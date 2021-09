Bellach Die Moderate: Lea Schluep-Stüdeli kandidiert in Bellach fürs Gemeindepräsidium Lea Schluep-Stüdeli (FDP) will Gemeindepräsidentin von Bellach werden. Sie erzählt, wieso sie oft zum «Tränebänkli» kommt und wieso es der richtige Zeitpunkt für sie sei, Gemeindepräsidentin zu werden. Judith Frei 01.09.2021, 05.00 Uhr

Ein leichter aber kühler Wind streicht zwischen den Bäumen. Es ist ein kalter Augustmorgen, an dem Lea Schluep-Stüdeli am Waldrand Richtung «Tränebänkli» spaziert. Wenn sie mit ihrem Hund hier laufen geht, macht sie zwar selten Halt bei dem blauen Bänkli oberhalb von Bellach. «Es gibt viele Geschichten, wieso es Tränebänkli heisst», sagt sie, während sie sich auf die blau gestrichene Bank setzt. Dabei gehe es immer um Bellacherinnen und Bellacher, die aus verschiedenen Gründen ein gebrochenes Herz habenhatten. Schluep-Stüdeli mag diesen Ort für die Aussicht auf «ihr» Dorf.

«Wir haben hier alles», sagt sie. Obwohl es ein Dorf ist, sei es dank der Nähe zur Stadt nicht abgelegen. Die 40-Jährige wohnt, mit einigen kurzen Abstechern in andere Ortschaften der Region, schon immer in Bellach und ist auch Bürgerin der Ortschaft. Am 26. September will sie zur Gemeindepräsidentin gewählt werden.

Dass nun gleich zwei Personen dieses Amt wollen, findet sie positiv. Das zeige, dass es ein lebendiges politisches Leben in Bellach gibt, dass auch junge Kandidaten wie sie und ihren Konkurrenten anzieht.

Sie sei diesen Frühling von verschiedenen Seiten angesprochen worden, ob sie sich zur Verfügung stellen wolle für das Amt. Als es dann klar wurde, dass Beat Späti sich mehr auf kantonaler Ebene engagieren wird, hat sie den Schritt gewagt. «Ich fände es schön, wenn das Gemeindepräsidium wieder in die politische Mitte kommt.» Dabei gehe es aber nicht darum, dass sie mit den Parolen der FDP Schweiz hausieren gehen würde.

«Es ist aber einfacher aus der Mitte Lösungen zu finden, die für alle Seiten tragbar sind.»

«Das Gemeindewesen fasziniert mich»

«Für mich ist es der ideale Zeitpunkt, eine neue Herausforderung anzunehmen», erklärt sie. Sie arbeitet schon seit längerem für die Solothurner Wanderwege, gleichzeitig sind ihre Kinder mit 8 und 11 Jahren schon selbstständiger.

Neben Kindern und Beruf ist sie noch im Familienforum Bellach und im bei der Kunstturner-Vereinigung des Kantons Solothurn aktiv. «Dank Freiwilligenarbeit gibt es ein aktives Dorfleben.» Sie findet es aber auch wichtig, dass Vereine unterstützt werden, denn die machen am meisten für die Jugend im Dorf. Und dieses Jahr habe es dank der Männerriege und ihrem Risottoessen doch noch ein kleines Dorffest gegeben.

«Das Gemeindewesen fasziniert mich», sagt sie. Diese Faszination hat sie seit ihrer Lehrzeit. Schluep-Stüdeli hat ihre kaufmännische Lehre auf der Gemeinde in Oberdorf absolviert. Die Vorstellung wieder in das vertraute Umfeld zurückkehren zu können, reizt sie sehr. «Mit dem 60 Prozent Pensum hat man auch eine Verbindung mit der Verwaltung und ich bekomme die Bedürfnisse der Einwohnerinnen und Einwohner am Schalter mit.»

Die Lehrzeit auf der Gemeinde habe sie politisiert. «Ich habe damals bemerkt, dass die politische Beteiligung eine Pflicht ist.» Es gehöre in einer Demokratie dazu, sich zu engagieren. Aktiv in die Politik eingetreten ist sie erst vor vier Jahren, als sie für die FDP in den Bellacher Gemeinderat einzog. Für dieses Amt wurde sie von der FDP angefragt. Die Partei entspreche ihr, denn sie sei keine Person der Extremen.

Die erste Frau an der Spitze?

«Im Gemeinderat hat es mich sofort gepackt», erinnert sie sich. Sie findet es spannend, politische Lösungen zu finden und im Team gemeinsam zu arbeiten. Das sei in den letzten vier Jahren immer gut gelungen. «Es musste praktisch nie einen Stichentscheid gefällt werden», sagt sie stolz. Gemeindepräsidentin zu werden, sei aber schon ein grosser Schritt, den sie sich zutraut.

Würde sie gewählt werden, wäre sie die erste Frau an der Spitze des Dorfs. Das sei ein Fakt, aber es ginge hier nur bedingt ums Geschlecht. Es sei lediglich wichtig, dass die Mischung stimmt. «Frauen denken anders und haben auch andere Erfahrungen als Männer gemacht», ist sie überzeugt. In ihrer Politik setzt sie sich für Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein. «Bei diesem Thema ist es wichtig, dass die Frauen ihre Sicht einbringen.»

Andere politische Ambitionen hat sie nicht. «Nein ich will nicht Bundesrätin werden», antwortet sie lachend auf die Frage. Die Kantonale Politik interessiere sie schon, aber: «Ich bin eine Person, die sich für das Dorf einsetzt.»