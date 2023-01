Balmberg: Baugesuch für bereits installierte Parkuhren

Balmberg Die Parkuhren sind seit geraumer Zeit in Betrieb, aber bisher ohne Bewilligung Mit einem Baugesuch will die Sportanlagen Balmberg AG eine Bewilligung für die aktuelle Praxis der Parkgebührenerhebung erhalten. Michelle Schmid Jetzt kommentieren 04.01.2023, 16.00 Uhr

Der Parkplatz der Sportanlagen Balmberg AG beim Seilpark. Rahel Meier

Fast ein Jahr ist es her, seitdem die Parkplätze auf dem Balmberg mit Parkuhren bewirtschaftet werden. Die Parkuhren ersetzten den physischen Einzug des Parkfünflibers an der Strasse unterhalb des Kurhauses. Die neue Lösung mit den Parkuhren ist nur eine provisorische, bis letzten April von der Gemeinde bewilligt und seither ohne Bewilligung.

Nach wie vor laufen aber die Parkuhren der Sportanlagen Balmberg AG. Die Gemeinde Balm bei Günsberg hat die Sportanlagen AG mehrfach aufgefordert, ein Baugesuch einzureichen, um die Parkplatzbewirtschaftung mit Parkuhren allenfalls in eine rechtsgültige Praxis umzuwandeln. Dieses Baugesuch wurde nun eingereicht und im Dezember publiziert.

Die Parkuhren stehen auf den oberen Parkflächen des Passes und gehören der Sportanlagen Balmberg AG. Da das Gelände aber ausserhalb der offiziellen Bauzone liegt, ist der Kanton für Umsetzungen solcher bewilligungspflichtigen Bewirtschaftungskonzepte zuständig. Also liegt es am Kanton zu entscheiden, ob die aufgestellten Parkuhren stehen bleiben dürfen oder ob anderweitig gehandelt werden muss.

«Unser Aufwand, die Parkflächen in Stand zu halten, ist gross»

Die Gründe für die Gebührenerhebung seien andauernde Wartungsarbeiten, erklärt Philipp Sterki, Mitglied Verwaltungsrates der Sportanlagen Balmberg AG. Die Parkmöglichkeiten auf Passhöhe müssten stets sauber und im Winter sicher sein. «Unser Aufwand, die Parkflächen in Stand zu halten, ist gross», begründet Sterki die Parkuhren. «Die gesamte Bewirtschaftung wird aus eigenem Sack bezahlt.» Auch bleibe vermehrt eine Menge Abfall auf den Grundstücken liegen – dieser soll nicht gratis weggeräumt werden müssen, fügt der Baumeister hinzu.

Anders sieht es weiter unten am Berg aus. Das Parkieren am «Mittleren Balmberg» kostet die Besucher nichts. Diese Parkgelegenheiten werden von Landwirt Daniel Deppeler gratis zur Verfügung gestellt. Aber warum? «Sobald ich Geld für meine Parkflächen einsacken würde, wäre ich verpflichtet, sie jederzeit frei zugänglich zu lassen.» Er würde Ärger bekommen, falls beispielsweise einmal eines seiner Landwirtschaftsfahrzeuge im Weg steht. «So kann ich wiederum selbst vom Platz Gebrauch machen, schulde niemandem Rechenschaft und trotzdem haben die Besucher grundsätzlich die Möglichkeit, bei mir zu parken.»

Gegensätzliches Vorgehen

Während die Bauausschreibung aktuell noch nicht entschieden ist, ist auch die Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem Kanton schon seit einiger Zeit dabei, ein ganzheitliches Erschliessungskonzept für den Balmberg zu entwickeln. Dies erklärt Balms Gemeindepräsident Christoph Siegel – und ergänzt, dass dieses Erschliessungskonzept ein Nutzungsplanverfahren, die öffentlichen Verkehrsmittel sowie die Bewirtschaftung aller Parkflächen beinhaltet. Muss das Baugesuch für die definitive Einführung von Parkuhren in diesem Zusammenhang gesehen werden?

«Mit dem aktuellen Bewirtschaftungskonzept wurde dem allen Beteiligten kommunizierten Planungsverfahren vorgegriffen», so Christoph Siegel. Und: «Seitens Gemeinde ist es uns ein Anliegen, dass bei diesem Prozess am Ende eine für alle Beteiligten akzeptierte und faire Lösung resultiert.»

Währenddessen fragt sich Philipp Sterki, ob das Bewirtschaftungskonzept der Sportanlagen Balmberg AG überhaupt bewilligungspflichtig ist. So oder so heisst es abwarten und gespannt sein, wie sich der Kanton am Ende entscheidet – voraussichtlich im Laufe des Januars, wie Gemeindepräsident Siegel hinzufügt.

