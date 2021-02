Baugesuch Eigene Artillerie für Günsberg: Privater will eine Haubitze in seinem Garten aufstellen Ein Privater will mitten im Dorf eine Haubitze auf seiner Parzelle aufstellen. Derzeit liegt das Baugesuch auf. Eine Einsprache hat das Vorhaben bereits bekommen. Hans Peter Schläfli 25.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine schwere Haubitze mit Kaliber 150mm bei der Krummturmschanze in Solothurn. In Günsberg soll das leichte Modell mit Kaliber 105mm aufgestellt werden. Hans Peter Schläfli

Heiliges Kanonenrohr. Das werden wahrscheinlich schon bald die Günsberger Katholiken denken, wenn sie zur Kirche gehen. Im Dorfzentrum will sich nämlich ein Hausbesitzer eine Haubitze der schwedischen Waffenschmiede Bofors mit dem Kaliber 105 Millimeter in den Garten stellen.

«Bauobjekt: Aufstellen eines militärhistorischen Geräts, nicht mit dem Boden verbunden.» So umschreibt der Hausbesitzer sein Vorhaben im Baugesuch, das noch bis am 4. März auf der Gemeindeverwaltung Günsberg öffentlich aufgelegt ist. Von der Strasse aus ist das «militärhistorische Gerät» eindeutig als Kanone zu identifizieren, denn die Haubitze steht bereits mit einer Blache abgedeckt auf dem Parkplatz neben dem Haus.

Leichte Kanone wiegt 2,5 Tonnen

Auf telefonische Anfrage teilt der Baugesuchsteller mit, dass er zu seinem Vorhaben keine Stellung nehmen will. Ein Waffensammler, der namentlich nicht genannt werden möchte, weil sich alle Liebhaber in dieser kleinen Szene persönlich kennen, und er es sich mit niemandem verderben möchte, identifiziert die Kanone aus der Distanz als eine leichte Haubitze des schwedischen Waffenbauers Bofors mit Kaliber 105 Millimeter, wie sie in der Artillerie der Schweizer Armee von 1945 bis 1995 im Einsatz stand.

Die Bezeichnung «leicht» bezieht sich dabei auf das Kaliber 105 Millimeter, denn die Haubitze hat das stattliche Gewicht von rund 2,5 Tonnen. Ein vergleichbares, aber «schweres» Schwestermodell mit Kaliber 150 Millimeter steht zum Beispiel beim Krummturm in der Stadt (siehe Foto).

Sehr wahrscheinlich könnte die Kanone problemlos abgefeuert werden, erklärt der Waffenexperte. Laut Gesetz gelten solche Kanonen als unbedenklich, und es sei deshalb nicht vorgeschrieben, diese zu «entmilitarisieren». Auch Munition für eine solche Haubitze sei im Internet problemlos zu finden.

Über Geschmack lässt sich nicht streiten

Auf dem Plan, der in der Gemeindeverwaltung aufliegt, schaut das Kanonenrohr Richtung Südosten, es ist also weder auf den Kirchturm noch auf eines der Nachbarhäuser gerichtet. Der Gesuchsteller hat handschriftlich notiert: «Ausrichtung aufs Flachland, Mittelland.» Sollte also jemand – rein hypothetisch – auf die Idee kommen, einen Schuss abzufeuern, würde das Projektil irgendwo in Deitingen oder Subingen einschlagen.

Schriftliche Einsprachen gegen das Aufstellen der Kanone im Günsberger Dorfzentrum können noch bis am 4. März auf der Bauverwaltung eingereicht werden. Eine faire Behandlung der Einsprache wäre garantiert, denn der Gesuchsteller, der gleichzeitig Präsident der Günsberger Bau- und Werkkommission ist, muss bei diesem Traktandum in den Ausstand treten. Trotzdem dürfte es mit der Begründung einer solchen Einsprache schwierig werden.

Schliesslich ist es jedem Hausbesitzer freigestellt, mit welchen Objekten er seinen Garten schmücken will, so lange alle Vorschriften, Abstände und Höhenbegrenzungen eingehalten werden. Und wie sagt der Lateiner so schön: de gustibus non est disputandum – über Geschmack lässt sich nicht streiten.