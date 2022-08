Balmberg: Passstrasse Nordseite erhält neuen Deckbelag

1000 Tonnen Teer Steilste Passstrasse der Schweiz: Diese Belagserneuerung am Balmberg verlangt den Arbeitern alles ab Die Arbeiten auf der Nordseite sind auch für die Arbeiter der Firma Niklaus AG eine echte Herausforderung. Sie erneuern derzeit den Belag auf der Balmbergstrasse und tragen dabei 1000 Tonnen Teer auf. Ein Besuch auf der Baustelle. Urs Byland Jetzt kommentieren 25.08.2022, 15.00 Uhr

Teamarbeit ist bei den Belagsarbeiten auf der steilen Passstrasse über den Balmberg gefragt. Urs Byland

Die Situation ist wirklich beeindruckend. Wer die Nordseite der Balmbergstrasse schon einmal befahren hat, weiss von der Steilheit in manchen Passagen. Das lässt auch die Arbeiter, die einen neuen Belag auftragen, nicht unberührt.

Er habe extra gegoogelt, erzählt einer. Er wollte wissen, ob die Balmbergstrasse nicht nur die steilsten Abschnitte einer Passstrasse in der Schweiz, sondern von ganz Europa habe. Aber andernorts wurden mehr Steigungsprozente gemessen.

Dennoch es sei eine «geile» Arbeit, die das gesamte Können der Truppe erfordere, und ein nicht alltägliches Erlebnis. Entsprechend gut gelaunt ist die Truppe.

Belagsarbeit auf der Nordseite der Passstrasse über den Balmberg: Die Strasse ist vorbereitet. Urs Byland Der Lastwagen mit dem Teer fährt rückwärts die Strasse hinunter und wird durch die Kurven manövriert. Urs Byland Angekommen. Urs Byland Zuerst wird der Dumper mit Teer gefüllt. Urs Byland Danach erhält auch die Einbaumaschine ihren Teil Teer. Urs Byland Nicht der steilste Abschnitt, aber auch schon herausfordernd. Urs Byland Jetzt geht's los. Urs Byland Die Einbaumaschine braucht die Unterstützung eines angeketteten Dumpers. Urs Byland Wenn alles klappt, wird die Sperrung bereits am Freitag, 26. August um 17 Uhr aufgehoben. Urs Byland

Weit vorausschauend fahren

Die Arbeiter der Firma Niklaus AG, darunter viele Portugiesen, agieren als echtes Team. Sie sind spezialisiert auf Belagsarbeiten. Jeder Handgriff muss sitzen, damit keine gefährliche Situation entsteht. Etwa durch die Lenker der Fahrzeuge, die weit vorausschauend fahren müssen, sonst könnten sie in eine ausweglose Situation geraten.

Das beginnt schon beim Transport des Teers. Rund 1000 Tonnen werden verbaut. Die Lenker fahren rückwärts die Passstrasse hinunter, begleitet von Helfern, die in den Kurven Anweisungen geben. Zwei-, dreimal muss angesetzt werden, bis die langen Fahrzeuge die Kurve geschafft haben. Und nicht alle Räder haben dabei Bodenkontakt.

Der neue Belag ist im Schnitt 6,5 Zentimeter dick

Geteert wird eine 1,5 Kilometer lange Strecke vom Solmattboden hoch bis zum Oberbalmberg. Weil der Untergrund der Strasse noch gut ist, reicht ein Hocheinbau, also ein Auftrag nur des Belags. Im Schnitt beträgt die Dicke des Belags 6,5 Zentimeter.

In den Kurven wird mehr aufgetragen, damit die Strasse auch schön flach bleibt. Wenn der Teer auf die Einbaumaschine umgeladen wird, hat er noch eine Temperatur von etwa 150 Grad. Neben dem frisch geteerten Abschnitt könnte man überwintern, so warm fühlt sich die Umgebung an.

Die Arbeit ist nicht nur herausfordernd und deshalb für die Arbeiter spannend. Für einmal müssen sie sich auch nicht mitten im Verkehr auf einer Mittellandstrasse bewegen. Sie haben die Strasse für sich alleine.

Dann wird es aber auch der Einbaumaschine zu steil. Die Raupen rutschen auf dem mit Teerfarbe besprühten Boden. Ein grosser Dumper wird mit einer Kette angespannt. Er zieht die Maschine hoch, die eine neugedeckte Bergstrasse hinterlässt, von der die Biker begeistert sein werden.

Sperrung wird früher aufgehoben Vorgesehen war eine Sperrung bis Montag, 29. August. Aber wenn alles gut läuft, wird die Strasse bereits am Freitag, 26. August, um 17 Uhr freigegeben, wie Strassenmeister Christoph Lustenberger mitteilt. Die definitiven Markierungen folgen dann in zirka zwei Wochen, wofür nochmals eine kurze Sperrung nötig sein wird.

