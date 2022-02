Bellach/Riedholz Wenn Sprachkenntnisse Türen öffnen können, die Muttersprache aber «Heimat» bedeutet Heute ist der Internationale Tag der Muttersprache. Aus diesem Grund haben wir zwei Frauen in Bellach und Riedholz besucht, die neben ihrer Muttersprache noch ganz viele Fremdsprachen beherrschen. Lucilia Mendes von Däniken Jetzt kommentieren 21.02.2022, 05.00 Uhr

Seraina Tami spricht sechs, Liliane Steiner gar acht Sprachen. Hanspeter Bärtschi

Sprachen sind manchen Menschen ein Gräuel. Während sie froh sind, wenn sie auf Reisen zumindest ein paar Brocken Englisch radebrechen können, fällt es anderen leicht, innert Sekunden von einer Sprache zur anderen zu wechseln.

Seraina Tami und Liliane Steiner gehören zur zweiten Gruppe. Sie sprechen beide überdurchschnittlich viele Sprachen. Seraina Tami, die mit ihrer Familie in Bellach lebt, spricht sechs Sprachen – unter anderem alle vier Schweizer Landessprachen. Die Bündnerin ist zweisprachig aufgewachsen:

«Mit meinen Eltern spreche ich Deutsch und Romontsch.»

Hinzu kamen in der Schule Französisch und Englisch sowie in der Berufsschule noch Italienisch. Doch ihr Herz schlägt für eine Sprache, die sie erst nach der Schule gelernt hat:

«Ich mochte schon immer sehr den Klang von Spanisch.»

So reiste sie nach der Ausbildung für drei Monate nach Südamerika, wo sie in Peru, Ecuador und auf Galapagos Spanisch lernte. Zwar fehlt ihr aktuell die Gelegenheit, diese Sprache regelmässig zu nutzen, aber: «Ich höre sehr viel Latino-Musik.»

Welt- oder Aktionstage Tag der Muttersprache Fast täglich wird ein Gegenstand, ein Ereignis, eine Krankheit oder eine Institution mit einem Welt- oder Aktionstag gefeiert oder gewürdigt. Einerseits sind da die offiziellen Welttage, welche zum Beispiel von der Unesco festgelegt werden – andererseits gibt es aber auch Aktionstage. Diese sind manchmal nicht ganz ernst zu nehmen und der Ursprung auch nicht immer ganz klar. Wir versuchen, diesen speziellen Tagen auf den Grund zu gehen, und picken uns jeden Monat einen heraus.

Durchs Arbeiten zum Sprachen lernen gekommen

Sogar noch ein paar Sprachen mehr spricht Liliane Steiner, die in Riedholz auf einem Bauernhof lebt. Zu Hause wurde Schweizerdeutsch gesprochen, an der Schule kamen Französisch, Englisch und Italienisch hinzu. Bei ihrer Arbeit als Direktionsassistentin merkte sie dann rasch, dass ihre Sprachkenntnisse ihr neue Welten eröffnen können, die sonst kaum erreichbar gewesen wären.

Da ihre Arbeitgeber Kontakte zu Unternehmen in Russland und Mexiko pflegten, begann sie, Russisch und Spanisch zu lernen.

«Bald einmal durfte ich mit zu Verhandlungen im In- und Ausland. Dort schaute man mich oft ziemlich verblüfft an, wenn ich in der jeweiligen Landessprache zu sprechen begann.

Eine Frau, die sich in geschäftliche Gespräche einschaltet, war zu dieser Zeit sehr unüblich.»

Und ihre Neugier auf Sprachen war auch nach ihrer Pensionierung noch nicht gestillt: Inzwischen versteht sie auch Rätoromanisch und Portugiesisch.

Kinder wachsen mehrsprachig auf

Auch Seraina Tami merkt, wie wichtig es ist, mehrere Sprachen zu beherrschen. So war sie bei ihrer Tätigkeit als Spielgruppenleiterin schon oft froh, wenn sie mit ihren Kenntnissen Sprachbarrieren zu fremdsprachigen Elternteilen überwinden konnte. «Aber mit den Spielgruppenkindern rede ich konsequent Deutsch.»

Einen Sprachmix gibt es bei ihr zu Hause im Alltag zu hören:

«Ich spreche mit meinen Kindern Romontsch, mein Mann ist Tessiner und spricht mit ihnen Italienisch. Aber untereinander sprechen wir Schweizerdeutsch.»

Gibt es da kein Sprachenwirrwarr? «Nein, das kommt eher selten vor», erzählt die 38-Jährige. Auf Reisen passiere das aber eher: «Da kann es schon geschehen, dass ich Spanisch und Italienisch mixe.»

