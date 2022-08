Ausbau Alters- und Pflegeheim Bellevue in Oberdorf

Baugesuch Das «Bellevue» in Oberdorf bleibt auch nach dem Ausbau ein persönliches Haus Das Alters- und Pflegeheim (APH) Bellevue in Oberdorf soll einen Anbau erhalten, und im bestehenden Haus soll zudem umgebaut werden. Angelica Schorre Jetzt kommentieren 26.08.2022, 18.00 Uhr

Das Alters- und Pflegeheim, wie es sich heute präsentiert. zvg

Ende Juni wurde das Baugesuch bei der Baukommission Oberdorf eingereicht. Vorgesehen ist, dass das Stöckli an der Ostseite des Hauptgebäudes rückgebaut und an seiner Stelle ein Neubau errichtet wird. Im ersten und zweiten Stock sind insgesamt acht Pflegezimmer mit eingegliederten Nasszellen geplant; im Erdgeschoss sind Sozial- und Therapieräume vorgesehen. Im Hauptgebäude werden die Zimmer vergrössert, sodass jedes eine eigene Nasszelle erhalten kann.

Auch soll zum Beispiel Platz geschaffen werden für die Medikamentenausgabe, für begleitetes Essen und einen Ruheraum für das Personal. Im Aussenbereich werden sieben «halbunterirdische» Parkplätze erstellt, und mehr Raum für Bewegung und Verweilen ist geplant.

«Wir mussten handeln»

Peter Probst ist Mitglied des Stiftungsrates und Präsident der Bau- und Betriebskommission des APH Bellevue. Er erinnert sich:

«Mit dem Anbau Ost in den Neunzigerjahren erhielten je zwei Zimmer eine gemeinsame Nasszelle. Das war damals angesagt.»

Heute geben die Richtlinien des Kantons eine Zimmergrösse von mindestens 16 Quadratmetern sowie zusätzlich eine eigene Nasszelle vor. «Wir mussten handeln. Wir können nicht immer auf Ausnahmebewilligungen setzen.» Ein weiterer Aspekt ist die Nachfrage:

«Heute will sich niemand mehr mit einem anderen Bewohner, einer anderen Bewohnerin ein Zimmer teilen. Dem müssen wir gerecht werden.»

Peter Probst hofft, dass das Gesuch im Oktober von der Baukommission verabschiedet wird. So kann man 2023 den Anbau realisieren, 2024 den Altbau auf Vordermann bringen. Die geplanten Kosten für den Neubau belaufen sich auf knapp 2,7 Millionen Franken.

Attraktiv bleiben

Heimleiterin Brigitte Baschung erklärt:

«Das APH Bellevue wird mit dem Neu- und Umbau eigentlich um nur zwei Bewohnerzimmer grösser.»

Denn der Umbau der «alten» Zimmer geht auf Kosten der Zimmerzahl. «Wir möchten ganz klar ein persönliches, überschaubares Haus bleiben und uns auch in Zukunft so am Markt positionieren, so unsere Attraktivität behalten. Dies sowohl für die Bewohnerinnen und Bewohner als auch für das Personal.»

Möglichst wenig Emissionen für die Bewohnenden

Der Neu- und Umbau stellt alle Beteiligten vor eine neue Herausforderung. Da die Familie, die jetzt im Stöckli wohnt, auf Ende April auszieht, kann mit dem Rückbau begonnen werden, ohne dass Bewohnerinnen und Bewohner «zügeln» müssen.

«Ich höre beides: Einige finden es spannend, einen solchen Umbau mitzuerleben, andere fürchten Beeinträchtigungen wie zum Beispiel durch Lärmimmissionen», beschreibt Brigitte Baschung die Situation. Sicher würden sie vermehrt Tagesausflüge anbieten oder auch Tagesstätten suchen.

Die Einsprachefrist ist am 18. August abgelaufen – es wurden keine Einsprachen eingereicht.

