Bellach erhält einen offenen Bücherschrank

Bellach Initiantinnen erzählen: Bis der Bücherschrank stand, war eine wahre Odyssee zu überstehen Die Idee für einen Bücherschrank entstand per Zufall. Die Gemeinde ermöglichte den Kauf, die drei Initiantinnen sind nun die Betreiberinnen des Kulturangebots. Urs Byland Jetzt kommentieren 03.10.2022, 08.11 Uhr

Die Initiantinnen v. l. n. r. Céline Flury, Lucilia Mendes von Däniken und Pia Aeberhard. Carole Lauener

Nun hat auch Bellach einen «Offenen Bücherschrank». Die offizielle Übergabe wurde mit einem Apéro gefeiert. Den haben sich die drei Initiantinnen Céline Flury, Pia Aeberhard-Walter sowie Lucilia Mendes von Däniken auch verdient. Denn die Geschichte des Bücherschranks an der nordöstlichen Ecke der Dorfmatte, wo sich Kaselfeldstrasse und Hasenmattstrasse kreuzen, sei eine wahre Odyssee gewesen, so Lucilia Mendes von Däniken.

Sie beginnt, wie könnte es anders sein, mit Leseratten oder Bücherwürmern oder wie man solche Menschen nennt, die ohne Buch nicht sein können. Dazu zählen Lucilia Mendes von Däniken und ihre Kinder. Kein Bücherschrank in der Region war sicher vor ihrer Neugier und Leselust, bis es keinen Bücherschrank mehr zu entdecken gab. Also fragte Lucilia Mendes von Däniken in den sozialen Medien, wer von einem Bücherschrank wisse.

Ein Bücherschrank in Solothurn diente als Vorbild

Es meldeten sich Céline Flury und Pia Aeberhard-Walter aus Bellach. Gemeinsam stellte man sich die Frage, warum es im Dorf keinen Bücherschrank gibt. Das eine Wort gab das andere und die Idee war geboren.

«Wir wollten einen solchen Bücherschrank auch in Bellach platzieren.»

Vorbild diente der Bücherschrank beim Kreuzackerplatz in Solothurn.

«Der wurde kürzlich für sein Bestehen seit zehn Jahren gefeiert, ist also ziemlich robust.»

So einer sollte es sein, zumal sie auch den Erschaffer dieses Bücherschanks kennt, Raumformer Toni Kaufmann.

Bellachs Bücherschrank liegt neben der Dorfmatte. lmb

Ein solcher Bücherschrank ist aber auch teuer. Zwar gingen bald Geldzusagen der Kulturkommission sowie des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Bellach ein, aber das reichte bei weitem nicht. Also wandten sich die Initiantinnen an die Gemeinde.

Gemeinderatskommission springt ein

Diese verhielt sich anfangs zurückhaltend. «Wir wollten beinahe schon aufgeben.» Aber dann erhielten sie die Möglichkeit, einen Beitrag bei der Gemeinderatskommission zu beantragen. Diese sagte zu und übernahm gleich den ganzen Bücherschrank, zur Freude der drei Frauen und zur Freude auch von Gemeindepräsidentin Lea Schluep. Der Bücherschrank gehört nun der Gemeinde, die dafür 13'000 Franken ausgibt, die drei Initiantinnen konnten als Betreiberinnen gewonnen werden.

«Dann ging es megaschnell», so Lucilia Mendes von Däniken. Toni Kaufmann hatte einen Bücherschrank auf Lager. Schon in der ersten Sommerferienwoche wurde dieser aufgestellt und bereits wird der Schrank stark genutzt. «Im Keller von Späti Holzbau durften wir ein Lager einrichten, das jetzt schon <brätschvou> ist.»

Die Beiträge der Kulturkommission sowie des Verkehrs- und Verschönerungsvereins wurden für die Gestaltung der Umgebung verwendet - für eine Biodiversitätsfläche und eine passende Sitzbank.

«Wir erhalten viele Erwachsenenbücher und etwas weniger Kinderbücher. Für diese sind die unteren beiden Regale im Bücherschrank reserviert.»

Der Bücherschrank habe sich bewährt, auch wenn einzelne diesen als Entsorgungsstelle betrachten. Die Betreiberinnen haben ganz viele positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung erhalten, und sie haben eine schöne Idee. «Wir fragen Solothurner Autorinnen und Autoren an und bitten sie um signierte Ausgaben ihrer Werke», so Lucilia Mendes von Däniken. Das heisse nun aber nicht, dass man die Bücher wieder zurückbringen muss. «Es bleibt ein offener Bücherschrank.»

