Bellach: dank Wärmeverbund massiv Heizöl einsparen

Bellach Neuer Wärmeverbund mit einheimischem Holz vorgestellt Danke einem Wärmeverbund mit Holzschnitzelheizung kann Bellach jährlich zehntausende Liter Öl einsparen. Lucilia Mendes Jetzt kommentieren 25.10.2021, 05.00 Uhr

Die neue Holzschnitzelheizung Bellach an der Friedhofstrasse wird eingeweiht.Im Bild: v,l.: Andreas Keel, GeschŠftsfŸhrer Holzenergie Schweiz, Fritz Lehmann, Gemeindepräsident, Beat Heiniger, Präsident Bürgergemeinde, Thomas Studer, Revierförster Forstbetrieb Oberer Leberberg Oliver Menge

Der auffällige Holzkubus zwischen dem Kindergarten Dorf und dem Friedhof in Bellach verbirgt im Innern eine Anlage, die als Aushängeschild für die Energiepolitik von Bellach bezeichnet werden kann: Die neue Holzschnitzelheizung ist das Kernstück des Wärmeverbundes - und ersetzt fünf Ölheizungen. An der Fassade wurde ein Schild befestigt, mit der Aufschrift «Wermi us üsem Waud» «Diese Anlage ist ein Bekenntnis zur erneuerbaren Energie und zur Region», so Bürgergemeindepräsident Beat Heiniger. Die Bürgergemeinde ist nicht nur Bauherr des abgeschlossenen Bauprojektes, sondern sie liefert auch die Holzschnitzel, die zur Betreibung der Heizanlage nötig sind.