Behindertenkonvention Zum ersten Mal im Kanton Solothurn: Die Hauptstrasse in Derendingen wird speziell für Sehbehinderte und Blinde markiert Die Hauptstrasse in Derendingen wird zurzeit saniert und umgestaltet. Nun soll sie auch für Sehbehinderte und Blinde ausgerüstet werden. Nach Abschluss aller Arbeiten sollen sich Blinde selbstständig vom Kreuzplatz bis fast zur Gemeindegrenze bewegen können. Rahel Meier Jetzt kommentieren 13.06.2022, 05.00 Uhr

Mit Thomas Biedermann (Interessenvertreter Schweizerischer Blinden- und Sehbehindertenverband Sektion Aargau-Solothurn) und Peter Portmann (Amt für Verkehr und Tiefbau) auf der Hauptstrasse in Derendingen unterwegs. Rahel Meier

Wer an behinderte Menschen denkt, sieht meist einen Menschen im Rollstuhl vor sich. Selten denkt man an Sehbehinderte oder Blinde.

Taktile Markierungen

Letztere stehen bei der Sanierung der Hauptstrasse in Derendingen aber speziell im Fokus. Erstmals wird eine Strasse im Kanton Solothurn durchgehend mit sogenannten taktilen, also ertastbaren, Markierungen für sehbehinderte und blinde Menschen ausgerüstet.

Der Hintergrund: Handicapierte oder behinderte Menschen sollen sich auf der Strasse genau gleich sicher bewegen können wie Nichtbehinderte. Das steht in der Behindertenrechtskonvention, die auch in der Schweiz umgesetzt wird. Noch nicht überall ist man allerdings so weit.

Taktile Markierungen kennen die meisten von Bahnhöfen. Archiv

Wieso gerade die Hauptstrasse in Derendingen? Peter Portmann (Projektleiter Sanierung Hauptstrasse Derendingen beim Amt für Verkehr und Tiefbau):

«Die Hauptstrasse führt mitten durch das Zentrum der Gemeinde. Läden, Bank, Post, Gemeindeverwaltung und Kirchen liegen direkt an der Hauptstrasse. Zudem bewegen sich hier viele Menschen zu Fuss.»

Dass das richtige Platzieren der Markierungen, auch mit gutem Willen von allen Seiten, nicht immer ganz einfach ist, hat ein Rundgang mit Peter Portmann und Thomas Biedermann (Interessenvertreter Schweizerischer Blinden- und Sehbehindertenverband Sektion Aargau-Solothurn) gezeigt.

Einer der Knackpunkt: Das Trottoir endet, es kommt eine kleine Nebenstrasse, dazu parkieren Autos. Rahel Meier

Portmann und Biedermann sind die Hauptstrasse in Derendingen gemeinsam abgelaufen und haben sich jede Strassenquerung und jeden Fussgängerstreifen angesehen und die gewünschten Markierungen besprochen. Als Grundlage dienen dabei Richtlinien, die der Verband Schweizerischer Strassenfachleute zum Thema «Fussgängerverkehr, hindernisfreier Verkehrsraum» definiert hat.

Richtlinien regeln die Umsetzung

Diese Richtlinien regeln die Ausführung und Umsetzung des hindernisfreien Bauens im öffentlichen Raum. Sie gelten für alle Verkehrsanlagen, auf denen Fussverkehr zugelassen ist. Für die Umsetzung gibt es «zwingende» Anforderungen; dann Anforderungen, welche «nach Möglichkeit» zu erfüllen sind, und Massnahmen, die «vorzugsweise» umzusetzen sind.

Markierungen zeigen an, dass hier etwas passiert

Sehbehinderte und blinde Menschen orientieren sich im öffentlichen Raum unter anderen an Randsteinen.

Thomas Biedermann kann mit dem Blindenstock den Randstein ertasten und sich so orientieren. Rahel Meier

Markierungen sind dort nötig, wo ein sicherer Weg, beispielsweise ein Trottoir verlassen, und ein Hindernis, beispielsweise eine Nebenstrasse, überwunden werden muss. Treppenstufen und Absätze sind für Blinde ebenfalls unfallgefährlich, wenn sie diese nicht rechtzeitig bemerken.

