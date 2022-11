Lohn-Ammannsegg: Road Stop Cafe feiert Jubiläum

Jubiläum «Bei uns gilt jedermann zu jederzeit»: Das Road Stop Café in Lohn-Ammannsegg feiert 25 Jahre Begonnen hat es als kleine Bar und Bikertreffpunkt. Inzwischen ist das Road Stop Café in Lohn einem Treffpunkt für den Bucheggberg und die ganze umliegende Region geworden. Anja Neuenschwander Jetzt kommentieren 24.11.2022, 14.00 Uhr

Sä Bentz (links) und Sara Neuenschwander freuen sich auf die Jubiläumsnacht. Anja Neuenschwander

Im Road Stop Café in Lohn-Ammannsegg herrscht um neun Uhr morgens bereits Betrieb: Aus Lautsprechern tönt ein gedämpfter Bass, die Stammgäste sitzen in ihre Zeitung vertieft mit einem Kaffi vor sich auf den alten Diner-Polstern. Die Sitzgelegenheiten stammen noch aus den Anfangszeiten des American Diners. Ende der 90er Jahre eröffnete Walter Arni eine kleine Bar im US-amerikanischen Stil als Bikertreffpunkt.

Die Bar-Partys von damals sind Live-Konzerten gewichen, meist treten lokale Künstler und Musikgesellschaften auf. Am diesjährigen Jubiläum beispielsweise werden «The Royal Flush» und «The JB Ramblers» im Rahmen einer Rockabilly-Night für Stimmung sorgen.

Und nicht nur die Bands kommen aus der Umgebung, sondern auch viele der Zutaten in der Küche. In den letzten Jahren habe man zudem angefangen, Rezepte für Salat- und Burgersaucen selbst herzustellen und testet laufend neue Cocktail- und Shot-Kreationen. «Unsere frischen Burger haben viel zur Bekanntheit des Diners beigetragen», meint Betriebsleiterin Sä Bentz.

Blechschilder mit Vintage-Motiven und ein Saloon

Dem American Diner ist das Road Stop Café also über all die Jahre treu geblieben: An den Wänden hängen bunte Blechschilder mit Vintage-Motiven und erst kürzlich wurde der ehemalige Raucherraum in einen holzverkleideten Saloon umgebaut. Dazu stehen im Diner verteilt Dartanlagen und Spielautomaten, mit denen man sich vergnügen kann.

Das Road Stop Cafe in Lohn-Ammannsegg. Anja Neuenschwander

Das zieht schon lange nicht mehr nur die Biker nach Lohn-Ammannsegg an, sondern die unterschiedlichsten Gäste aus der Umgebung. «Bei uns gilt jedermann zu jederzeit», sagt Geschäftsleiterin Sara Neuenschwander. Das Road Stop Café sei zu einer wichtigen Anlaufstelle im Buechibärg geworden, fügt Bentz an.

Das Road-Stop Café ist zum lokalen Treffpunkt geworden

Da in den letzten Jahren viele Gastrobetriebe in der Umgebung ihre Türen hatten schliessen müssen, wurde das Diner zum lokalen Treffpunkt. Einige Stammgäste sind dem Road Stop Café von jeher treu geblieben: Bis heute bekommen sie von den 13 Mitarbeitenden des Diners, inklusive Lehrling, «das Übliche» serviert. «Wenn einer der Gäste am Stammtisch mal nicht kommt, macht man sich manchmal gleich Sorgen», meint Neuenschwander schmunzelnd.

Biker sind nicht die einzigen Gäste im Road Stop Cafe. Maddalena Tomazzoli

Solche engen Kundenbindungen wolle man in Zukunft auf jeden Fall aufrechterhalten und gleichzeitig das Road Stop Café weiter vorantreiben. Nach der Pandemie werde das Programm wieder hochgefahren: Aktuell werden die Spiele der Fussballweltmeisterschaft übertragen, im Dezember gibt es regelmässig Abende mit Glüh-Gin und - nicht zu vergessen, am 26. November wird das 25-jährige Bestehen ausgiebig gefeiert.

Am Samstagabend, 26. November findet ab 21:00 die Rockabilly-Night mit «The Royal Flush» und «The JB Ramblers» statt.

