35 Jahre Blumen Epp Wie Esther Brunner-Epp über Umwege doch noch im familieneigenen Blumengeschäft in Bellach landete Sie feiert mit ihrem Blumengeschäft in Bellach das 35-Jahr-Jubiläum. Beim Verschenken von Blumen haben sich die Gewohnheiten der Kundschaft verändert, weiss Esther Brunner-Epp zu erzählen. Lucilia Mendes von Däniken Jetzt kommentieren 26.03.2022, 05.00 Uhr

Esther Brunner-Epp hat sich das Wissen über Blumen nach und nach selbst angeeignet. Hanspeter Bärtschi

Schaut man Esther Brunner-Epp zu, wie sie Sträusse bindet oder die Kundschaft berät, dann würde man es nicht erahnen: Die Inhaberin des Fachgeschäftes Blumen Epp in Bellach entwickelte erst über Umwege eine Liebe zu den Blumen und dem damit verbundenen Handwerk.

Zwischenzeitlich mit Filiale in Grenchen

Ihr Vater Bernhard und ihre Mutter Ottilia Epp haben 1987 das Unternehmen gegründet. Zu Anfangszeiten befand sich das Geschäft noch in der Nähe der Bäckerei in Bellach, erst 2005 erfolgte der Wechsel an den aktuellen Standort. Auch in Grenchen betrieben Epps eine Filiale mit einem Blumengeschäft sowie zusätzlich einer Gärtnerei.

Viele Jahre wurden beide Standorte mit Engagement geführt. Erst mit der Pensionierung von Bernhard und Ottilia Epp entschied man sich, sich in Zukunft auf den Standort Bellach zu konzentrieren. Als 2015 ein Käufer gefunden worden war, gab dieser den bisherigen Angestellten des Blumengeschäftes in Grenchen die Möglichkeit, den Laden weiter zu führen. Die Gärtnerei wurde aufgelöst.

Die Kinder gingen zuerst andere Wege

Lange Zeit zeigten Epps Kinder kein Interesse, den Betrieb zu übernehmen. Und das obwohl die ältere Tochter eine Ausbildung zur Floristin und der Sohn eine zum Landschaftsgärtner absolviert hatten.

Drei Floristinnen arbeiten aktuell im Geschäft. Hanspeter Bärtschi

In eine andere Richtung zog es Esther Brunner: Sie machte eine KV-Lehre und arbeitete danach viele Jahre bei der «Papieri». Später hängte sie noch eine Ausbildung zur Verkaufskoordinatorin an. 2005 verspürte sie den Drang, sich umzuorientieren.

Zuerst die Administration übernommen

So wagte sie doch den Schritt ins Blumengeschäft ihrer Eltern, liess sich alles zeigen, übernahm die administrativen Arbeiten – und entwickelte eine Liebe zu den Blumen. Epp erzählt:

«Das handwerkliche Wissen habe ich mir zu einem grossen Teil durch Learning by Doing angeeignet.»

Selbstverständlich habe sie aber auch viel von ihren Eltern sowie den angestellten Floristinnen gelernt.

Ansprüche der Kundschaft sind anders geworden

Verändert hat sich das Handwerk in den vergangenen 35 Jahren nicht allzu stark. Hingegen haben sich die Ansprüche der Kundschaft verändert. So war zum Beispiel Corona für das Geschäft nicht nur hinderlich:

«Wir hatten zwar deutliche Einbrüche bei den Aufträgen für Familienfeiern, Hochzeiten oder Beerdigungen. Aber im Privaten hat man wieder mehr Blumensträusse verschenkt oder sich selber eine Freude gemacht.»

Dabei sei einerseits von Vorteil, dass man zum Fleurop-Netz gehöre, andererseits seien aber auch sehr viele Blumenabos abgeschlossen worden. «Zudem profitierten wir davon, dass wir bereits einen gut funktionierenden Onlineshop hatten und ich so den Betrieb – zusammen mit meinem Team – fast während der ganzen Pandemie-Zeit aufrechterhalten konnte.» Esther Brunner führt den Laden zusammen mit drei Floristinnen – eine vierte wird aktuell gesucht.

Nachhaltigkeit wird nachgefragt

Was auffalle: Das Thema Nachhaltigkeit sei auch in der Floristikbranche angekommen. So suche man nach Wegen, die Blumen so zu verpacken, dass kein Plastik anfalle:

«Wir testen gerade ein Graspapier und die Düngertütchen sind kompostierbar.»

Zudem werde vermehrt nach der Herkunft der Blumen gefragt und in Kauf genommen, dass die Auswahl an einheimischer Ware zu bestimmten Zeiten nicht ganz so gross sei, wie man es gewohnt war.

Im Blumenladen in Bellach werden aber nicht nur Blumen, sondern auch andere Geschenkartikel wie Kerzen, Sirup oder Glaswaren angeboten: «Für mich gehört das einfach dazu», sagt sie.

Zum Angebot gehören auch diverse Geschenkartikel. Hanspeter Bärtschi

35 Jahre gibt es Blumen Epp nun schon. Macht sich die 44-Jährige Gedanken über die Zukunft des Geschäfts? «Ehrlich gesagt will ich mir darüber erst so in zehn Jahren den Kopf zerbrechen», gibt sie zu und ergänzt: «Aktuell macht mir meine Arbeit richtig Spass. Auch wenn sie mit der Sechstage-Woche intensiv ist. Morgens weiss man nicht, wie der Tag aussehen wird. Viel geschieht spontan.» Dabei sei kein Tag wie der andere. «Ich mag diese Abwechslung.»

