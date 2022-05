Naturreservat: Aufwertung der Stadtallmend in Bellach

Bellach In der Stadtallmend soll das grösste Biotop in der ganzen Witi entstehen 3000 Quadratmeter Wasserfläche und ein Eichenwald. Das bestehende Naturreservat in der Bellacher Stadtallmend wird aufgewertet und neu gestaltet. Rahel Meier Jetzt kommentieren 13.05.2022, 12.00 Uhr

Mit den Probebohrungen wird die Wasserqualität kontrolliert. Rahel Meier

1994 wurde die kantonale Landwirtschafts- und Schutzzone Witi Grenchen-Solothurn errichtet. Damit wurde unter anderem festgelegt, dass der Zustand der Pflanzen- und Tierwelt, wie er sich Ende der 60er- und Anfang der 70er-Jahre präsentierte, wiederhergestellt werden soll. In diese Strategie passt die Wiederansiedlung des Laubfrosches, die seit 2014 erfolgreich betrieben wird.

Das neuste Projekt in dieser Reihe ist die geplante Aufwertung der sogenannten «Stadtallmend» in Bellach. Der Flurname rührt davon her, dass das Gebiet einst der Bürgergemeinde Solothurn gehörte. Heute ist es im Eigentum der Bürgergemeinde Bellach. Das rund 4,7 Hektaren grosse Landstück ist bereits seit 1972 ein kantonales Naturreservat.

Bürgergemeinde Bellach unterstützt die Aufwertung

2,95 Hektaren der Stadtallmend sind Wald. Bis ins Jahr 1950 wurden dort Kanada-Pappeln angepflanzt. Dieses Holz wächst sehr schnell und wurde damals beispielsweise für die Produktion von Spanschachteln oder Streichhölzer genutzt. Zusätzlich standen Fichten, die als Christbäume verwendet wurden. Seit vielen Jahren wird das Holz in der Stadtallmend aber nicht mehr genutzt.

Rund die Hälfte der Kanada-Pappeln wurde im Februar bereits gefällt. Rahel Meier

Rund 1,75 Hektaren sind Landwirtschaftsland und werden vom Pächter des «Stüdelihofes» bewirtschaftet. Für die Bürgergemeinde Bellach war wichtig, dass der Pächter mit der Aufwertung der Stadtallmend einverstanden ist und er in die Planung miteinbezogen wird. Die Bürgergemeinde Bellach steht voll hinter dem Projekt. Bürgergemeindepräsident Alexander Stüdeli meint:

«Die Witi ist ein Naherholungsgebiet. Für uns ist es eine gute Sache, dass das Naturreservat aufgewertet ist, und wir helfen gerne mit.»

Der Boden in der Stadtallmend ist schwer und wegen des hohen Grundwasserpegels oft vernässt. Das Gebiet eignet sich deshalb bestens, um eine Tümpellandschaft anzulegen. Temporäre Tümpel, die nur von April bis August Wasser führen, sind für die Witi und ihre Bewohner besonders wertvoll.

Tiere und Pflanzen profitieren

Profitieren können der Weissstorch, der Laubfrosch, die Kreuzkröte und diverse Libellen. Aber auch Pflanzen wie der Sumpfstorchenschnabel, der Grosse Wiesenknopf und die Gelbe Schwertlilie.

Rund um das Wäldchen waren früher Wassergräben, die immer noch zu sehen sind. Rahel Meier

Das Projekt zur Aufwertung sieht vor, dass die artfremden Pappeln gefällt werden. Rund die Hälfte wurde bereits im Februar ausgeholzt. Ostseitig des heute noch bestehenden Wäldchens stehen seit vielen Jahrzehnten grosse mächtige Eichen, die erhalten bleiben. Sie werden ergänzt durch Stileichen, die neu angepflanzt werden. Eine Altholzinsel, ein abgestufter Waldrand mit einer Breite von rund 30 Metern und eine Niederhecke ergänzen diese Massnahmen.

Am östlichen Rand des Wäldchens stehen jahrzehntealte mächtige Stileichen. Rahel Meier

Dazu wird ein Waldtümpel von rund 1000 Quadratmetern und eine Flutmulde im Offenland mit rund 2000 Quadratmetern geschaffen.

Die Pflege des Naturreservates soll künftig den Hochlandrindern, die auf dem «Stüdelihof» gehalten werden, überlassen werden. Im Herbst, nach der Trockenlegung der beiden Tümpel, können die Tiere dort weiden.

Hochlandrinder sollen den Unterhalt im Naturreservat übernehmen. Oliver Menge

Grundwasserbrunnen speist die Tümpel

Zurzeit wird in der Stadtallmend gebohrt. Das Wasser, mit dem die Tümpel gefüllt werden sollen, muss mit einem Grundwasserbrunnen aus rund 25 Meter Tiefe hochgepumpt werden. Mit den Bohrungen kann die Wasserqualität untersucht werden. Jonas Lüthy (Projektleiter Amt für Raumplanung) meint dazu:

«Wir haben bereits zwei solcher Grundwasserbrunnen in der Witi bauen lassen. Das Wasser war ohne Belastungen und in genügender Menge nutzbar.»

Für die Bauten wie beispielsweise den Brunnenschacht und die Solarpumpe muss eine Baubewilligung eingeholt werden. Ebenso wird das Terrain leicht verändert. Lüthy hofft, dass im Herbst mit dem Bau begonnen werden kann und freut sich:

«Es wird mit Abstand das grösste aller Biotope, die bisher in der Witi realisiert wurden.»

Zwei Informationstafeln sollen auf das Naturreservat, seine Geschichte und die Witischutzzone aufmerksam machen sowie über die Tier- und Pflanzenwelt der Witi aufmerksam machen. Dort, wo die Tafeln aufgestellt werden, wird es möglich sein, ans Wasser zu gehen. Besonders auch für Schulklassen soll ein interessantes Angebot entstehen. Bänkli werden zum Verweilen einladen.

Die Kosten für die Aufwertung betragen rund 413'000 Franken. Einen Teil wird der Kanton tragen, Das Bundesamt für Umwelt beteiligt sich mit 40’000 Franken. Zudem hofft man auf Beiträge des Fonds Landschaft Schweiz und des Alpiq Ökofonds.

