Bereits am Wahlsonntag machte das Wahlbüro in Bellach Schlagzeilen. Dort wurden Listen der SVP falsch gezählt. Bis spät in den Abend wartete man auf das korrigierte Ergebnis. Nun schlich sich erneut ein Fehler ein und das Resultat musste zum zweiten Mal aktualisiert werden. Die Auswirkungen sind allerdings gering.

Joel Dähler 09.03.2021, 15.34 Uhr