klatschen und tanzen Am 29. und 30. Juli findet das Openair Etziken nach zwei Jahren Pause wieder statt. Als Headliner stehen Patent Ochsner und Blay auf der Hauptbühne. Insgesamt sind bei der 24. Ausgabe 19 Acts zu sehen und zu hören. Am Donnerstagnachmittag geht die 11. Ausgabe des Kinder-Open-Airs über die Bühne. Rahel Meier Jetzt kommentieren 15.07.2022, 18.00 Uhr

Die Hauptbühne steht. Tribüne und VIP-Bereich sind zurzeit im Aufbau. zvg

Die Hauptbühne ist bereits aufgebaut und auch die Tribüne und der VIP-Bereich sind im Bau. In zwei Wochen findet das Openair Etziken wieder statt und es ist erneut fast komplett ausverkauft. Einzig für den Samstagabend gibt es noch einige wenige VIP-Tagespässe. Kein Wunder: Das Line-up ist auch bei der 24. Ausgabe vielversprechend: Eine geballte Ladung Musik wartet auf das Publikum.

Aufbau von Tribüne und VIP-Bereich. zvg

Am Freitagabend locken Patent Ochsner als Headliner. Davor gibt es Steff la Cheffe, Joris, Zian und 77 Bombay Street zu hören. Am Samstag steht Blay – Marc Sway und Bligg – als Letztes auf der Hauptbühne. Zuvor treten The Gardener & the Tree, Milow, Core Leoni, Kunz und die Pedestrians auf.

Viele der Acts waren schon für 2020 gebucht

Wie bei anderen Festivals auch war ein grosser Teil der Künstlerinnen und Künstler schon für 2020 gebucht und hat die Teilnahme für die Ausgabe 2022 gerne bestätigt. Nourdin Khamsi (Medienverantwortlicher Openair Etziken) meint dazu:

«Wir können davon profitieren, dass die Leute, die bei uns die Musikerinnen und Musiker buchen, das professionell machen und sehr gute Verbindungen haben.»

Zusätzlich bietet das Openair Etziken auch immer wieder Solothurner Gewächsen oder Nachwuchstalenten einen Platz auf der Bühne. Erwähnt seien hier the Opposite, Pato oder Mickey Mick. Oder wie es Khamsi erklärt:

«Das Openair Etziken ist zwar schweizweit eines der kleineren, aber gerade für Newcomer ist es reizvoll, hier zu spielen.»

Zwei Jahre lang war Open-Air-Pause. Zeit, die das OK genützt hat, um sich selbst neu zu organisieren, neue Leute dazuzunehmen und die Verantwortung auf mehr Schultern zu verteilen. Die Zeit wurde auch genützt, um Neuerungen einzuführen. Erfreut sind die Verantwortlichen vor allem darüber, dass die Anreise mit dem öffentlichen Verkehr attraktiver wird.

Bus und Moonliner für fünf Franken

Wer ein Ticket für das Openair Etziken hat, kann neu für fünf Franken auf dem Ticketportal des Openair Etziken ein Billett lösen, das für die Hin- und Rückfahrt gültig ist. Das Billett kann auf dem Solothurner-Libero-Netz, aber auch für den Moonliner eingesetzt werden. Wer trotzdem mit dem Auto kommen möchte, kann das Parkticket neu ebenfalls schon im Voraus zahlen.

Für Übernachtungen steht der Zeltplatz auch weiterhin gratis zur Verfügung. Die Plätze für Camper und Wohnwagen sind hingegen bereits ausverkauft.

Gastronomie im bewährten Rahmen

Die Verantwortlichen des Open Air freuen sich, dass im Gastronomiebereich alle bisherigen Partner erneut mit dabei sind. Die Food-Meile wird, von Chicken-Curry, Fischknusperli, Burger und Grilladen, Fajitas, Chili con Carne, Älplermagronen und Raclette, über Gyros, Pizza und Pitabrot, bis hin zu süssen Crêpes, Soft Ice und hausgemachter, regionaler Glace, für alle etwas bieten. Vegetarische und vegane Menus sind ebenfalls erhältlich.

Jeden Abend wird gearbeitet. zvg

Thomas Keller (Leiter Bereich Essen und Getränke) darf zudem vermelden, dass der langjährige Getränkepartner Feldschlösschen als fünfter Hauptsponsor neu dazu gewonnen werden konnte. Und weiter:

«Mit dem Offenausschank von alkoholfreiem Bier, an ausgewählten Verkaufspunkten, nehmen wir einen deutlich spürbaren Trend auf und bieten unseren Gästen eine weitere Möglichkeit, auch ohne Alkohol ein genussvolles Open Air zu erleben.»

Die Küchencrew ist bereits jeden Abend an der Arbeit und bekocht die zahlreichen Aufbauhelfer. Zudem sind sie dafür besorgt, dass für die Helferinnen und Helfer ausreichend kühle Getränke zur Verfügung stehen.

Noch fehlen Helferinnen und Helfer für den Abbau

Nach der Coronapandemie klagen diverse Veranstalter darüber, dass es schwierig sei, Helferinnen und Helfer für einen Anlass zu rekrutieren. Das bekam auch das Openair Etziken zu spüren. Ein Teil der langjährigen Helfenden hat sich zurückgezogen und die jungen Leute sind noch nicht nachgerückt. Rund 300 Personen unterstützen den Verein an den beiden Festivaltagen jeweils.

Aufrufe – vor allem in den sozialen Medien – haben gefruchtet. Helferinnen und Helfer hat das Open Air jetzt genug. Nach der Coronapause brauche es wohl eine gewisse Zeit, bis der Helfer-Pool wieder aufgebaut sei. Nourdin Khamsi:

«Was uns zurzeit aber tatsächlich noch fehlt, sind genügend Leute, die beim Abbau helfen.»

Offensichtlich seien viele Vereine anderweitig engagiert. Der Abbau beginnt am 31. Juli: Dann finden auch bereits die ersten 1.-August-Feiern statt.

Das Openair Etziken startet am Donnerstagnachmittag, 28. Juli, ab 14 Uhr, mit dem Kinder-Open-Air. Es hat noch Tickets für die Kinderkonzerte von Ueli Schmezer und Chinderland-Band und danach Papagallo&Gollo. Am Freitag, 29. Juli, beginnt das erste Konzert um 16 Uhr, am Samstag, 30. Juli, um 13.30 Uhr.

