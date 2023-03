Gestaltungsplan Grederstrasse Bellach

Gestaltungsplan 30 neue Wohnungen: Entlang der Bielstrasse in Bellach soll eine der letzten Baulücken geschlossen werden Bevor gebaut werden kann, muss ein Gestaltungsplan genehmigt werden. Dieser ist zurzeit öffentlich aufgelegt. Rahel Meier Jetzt kommentieren 06.03.2023, 05.00 Uhr

Visualisierung des neuen Gebäudes zwischen Bielstrasse und Grederstrasse. Blanc Partner Architekten AG

In Bellach soll die letzte freie Parzelle zwischen der Bielstrasse und der Grederstrasse überbaut werden. Mittels Gestaltungsplan, der zurzeit öffentlich aufgelegt ist, wird die geplante Überbauung geregelt. Das 2000 Quadratmeter grosse Grundstück liegt in der Wohnzone W4, in der vier Geschosse mit Attikageschoss erstellt werden dürfen.

Um – was auch in Bellach erwünscht wird - eine stärkere Verdichtung zu erreichen, will die Bauherrschaft das Attikageschoss als Vollgeschoss ausbauen. Die Umgebung des Neubaus ist geprägt von grösseren, eher länglichen Bauten. Das neue Gebäude soll sich städtebaulich in diese Struktur einfügen: Geplant ist deshalb ein sogenannter Zeilenbau mit 30 Wohnungen, je sechs pro Stockwerk.

30 neue Wohnungen in drei Grössen

Mit dem Gestaltungsplan ist auch bereits ein Richtprojekt erarbeitet worden, und so ist die Planung relativ weit fortgeschritten. In den aufgelegten Dokumenten ist ersichtlich, dass zehn 4,5-Zimmer-Wohnungen, neun 3,5-Zimmer-Wohnungen und elf 2,5-Zimmer-Wohnungen eingebaut werden sollen. Mit diesem Mix sei gewährleistet, dass sowohl Familien, als auch Senioren geeigneten Wohnraum finden könnten. Bushaltestelle, Bahnhof, Kindergarten, Schule und Einkaufsmöglichkeiten sind in nächster Nähe.

Die Umgebung des Neubaus soll naturnah gestaltet werden, mit Magerwiesen, Bäumen als Sichtschutz und Sickersteinen, wo es befestigte Wege oder Plätze braucht. Die Wohnungen im Erdgeschoss werden mit einem Sitzplatz ausgestattet, der durch Hecken und Sträucher von den Nachbarn abgegrenzt wird. Zudem gibt es auch Aussenflächen, die gemeinsam genutzt werden können, wie etwa der Spielplatz.

Grundriss des Erdgeschosses. Blanc Architekten Partner AG

Das Grundstück ist im Norden von der Bielstrasse, im Osten von Lidl, im Süden von der Grederstrasse und im Westen von Mehrfamilienhäusern umgeben. Die Erschliessung des Mehrfamilienhauses erfolgt über die Grederstrasse. Für das Parkieren der Autos ist eine Einstellhalle mit 24 Parkplätzen geplant, davon sind drei als Besucherparkplätze ausgeschieden.

Dazu kommen 107 Veloparkplätze, der Grossteil davon in geschlossenen Räumen. Ladestationen für Elektroautos und Elektrovelos sind ebenfalls eingeplant. Das Gebäude soll nach Möglichkeit an der Fernwärme angeschlossen werden, zusätzlich wird eine Fotovoltaikanlage erstellt.

Der Gestaltungsplan «Grederstrasse GB 643» liegt noch bis zum 3. April öffentlich auf.

