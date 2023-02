Erbschaftsinventar hohe Rechnung

Gebührenpflicht und Steuern

Allgemein besteht eine Gebührenpflicht für Tätigkeiten der kantonalen Verwaltung und der Gerichte. Verwiesen wird auf den Gebührentarif, die Weisung zum Vollzug des Gebührentarifs sowie auf die aktuell gültige Preisliste für Dienstleistungen im Bereich Grundbuch und Güter- und Erbrecht. Der Gebührenrahmen für ein Erbschaftsinventar beträgt 300 bis 10'000 Franken. Wie eine Gebühr innerhalb dieses Gebührenrahmens festzusetzen ist, wurde vom Regierungsrat in der Weisung geregelt.

Diese Weisung sieht zudem vor, dass für die meisten, wichtigsten und häufigsten Geschäfte der Amtschreibereien Pauschalgebühren festgelegt werden. Die Pauschalgebühr sei ein durchschnittlicher Erfahrungswert, der den Aufwand der Verwaltung decken soll, der bei der Verrichtung einer speziellen Verwaltungstätigkeit üblicherweise anfällt. Dies habe den Vorteil, dass jeder Bürger für die entsprechende Dienstleistung gleichviel bezahlt und es keine Rolle spiele, welche Amtschreiberei im Kanton, welche Amtsstelle oder welcher Sachbearbeiter das Geschäft bearbeitet.

Gebühren und Steuern seien zwar beides Abgaben, aber grundsätzlich voneinander zu unterscheiden, erklärt der Rechtsdienst. Gebühren sind geschuldet für eine bestimmte Dienstleistung des Gemeinwesens, die in Anspruch genommen wurde. Gebühren sollten denn auch die Kosten decken, die bei der Erbringung der spezifischen Verwaltungstätigkeit angefallen sind. Demgegenüber sind Steuern ohne besondere Gegenleistung des Staates geschuldet und werden zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs des Gemeinwesens erhoben. Im Fall von Walter Schneeberger wurden keine Steuern in Rechnung gestellt. (uby)