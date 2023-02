Familie Thiel hört im Restaurant Vorderbalmberg auf

Balmberg Ära Thiel geht zu Ende: Hat das «Vorderbalmberg» noch eine Zukunft als Restaurant? Die Besitzer- und Wirtefamilie Thiel schliesst nach 34 erfolgreichen Jahren das Restaurant auf dem Balmberg und sucht Kaufinteressierte für das Gebäude. Urs Byland Jetzt kommentieren 25.02.2023, 05.00 Uhr

Vreni und Heinz Thiel vor dem Restaurant Vorderbalmberg, das ursprünglich ein Kurhaus war. Urs Byland

Das Restaurant Vorderbalmberg haben viele Balmbergtouristen nicht auf ihrem Radar. Sie möchten ganz in die Höhe. Dabei ist die Terrasse des Restaurants an Sonnentagen ein Highlight. Aber nicht mehr lange. Die Ära der Familie Thiel geht mit der Pensionierung von Heinz Thiel zu Ende. Er hat sein ganzes bisheriges Leben auf dem Berg verbracht.

Vor 34 Jahren haben Vreni und Heinz Thiel das Restaurant nach dem Tod seines Vaters, der auch schon 33 Jahre im Vorderbalmberg wirtete, übernommen. Heinz Thiel, der gelernte Koch, mit Jahrgang 1960, kannte die Ammannseggerin Vreni Leibundgut, mit Jahrgang 1958 erst seit kurzem, dennoch wagten sie zusammen mit ihrer Tochter den Schritt in ein gemeinsames Abenteuer, das sie bis heute nicht bereuen. «Wir haben unser weniges Geld zusammengekratzt, einige Investitionen getätigt und dann losgelegt», erzählt Heinz Thiel. Drei Jahre später kauften sie seiner Mutter die Liegenschaft ab.

Am Anfang belasteten hohe Hypothekarzinsen das Budget

Wer sich zurückerinnern kann, weiss von den hohen Zinsen, die damals die Banken von ihren Schuldnern eintrieben. Bis zu neun Prozent musste für die Hypothek berappt werden. Die Rechnung ging aber für die beiden dank grossen Anstrengungen auf. Und mit dem steten Rückgang des Hypothekarzinses hätten sich auch die Existenzsorgen mehr und mehr vermindert.

«Damals war das Wirten im Vergleich zu heute etwas einfacher», erklärt Heinz Thiel. «Es gab Kundschaft, die heute weniger vorhanden ist und vor allem nicht in der Regelmässigkeit wie früher.» Auf dem Berg müsse man aber damit leben können. Schlechtwetterphasen oder Nebel halten die Leute vom Berg fern. «Handkehrum räblet’s bei Sonne pur. Dann muss man in den Startlöchern sein und Vollgas geben.»

In der Gaststube hängt eine Grusskarte, die das ursprüngliche Kurhaus Vorderbalmberg zeigt. Urs Byland

«Wir hatten 34 erfolgreiche Jahre»

«Wir haben 34 Jahre gewirtet und wir hatten 34 erfolgreiche Jahre», blickt Heinz Thiel zurück. Am meisten freuten sie sich, erzählen beide, wenn in der Gaststube eine gute Atmosphäre war. «Wenn alles rundum stimmte, die Wertschätzung da war, war das wunderbar, das hat uns erfüllt. So ist jeder Tag ein guter Tag.» Auch die Coronajahre seien einigermassen bewältigt worden. «Vielleicht auch, weil wir schon länger dabei sind und nicht gerade in dieser Zeit frisch anfangen mussten.»

In diesen vielen Jahren haben Vreni und Heinz Thiel die Arbeit grösstenteils allein bewältigt. Mit Ausnahme von Anlässen, für die sie ihre Tochter anfragten, seien sie ohne Aushilfen ausgekommen. Eine aussergewöhnliche Leistung. «Jeden Ansturm haben wir zu zweit bewältigt. Das macht heute kaum noch jemand», sagt Vreni Thiel. Das habe sie zusammengeschweisst. Heinz Thiel: «Wir helfen einander. Wenn es brennt, helfe ich im Service aus und umgekehrt. Ich trage vielleicht Teller hinaus und sie hilft mir in der Küche Speisen zu bereiten. Wir sind absolut ein Team, in dem jeder fürs andere geht.»

Thiels wollen das Haus verkaufen

Im Hintergrund erklingt eine Wanduhr. In den nächsten Minuten ist ein Gespräch nicht möglich. An der Wand hängen einige dieser Uhren, die sie sammeln. Ansonsten sind Hobbys kein Thema. «Wir hatten recht lange eine Sechstagewoche. Am Mittwoch machten wir bewusst frei für die Tochter.» Heute haben Thiels ebenfalls zwei Ruhetage. Gerne gehe man wandern, wie in der Coronazeit, während des Lockdowns. «Dann sind wir jeden Tag Wandern gegangen, damit wir in Bewegung bleiben, zwischen einer halben Stunde und vier Stunden und immer von hier aus, ohne Auto», sagt Vreni Thiel.

1938 erhielt das Kurhaus einen Terrassenvorbau, wie diese Architektenzeichnung zeigt. Urs Byland

Ende März wird das Restaurant geschlossen. Wer noch Gutscheine einlösen will, muss sich also beeilen. Dann ab Ende März werden die beliebten Fondues, sommers und winters, Vergangenheit sein. Es sei denn: Thiels hoffen, dass sich jemand findet, der oder die das «Vorderbalmberg» weiterführt. Am liebsten würden sie das Haus verkaufen. «Wir würden ins Tal ziehen», so Heinz Thiel. «In den Nebel», ergänzt Vreni Thiel und schmunzelt. Noch wurde aber niemand gefunden. Eine Verpachtung ist nicht das primäre Ziel. Mit einem Verkauf könnten Vreni und Heinz Thiel mit dem «Vorderbalmberg» abschliessen und müssten nicht noch die Vermieterrolle ausüben.

Carl Spitteler reimte als Gast im Kurhaus Vorderbalmberg Das Gebäude mit dem Restaurant Vorderbalmberg war das erste Kurhaus auf dem Balmberg und stammt aus dem Jahr 1885. Damals richteten, laut den «Jurablättern», «Franz Mehlem und seine Schwester Elise neben der Sennhütte Kammermann ein weit herum bekanntes Kurörtchen Vorderbalmberg ein, mit einem dreistöckigen Bau, einem gedeckten Gang zum einstöckigen Speisezimmer und einer länglichen Gartenanlage mit hübschen Blumenrondellen auf der Nordseite vor dem Weidabhang». Die Gäste kamen für Molkenkuren auf den Berg. Unter den Gästen war auch ein damals noch nicht mit dem Nobelpreis geschmückter Schriftsteller Carl Spitteler, der seine ersten gereimten Verse zumeist auf dem Balmberg verfasste, dies umgeben von einer ihn faszinierenden Natur. 1938 wurde das Kurhaus mit einem Terrassenvorbau ergänzt. Der Vater von Heinz Thiel kaufte 1956 das Gebäude. Bauernhof und Kurhaus wurden getrennt. Aus dem Kurhaus wurde das Restaurant. Thiels Wohnstube ist die Gaststube und ihre Küche die Restaurantküche. Im oberen Stockwerk befinden sich die Schlafräume. «Als Wirt hat man keine Wohnung. Das Restaurant ist unsere Wohnung», sagt Heinz Thiel. (uby)

