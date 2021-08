Bellach Der Gesellige: Patrik Müller will Gemeindepräsident von Bellach werden Er will Gemeindepräsident von «seinem» Dorf Bellach werden. Patrik Müller erzählt an einem seiner liebsten Orte – dem Schützenhaus – warum er dieser Aufgabe gewachsen ist und wieso er Adolf Ogi bewundert. Judith Frei 28.08.2021, 05.00 Uhr

Während er die Türe zum unscheinbaren Schützenhaus beim Bellacher Weiher aufsperrt, erzählt Patrik Müller, dass er mindestens einmal pro Woche hier vorbeikomme. Nicht immer zum Schiessen, manchmal auch einfach für das gesellige Zusammensein, manchmal spaziert er nur mit seiner Frau und Hund an diesem Haus vorbei.

Müller ist seit fünf Jahren Präsident vom Schützenverein, schon seit Kindesbeinen ist er vom Schützenwesen fasziniert. «Das habe ich von meinem Grossvater selig», erklärt der Bellacher. Er sei seinem Grossvater nahe gestanden und dieser sei auch Schütze gewesen.

Der 34-Jährige sitzt für die SVP im Gemeinderat in Bellach und will am 26. September zum Gemeindepräsidenten gewählt werden. Das Interesse für die Politik sei ihm nicht wie die Faszination zum Schiessen in die Wiege gelegt worden. Zu Hause habe man nicht gross politisiert, er weiss nur, dass sein Grossvater in der CVP war.

Politisiert haben ihn die grossen Themen. Die Initiative «Ja zur Aufhebung der Wehrpflicht», welche 2013 abgelehnt wurde, hat ihm den ausschlaggebenden Impuls gegeben, sich zu engagieren. «Natürlich auch die ganze EU-Frage und die Erweiterung des Schengenraums», erinnert er sich. Durch diese Themen sei er auch zur SVP gekommen. Unabhängigkeit, Freiheit, Traditionsbewusstsein und die Einstellung zur Armee sind die Stichworte, die ihn von dieser Partei überzeugt haben.

Durch ein Zeitungsinserat sei er auf die Sitzung im Restaurant Tell der örtlichen SVP aufmerksam geworden. Dass es sich um die Gründungssitzung der SVP-Bellach handelt, hat er erst vor Ort realisiert. So wurde er plötzlich zum Gründungsmitglied, heute ist er deren Präsident.

Der Gemeinderat ist ein Team

Für die SVP ist er vor acht Jahren als erster Ersatz in den Gemeinderat gewählt worden. Damals war gerade die Ortsplanungsrevision das grosse Thema. Das sei ein heftiger Einstieg gewesen. Er habe so aus erster Hand bemerkt, dass man auf dieser Ebene politisch viel verändern kann. «Auch die Themen auf lokaler Ebene sind interessant, beispielsweise die Frage, wo ein neuer Spielplatz entstehen könnte», sagt er. Auf lokaler Ebene gehe es auch kaum um Parteipolitik, der Umgangston ist ein anderer. Den Bellacher Gemeinderat bezeichnet er als gutes Team, das zielgerichtet zusammenarbeitet.

Jetzt will er seinen Parteikollegen, Fritz Lehmann, als Gemeindepräsident beerben. «Der Lehmann Fritz unterstützt mich», sagt er. Falls er gewählt wird, will er auch nicht alles umkrempeln, sondern: «Es ist wichtig, dass man Projekte sauber zu Ende bringt.» Er denkt da an das Thema «Bielstrasse». Der Feierabendverkehr belaste das Dorf, doch sei das ein regionales Problem, das Bellach nicht alleine lösen kann. Um eine Lösung zu finden, brauche es Zeit und Ausdauer.

Eine Gemeinde für das Gewerbe und die Vereine

Als Präsident will er einen nahen Kontakt mit dem Gewerbe und den Vereinen pflegen. Er will wissen, wie es ihnen geht und wo die Gemeinde noch unterstützend helfen könnte. «Die Vereine halten unsere Gesellschaft zusammen», ist er überzeugt. So will er sie unterstützen, wo es geht. «Mich beeindrucken die Leute, die schon seit Jahren bei einem Käferfest hinter einem Grill stehen und sich so für die Region einsetzen.» Politische Figuren beeindrucken ihn weniger. Ausser Adolf Ogi: Der habe es, ohne dass er studiert hat, geschafft und könne auf Augenhöhe mit Entscheidungsträgern diskutieren.

Dass er sich gerade für Bellach einsetzt, kommt nicht von ungefähr: «Ich bin ein richtiger Dörfler. Mir passt es, wenn man sich auf der Strasse kennt und grüsst.» Er könne es sich in keinem anderen Dorf vorstellen, zu wohnen, so ist er auch Bürger von Bellach geworden. Sich politisch für die Region einzusetzen, das würde ihn noch reizen, die nationale politische Bühne aber gar nicht.

Dass er dem Amt als Gemeindepräsident gewachsen ist, von dem ist er überzeugt. Er habe dank seines Amtes als Baukommissionspräsidenten und Fritz Lehmann schon einen guten Einblick in die Verwaltung erlangt. Er habe ein gutes Netzwerk und auch beruflich könne er es sich problemlos einrichten. Momentan ist der gelernte Elektroinstallateur Filialleiter der Rohn Elektro-Unternehmen AG in Bellach.