Für Weihnachtsbeleuchtung in Bellach werden Spenden gesucht

Bellach Weihnachtsbeleuchtung in Griffnähe: Für die «Stern du Nord» werden noch Spenden gesucht Wenn das Geld zusammenkommt, wird es noch dieses Jahr eine Weihnachtsbeleuchtung in Bellach geben. Judith Frei 23.06.2021, 19.41 Uhr

Solche Sterne sollen bald auch in Bellach hängen. zvg

Letzten Advent wagte sich der Bellacher Gerhard Roth an ein Projekt, das ihm schon lange am Herzen liegt: Er will, dass es auch in Bellach eine Weihnachtsbeleuchtung gibt. «In einer Welt voller Missstände brauchen wir doch positive Signale, Lichtblicke», ist er noch heute überzeugt.