Sanierung Hauptstrasse Lüterswil

Bauarbeiten Die Hauptstrasse in Lüterswil wird saniert – gleichzeitig bekommt der Langsamverkehr mehr Platz Von Biezwil her geht es aufwärts nach Lüterswil. Für Velofahrer ist das nicht immer ganz einfach. Darum soll mit der Sanierung der Hauptstrasse ein Radstreifen markiert werden. Zusätzlich wird auch der bestehende Gehweg verlängert. Rahel Meier 13.03.2022, 05.00 Uhr

Um die Steigung sicherer zu bewältigen soll auf der Hauptstrasse bergwärts ein Radstreifen markiert werden. Hanspeter Bärtschi

Die Hauptstrasse in Lüterswil soll im Bereich des Alterssitzes Buechibärg auf einer Länge von rund 340 Metern saniert werden. Die Kantonsstrasse, die von Schnottwil her nach Lohn-Ammannsegg und Biberist führt, weist im Sanierungsperimeter eine Breite von 6,8 bis 9 Meter auf. Sie steigt ab der Oberwilstrasse bis hin zum Fussgängerstreifen beim Alterssitz Buechibärg mit bis zu 9 Prozent an.