Diese Markierungen werden in Derendingen angebracht Aufmerksamkeitsfelder: Sie zeigen an, dass sich etwas verändert

Sie zeigen an, dass sich etwas verändert Richtungsfelder: Sie zeigen einen Richtungswechsel an

Sie zeigen einen Richtungswechsel an Abschlussfelder: Sie zeigen an, dass es wieder an einem sicheren Ort weitergeht

Sie zeigen an, dass es wieder an einem sicheren Ort weitergeht Leitlinien: Sie weisen die Richtung

Sie weisen die Richtung Einstiegsfelder: Sie zeigen Sehbehinderten und Blinden an, wo sie in einen Bus oder Zug einsteigen können

Blinde und Sehbehinderte können die Markierungen mit dem Blindenstock, den sie bei sich tragen, ertasten und sich so selbstständig im Alltag bewegen. Für Thomas Biedermann ist es wichtig, dass auch bei Läden, Bushaltestellen, bei der Poststelle oder einer Bank Markierungen angebracht werden. Hier braucht es aber teilweise Goodwill, denn im Gegensatz zum Strassenareal, das dem Kanton gehört, sind die Zugänge zu Gebäude in aller Regel in Privathand.

Lagebesprechung: Welche Markierungen sind nötig, damit der blinde Mensch den Eingang und den Postomaten findet? Rahel Meier

2. Etappe abgeschlossen, 3. ist gestartet

Die zweite Etappe der Umgestaltung und Sanierung der Hauptstrasse in Derendingen ist praktisch fertig. Die Strasse wurde zwischen Kreuzplatz und der Querung des Grüttbachs auf Höhe der beiden Kirchen nicht nur saniert, sondern auch umgestaltet. Speziell fällt der gelbe Mittelstreifen auf, der als Mehrzweckstreifen dient.

Der gelbe Mehrzweckstreifen in der Mitte der Fahrbahn dient unter anderem auch dazu, einfacher links abbiegen zu können. Rahel Meier

Der Mehrzweckstreifen dient unter anderem dazu, einfacher links abbiegen zu können. Fahrzeugen dient er somit als Abbiegespur, sodass der Durchgangsverkehr nicht behindert wird. Er ist aber auch Warteraum und hilft Fussgängern oder Velofahrern, die Strasse sicherer zu queren. Der Streifen darf zum Überholen von Velos genützt werden. Er ist aber immer wieder durch Inseln und Warnpfosten unterbrochen, damit er nicht als reine Überholspur missbraucht wird.

Die neuen Kandelaber. Rahel Meier

Für das Markieren von Radstreifen wäre zusätzlicher Landerwerb ab Privatgrundstücken notwendig gewesen. Eine Mitwirkung zeigte, dass dies nicht realisierbar ist. Beidseitige Radstreifen sind deshalb erst in der nächsten Bauetappe ab Restaurant Höfli bis Dorfende im Oberdorf vorgesehen.

Spezielle Kandelaber montiert

Auffallend ist die Beleuchtung zwischen Floraplatz und Gemeindeverwaltung. Projektleiter Peter Portmann erklärt dies so:

«Dieser Bereich der Strasse liegt mitten im Zentrum der Gemeinde. Er darf und soll anders erscheinen.»

Die Kandelaber wurden von der Gemeinde Derendingen ausgesucht und aufgestellt. Integriert ist die Möglichkeit für eine Beflaggung. Der Strassenraum wurde zudem mit Bäumen und neuen kleinen Plätzen gestaltet.

Start der dritten Etappe Sanierung und Umgestaltung Hauptstrasse. Gebaut wird jetzt bis zum «Höfli». Rahel Meier

Neben den Arbeiten an der Strasse gibt es mit der dritten Etappe, die gestartet ist, auch eine neue Abdeckung über den Grüttbach. Die dritte Etappe sollte im Herbst beendet sein, hofft Peter Portmann.

Start für die Bauarbeiten für den provisorischen Kreisel bei der Derendingenstrasse/Gerlafingenstrasse/Werkstrasse in Biberist. Rahel Meier

Parallel zu den Arbeiten in Derendingen wurde mit den Arbeiten am provisorischen Kreisel in Biberist gestartet. Dieser wird im Kreuzungsbereich von Derendingenstrasse/Gerlafingenstrasse/Werkstrasse erstellt. Der Kreisel soll unter anderem das Linksabbiegen von Derendingen her nach Gerlafingen erleichtern. Peter Portmann:

«Damit kann der Bus, der über diese Kreuzung muss, seinen Fahrplan besser einhalten.»

Wenn dann die vierte Etappe in Derendingen gestartet wird, wird der Verkehr nach Biberist umgeleitet – auch dann dient der Kreisel dazu, den Verkehr zu verflüssigen.

