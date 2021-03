Die Forderung nach Tempo 30 mag viele Leute vor den Kopf stossen, so unerschütterlich stehen in der Schweiz Tempo 50 innerorts, 80 ausserorts und 120 auf Autobahnen in der Landschaft. Aber der Bund hat klare Kriterien formuliert, die eine Herabsetzung der allgemeinen Höchstgeschwindigkeit erforderlich machen können. Sie sind im Artikel 108 der Schweizerischen Strassenverkehrsordnung abschliessend aufgezählt: Eine Gefahr ist nur schwer oder nicht rechtzeitig erkennbar und anders nicht zu beheben; bestimmte Strassenbenützer bedürfen eines besonderen, nicht anders zu erreichenden Schutzes; es kann auf Strecken mit grosser Verkehrsbelastung der Verkehrsablauf verbessert werden; es kann eine im Sinne der Umweltschutzgesetzgebung übermässige Umweltbelastung (Lärm, Schadstoffe) vermindert werden. Insbesondere der zweite Punkt, der Schutz bestimmter Strassenbenutzer, könnte auf der Balmbergstrasse greifen. Zu Tempo 30 hält die Verordnung fest: Im Grundsatz sind Tempo-30-Abschnitte nur auf Nebenstrassen mit möglichst gleichartigem Charakter. Ausnahmsweise und bei besonderen örtlichen Gegebenheiten kann auch ein Hauptstrassenabschnitt in eine Tempo-30-Zone ein-bezogen werden, zum Beispiel in einem Ortszentrum oder in einem Altstadtgebiet.