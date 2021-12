Fabienne Wyder in ihrem Laden in Bellach

Bellach Klein, gross – und plötzlich riesig: In Bellach steht der grösste Plotterladen der Schweiz Der Plotterladen «BlueB» ist von Selzach nach Bellach gezügelt und hat sich vergrössert. Morgen wird er eröffnet. Lucilia Mendes von Däniken Jetzt kommentieren 03.12.2021, 05.00 Uhr

BlueB: Inhaberin Fabienne Wyder in ihrem neuen Laden in Bellach. Hanspeter Bärtschi

Als Andi Wyder seiner Frau vor gut zehn Jahren eine Nähmaschine schenkte, wollte Fabienne Wyder eigentlich damit einfach ihren Kindern Kleider machen. Viele Stunden verbrachte sie mit Nähen. Irgendwann entwarf sie ein spezielles Maxi-Cosi-Wickeltuch, welches grossen Anklang fand und sie darum auch für Familie, Freunde und Bekannte umsetzen durfte. «Manchmal waren es bis zu 20 Aufträge pro Woche», erzählt Wyder – und was sie damals noch nicht wusste: Damit legte sie wohl den Grundstein von BlueB.

Nicht nur das Nähen, auch das Plotten packte sie. Ein Plotter ist eine Art Drucker, mit dem Schriftzüge oder Motive aus einer speziellen Folie ausgeschnitten werden können. Das Erzeugnis wird dann durch Bügeln oder mit einer Transferpresse auf Textilien oder Gegenstände aufgebracht.

Grosse Nachfrage bei kreativen Köpfen

2012 liess Wyder ihren ersten Plotter aus den USA «einfliegen». Doch in der Schweiz gab es zwar die dazu passenden Folien, aber man konnte diese bei den Lieferanten nur in Grossmengen beziehen. «Bis anhin waren deren Kunden Beschriftungsfirmen – nun wollten plötzlich kreative Frauen von diesen Folien.»

Fabienne Wyder gründete auf Facebook eine Community und begann mit Gleichgesinnten Bestellungen aufzugeben. Sie koordinierte diese, bestellte die Folien, teilte sie und organisierte den Versand. «Zum Selbstkostenpreis – und zwischen meiner Arbeit in der Pflege und meiner Zeit mit der Familie.» Irgendwann war klar: «Ich muss ein eigenes Angebot aufbauen.»

So wurde 2016 ihr Hobby zum Gewerbe. BlueB – blaue Biene – ist der Name ihres Unternehmens, das seit fünf Jahren besteht und ein unglaubliches Wachstum aufzuweisen hat. Als sie mit ihren Geräten, ihren Stoffballen und vielem mehr erstmals in Selzach an der Kronengasse eine kleine Ladenfläche bezog, hatte sie bei der Eröffnung rund 15 Gäste und machte einen Umsatz von etwa 400 Franken: «Ich war im siebten Himmel», erzählt die 39-jährige Selzacherin.

Zwei Jahre später brauchte sie mehr Platz. Hatte sie an der Kronengasse 47 Quadratmeter zur Verfügung, so waren es ein paar Strassen weiter südlich über 140 Quadratmeter. Immer mehr konzentrierte sie sich auf das Plotten. Zu Stoffballen kamen Folien, Geräte und Plotterutensilien hinzu.

Trotz Erfolgs arbeitet sie noch in der Pflege

Zwar konnte die dreifache Mutter immer auf die Unterstützung ihres Mannes Andi zählen – vor allem in der Administration sowie im Marketing – und auch Angestellte hatte sie immer wieder. Aber sie gibt zu:

«Ich bin nicht die Einfachste und habe ganz genaue Vorstellungen.»

Und so schmeisst sie auch heute noch den Laden fast selber – und arbeitet daneben weiterhin in der Pflege.

Während des Lockdowns hatte sie eine kurze Krise: Würde nun alles den Bach runtergehen? Die Antwort kam rasch: Innert Wochen ging der Onlineshop durch die Decke: «Ich wurde regelrecht überrannt!» Dabei merkte sie, dass mehr Verkaufs- und vor allem auch Lager- und Versandfläche her musste.

Ein riesiger Laden auf 400 Quadratmeter

Morgen Samstag folgt darum der nächste: Fabienne Wyder eröffnet in einer Fabrikhalle in Bellach ihren neuen Laden. Neu stehen ihr über 400 m2 zur Verfügung. Das Angebot wird nicht nur vergrössert, sondern auch erweitert. Und im Angebot sein wird etwas, worauf Wyder besonders stolz ist: «Während des Lockdowns konnte ich mit einem Lieferanten zusammen eine eigene Folienlinie entwickeln, die man sogar 90 Grad waschen kann.» Zudem will sie vermehrt Kurse anbieten.

Ihr sei bewusst, dass so eine Expansion in dieser unsteten Zeit verrückt sei: «Ja, ich habe schlaflose Nächte, aber ich gebe mein Bestes, um die Wünsche meiner Kundschaft zu decken.» Ein bisschen Nachsicht wünscht sie sich aber: «Auch wenn ich nun mehr Platz habe: Aktuell hängt die Arbeit immer noch mehrheitlich an mir alleine.»

Infos zum neuen Standort und den Öffnungszeiten: www.blueb.ch

