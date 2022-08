Bellach: Bevölkerung soll Wasser sparen

Trockenheit Mehr Verbrauch und weniger Ertrag: Die Wasserversorgung von Bellach ist in einer kritischen Situation Die Wasserversorgung von Bellach leidet stark unter der Trockenheit. Die Verantwortlichen ziehen die Bremse an und warnen vor einem möglichen Notstand. Vorderhand bleibt es bei Verzichtsempfehlungen. Urs Byland Jetzt kommentieren 04.08.2022, 12.00 Uhr

Grundwasser-Pumpwerk der Wasserversorgung Bellach auf Selzacher Boden, westlich des Bellacher Weihers. Urs Byland

In Bellach hat der Brunnenmeister auf die anhaltende Trockenheit reagiert. Die Bevölkerung wird auf der Website der Gemeinde zum Stand der Versorgung informiert und dazu angehalten, weniger Wasser zu verbrauchen.

Aufgrund der Trockenheit hat der Wasserverbrauch in den letzten Wochen stark zugenommen und liegt im Vergleich mit den Vorjahreswerten zirka 20 Prozent über dem durchschnittlichen Verbrauch. Zwar könne die Wasserversorgung Bellach diesen Verbrauch mit der eigenen Wasserbeschaffung decken, so das Informationsschreiben, doch bereite es zunehmend Schwierigkeiten das Reservoir dauerhaft auf einem befriedigenden Füllstand zu halten.

Die Quellen schütten weniger Wasser

Die Schüttung der Quellen sei rückläufig und werden sich in nächster Zeit noch stärker reduzieren, ebenfalls sind die Grundwasserstände rückläufig. Bellach wird mit Wasser aus der eigenen Römersmattquelle sowie einer kleinen Quelle auf Lommiswiler Boden versorgt. Hinzu kommt ein Pumpwerk westlich des Bellacher Weihers auf Selzacher Boden, das Grundwasser in die Leitungen pumpt.

Die Trockenheit führt also nicht nur zu mehr Verbrauch, weil beispielsweise der grüne Rasen oder die Gärten austrocknen könnten. Sie sorgt auch dafür, dass das Wasser immer weniger rinnt. Ein Teufelskreis.

Bauverwalter Jürg Vifian, zu dessen Abteilung die Wasserversorgung von Bellach gehört, spricht von der kritischsten Situation, seit er in Bellach arbeitet. Das sind inzwischen auch schon fast sieben Jahre. Deshalb habe die Gemeinde nun die Bremse angezogen. Die Information ist ein Aufruf zum Verzicht. Insbesondere sei auf das andauernde Bewässern von Rasenflächen und das Füllen von Schwimmbädern oder Pools zu verzichten.

Keine Sparmassnahmen verfügt

Damit sich diese Situation verbessere, müssten anhaltende Niederschläge fallen. Die Regenfälle und Gewitter decken den vielfältigen Bedarf in der Gemeinde nicht ab. «Aber wir haben keine Wassersparmassnahmen verfügt», so Vifian. Und er habe auch kein tägliches Briefing mit dem Brunnenmeister, fügt er mit Scherz hinzu. Sollte es schlimmer werden, will die Gemeinde auch auf das Wässern des Fussballplatzes und des Sportrasens verzichten. «Wir wässern so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig.»

