Sanierung Bellacher Weiher

Bellach Seerosen und Schwäne sind verschwunden: Aber das ist ein gutes Zeichen für den Bellacher Weiher Die sanfte Sanierung zeigt Wirkung: Seit dem 17. Jahrhundert war die Wasserqualität im Weiher nicht mehr so gut wie heute. Lucilia Mendes von Däniken Jetzt kommentieren 30.08.2022, 12.00 Uhr

Der Bellacher Weiher. Rahel Meier

Spiegelglatt ist die Oberfläche des Bellacher Weihers. Umrundet wird dieser von einem Schilfgürtel. Seerosen hat es fast keine mehr, Enten sieht man im Sommer nur wenige. Einzig Graureiher sitzen auf dem verlassenen Biberbau.

«Wo sind die Schwäne? Warum hat es keine Seerosen mehr und weshalb ist der Biber verschwunden?»

Diese Fragen hören die privaten Weiherbesitzer Thomas und Laura Stöckli bei ihren Spaziergängen rund um ihren Weiher immer wieder. Doch sie können beruhigen: «Dem Weiher geht es gut, so gut wie seit Jahrzehnten nicht mehr.»

Seit 2004 wird der Weiher beobachtet

Dasselbe weiss Umweltnaturwissenschafter Adrian Nufer zu berichten. Seit 2004 beobachtet er den Weiher. Dieser stand damals kurz vor der Verlandung. Auf dem Grund des Weihers lag eine kloakenähnliche Schlammmasse. Manchmal müffelte es. Immer wieder war der See von Algen überzogen.

«Der Bellacher Weiher präsentierte sich zeitweise als Unterwasserurwald.»

Auch kam es 2016 zu einem Fischsterben. Thomas Stöckli schlug Alarm. Ihm war klar, dass eine Rettungsaktion nötig war, um den Weiher gesund werden zu lassen. Er wünschte eine sanfte Sanierung und keine Ausbaggerungen, wie man es im Inkwilersee machte.

Sanft, aber wirkungsvoll

Lösung fand man in den Produkten der Firma Plocher. Diese werden im Weiher und in der Landwirtschaft eingesetzt. Sie sorgen für einen Kompostierungsprozess bei Gülle, Mist sowie der Schlammmasse am Weihergrund. Stöcklis gehen einmal monatlich mit dem Boot auf den Weiher um das Produkt auf Quarzmehlbasis ins Wasser zu schütten. Diese Massnahmen sollen helfen, ein natürliches Gleichgewicht herzustellen.

Umweltnaturwissenschafter Adrian Nufer hat bereits mehrere Berichte zum Bellacher Weiher geschrieben. Die Luftbilder stammen aus dem letzten Bericht. zvg

Doch auch wenn die Familie Stöckli viel Zeit investierte: Alleine konnte sie dieses Unterfangen nicht stemmen. Gespräche folgten, mit Amtsstellen, mit der Gemeinde Bellach – später auch mit Selzach und Lommiswil. Der wichtigste Schritt war aber, die Landwirte mit an Bord zu holen. Es wurde ein Perimeter festgelegt, in welchem von den darin liegenden Felder und Weiden für das Gleichgewicht schädliche Nährstoffe in den Weiher gelangten.

Aufwendige Arbeit auch für die beteiligten Landwirte

«Heute, 18 Jahre nach Start der Rettungsaktion, bin ich sehr dankbar für die grosse Unterstützung», erzählt Stöckli anlässlich des alljährlichen Informationsabends für die beteiligten Parteien.

«Dass uns 18 Landwirte bei diesen Bemühungen unterstützen, ist nicht selbstverständlich.»

Zwar tragen die Gemeinden die finanziellen Kosten, aber die Produkte regelmässig anwenden, das müssen die Bauern – und das sei schon recht aufwendig, wie einer der Landwirte erzählte.

2024 ist das Projekt offiziell abgeschlossen

2024 ist das Projekt offiziell abgeschlossen. Adrian Nufer ist zufrieden mit der aktuellen Situation. Aber auch ihm ist klar, dass die fehlenden Enten oder Seerosen als ein Zeichen von fehlender Biodiversität wahrgenommen werden können.

Untersuchungen zeigen auf, dass der Bellacher Weiher gesund ist. zvg

Der Vergleich mit dem Inkwilersee spricht aber eine deutliche Sprache: «Eine Bachelorarbeit an der ZHAW Wädenswil hat gezeigt, dass es im Schlamm, der auf dem Boden des Bellacher Weihers liegt, 35 verschiedene Arten von Makrozoobenthos gibt. In Inkwil wurde nur eine Art gefunden. Eine Sedimentuntersuchung erlaubt zudem einen Einblick in die Geschichte des Weihers. Seit dem 17. Jahrhundert war die Wasserqualität im Weiher nicht mehr so gut wie heute.»

Das ist aber für die Beteiligten kein Grund, die Aktion in Bellach zu beenden. Denn sie hoffen, dass sich der Weiher noch mehr ins Gleichgewicht bringt. Und man ist sich einig: «Wir sind bestrebt, auch nach Ablauf der 20 Projektjahre eine Lösung zu finden, um den guten Zustand für die Zukunft aufrecht halten zu können.»

