Bellach Wenn durch Schauräume Kuchenduft weht – die Geschichte einer ungewöhnlichen Kooperation Der Showroom mit Ausstellungsküchen der Späti Innenausbau AG in Bellach ist mehr als das. Es ist gleichzeitig die «Produktionsstätte», wo Kuchen und Cupcakes von «Linda’s Art» entstehen. Lucilia Mendes von Däniken 15.03.2021, 05.00 Uhr

«Linda's Art» und Späti Innenausbau, v.l. Philipp Späti, Linda Gutknecht. Michel Lüthi

Wer am Firmengebäude der Späti Innenausbau AG in Bellach vorbeifährt und von draussen einen Blick durch die grossen Fenster in die Ausstellungsküchen wirft, dem ist es bestimmt aufgefallen: Eine der Küchen wird fleissig genutzt. Linda Gutknecht von «Linda’s Art» hat sich in einer der Schauküchen eingemietet und produziert dort einerseits ihre Kuchen und Cupcakes, andererseits hat sie zusätzlich ein Take-away-Angebot lanciert, welches sie ihrer zweiten Leidenschaft, nämlich dem Soul-Food, widmet. Dass aus einer Schauküche eine Produktionsstätte wurde, sei rückblickend gar nicht so überraschend, erzählt Geschäftsinhaber Philipp Späti.

Sein Traum war schon lange, seinen Showroom mit den sechs Küchen zu beleben. Denn: «In all unseren Küchen sind die Geräte angeschlossen, können also jederzeit genutzt werden.» So werden auch am regelmässig stattfindenden Küchensamstag sowie an den Steamerkursen feine Häppchen und Gerichte hergestellt. Auch können die Räume zwar als Eventlokal gemietet werden, aber: «Ich wollte etwas regelmässiges mit mehr Frequenz.» Eine Kochschule stellt er sich zum Beispiel als Mieter vor. Und irgendwann, nach einigen Gesprächen mit potenziellen Kandidatinnen, ist er mit Linda Gutknecht zusammengetroffen. Diese hatte zu dem Zeitpunkt noch ein Atelier in Zuchwil, wo sie Aufträge erledigte und Kurse im kleinen Rahmen anbot. Ab 2017 hatte sie nun zusätzlich die Möglichkeit, in den Schauräumen in Bellach Kurse mit mehr als fünf Teilnehmenden abzuhalten. «Daraus ergaben sich schöne Synergien», blickt Philipp Späti zurück. Immer häufiger wehte ein Duft von Frischgebackenem durch die Räumlichkeiten.

«Und warum kommst du nicht fix zu uns?»

Als im vergangenen Jahr dann Corona alles zum Stillstand brachte, begann Gutknecht sich Gedanken über die aktuelle Situation zu machen: «Der Raum war nicht mehr ideal – ich suchte was Neues.» Und sie tat dies mit einem Aufruf auf ihren Social-Media-Kanälen. Kaum hatte sie den Post gemacht, erhielt sie einen Anruf von Philipp Späti, der meinte: «Und warum kommst du nicht fix zu uns?» Die gelernte Confiseurin war zuerst etwas unsicher: Stört es die Kunden, die Küchen anschauen wollen, nicht, wenn es nach Essen riecht? Und würde es umgekehrt sie evtl. stören, wenn ihr da plötzlich Fremde in die Teigschüsseln und Töpfe schauen?

Man habe sich tatsächlich kurz absprechen und Regeln aufstellen müssen, erzählt Späti. Denn es sei wichtig, dass man Termine abgleiche und sofort anspreche, wenn etwas nicht passt: «Doch das haben wir ganz gut hingekriegt.» So kam es, dass «Linda’s Art» ab Oktober 2020 eine neue Wirkungsstätte hatte. Eine der Schauküchen wurde zu Gutknechts neuer «Spielwiese» – wie sie es nennt. Plötzlich hatte sie nicht nur viel Platz, sondern auch diverse Geräte zur Auswahl: «Neu kann ich sogar in einem speziellen – in einer Küche eingebauten – Schrank meine Kräuter und Salate indoor ziehen.»

Beide gewinnen neue Kundschaft

Ihre Küche ist zwar eher klein, aber sie habe schon während ihrer Lehre gelernt, dass man mit der richtigen Organisation auch auf kleinem Raum produzieren könne. Und so ergänzen sich die beiden Unternehmen nun ideal – man gewinnt so sogar neue Kundschaft: Bauherren werden beim Besichtigen der Küchen auf die schönen Torten aufmerksam, Workshopbesucher lernen die Schauküche kennen. Ab und zu bekocht Linda Gutknecht auch die Belegschaft der Späti Innenausbau AG oder beglückt diese mit Süssigkeiten. «Ja – und das ist vielleicht der einzige Nachteil an unserer Kooperation», so Späti, «ich habe in den vergangenen Monaten tatsächlich wohl etwas zu viel bei Linda geschnaust».