Der Wechsel kann auch verwirrend sein

Auch Liliane Steiner hat erlebt, dass es verwirrend sein kann, wenn man viele Sprachen spricht: «Bei der Arbeit kam es schon mal vor, dass ich innert kürzester Zeit von einer Sprache in die nächste wechseln musste – und zwar so oft, dass ich manchmal nicht mehr wusste, in welcher Sprache ich mich zuletzt unterhalten hatte.»

Dass nicht die Sprache alleine, sondern auch die Art, wie man spricht und die Mimik dazugehören, ist Liliane Steiner schon mehrfach aufgefallen:

«Wenn ich mit jemandem spreche, sei es in der Mutter- oder einer Fremdsprache, finde ich relativ rasch heraus, woher mein Gegenüber stammt.»

Gerade was die Mimik betrifft, so ist sich Seraina Tami in den vergangenen Monaten der Wichtigkeit dieses Kommunikationsmittels bewusst geworden: «Seit wir Masken tragen, ist die Verständigung mit den Spielgruppenkindern schwieriger geworden. Sie können unsere Stimmung so nur schwer erkennen und darum manchmal nicht einordnen, was wir genau wollen.»

Muttersprache ist Heimat

Bei so viel Sprachkenntnis, welchen Stellenwert hat denn die Muttersprache noch? Seraina Tami: «Mir ist sie wichtig, weil sie mich an meine Heimat erinnert, auch wenn ich jetzt fast am anderen Ende der Schweiz wohne.»

Und auch Liliane Steiner findet, dass die Muttersprache prägend ist:

«Auch wenn ich irgendwo ganz anders wohnen würde, wäre es mir wichtig, meiner Mundart treu zu bleiben. Sie ist sozusagen meine Identität.»

Internationaler Tag für die Unesco Zum 23. Mal gefeiert Am 21. Februar 2022 begeht die Unesco zum 23. Mal den Internationalen Tag der Muttersprache, um einerseits die sprachliche Vielfalt und andererseits weltweit den mehrsprachigen Unterricht zu fördern. Die Unesco ist überzeugt, dass sprachliche Vielfalt ein Schlüssel für den Aufbau und den Erhalt von integrativen, offenen, vielfältigen und partizipativen Gesellschaften ist. Durch Sprachen werden Informationen und Wissen vermittelt und damit Wohlstand, sozialer Wandel und nachhaltige Entwicklung gefördert. Weltweit ist von den 6000 heute gesprochenen Sprachen die Hälfte vom Verschwinden bedroht. Alle zwei Wochen geht gemäss der Unesco eine Sprache verloren. Übrigens, heute feiert man zum Beispiel auch noch den Weltgästeführertag oder in den USA unter dem Motto «Happy Birthday Georg Washington» den President’s Day. In Nordfriesland heisst es heute «Biikebrennen». Gefeiert wird da ein traditionelles Volksfest mit einem Feuerbrauch. (lmb)





Was sagt Logopädin Nathalie Favre (Schule Grenchen) zum Thema Muttersprache?

Welchen Stellenwert hat die Muttersprache in der Sprachentwicklung?

Die Erstsprache (Muttersprache) hat im Spracherwerb einen sehr hohen Stellenwert, da das Kind durch diese die Sprache und Kommunikation entdeckt. Der Spracherwerb beginnt mit der Bindung und der Kommunikation zu den wichtigsten Bezugspersonen. Es können von Anfang an mehrere Sprachen sein. Und es kann vorkommen, dass ein Elternteil zwei Sprachen parallel mit dem Kind spricht: Die eigene und die Umgebungssprache. Wichtig ist es von Anfang an intensiv, spielerisch und mit viel Spass zu kommunizieren. Dadurch werden sprachspezifisches Wissen (Grammatik, Wortschatz) aber auch emotionale und kulturelle Kenntnisse über die Umwelt und die Familie vermittelt.

Manche Eltern sprechen mit ihren Kindern von Anfang an Deutsch – obwohl das nicht deren Muttersprache ist. Ist das sinnvoll?

Grundsätzlich soll ein Elternteil die Sprache mit dem Kind reden, in der er sich zu Hause fühlt. Wichtig ist, dass dies eine Sprache ist, die er gut beherrscht und in der er seine Gefühle und Gedanken spontan ausdrücken kann. Wenn die Eltern unsicher Deutsch sprechen, sollen sie lieber in ihrer stärkeren Sprache sprechen.

Wo liegen die Vor- und Nachteile, wenn ein Kind mehrsprachig aufwächst?

Mehrsprachigkeit ist für Kinder eine Chance. Dies aber nur, wenn in den Sprachen auch genügend und qualitativ guter Input besteht. Das zwei- oder mehrsprachige Kind erhält über die Sprachen Einblicke in verschiedene Kulturen und Denkweisen – und es versteht schon früh, dass sich die Gedanken anderer Menschen von den eigenen unterscheiden können. (Interview: Lucilia Mendes von Däniken)

