Balmberg: Baustart für 50 Meter lange Seilbrücke

Balmberg Baustart der Seilbrücke: Die «Jura-Höhenweg»-Wanderroute wird wieder begehbar gemacht Mit einem Jahr Verzögerung wird der Bau der Seilbrücke im Gschliff in Angriff genommen. Das Bauwerk kostet 683’000 Franken. Die bislang grösste Ausgabe im Solothurner Wanderwegnetz. Urs Byland/mgt Jetzt kommentieren 24.06.2022, 14.36 Uhr

Der Wanderweg vom «Hofbergli» (Mitte) zum Balmberg (links) ist seit 2017 unterbrochen. Im «Gschliff» (links) droht Steinschlag, weshalb der Weg gesperrt wurde. Luftaufnahmen Röthlisberger / Peterbudi.ch

Die Seilbrücke beim Balmberg zwischen dem Hofbergli und dem Niederwiler Stierenberg geht Ende Juni in Bau. Dies verkündete Regierungsrätin Sandra Kolly, Bau- und Justiz, nicht auf dem Berg. Die unsichere Wetterlage zwang zum Pressetermin im Rathaus.

Unsicher ist eben auch der direkte Wanderweg vom «Hofbergli» zum Balmberg. Wegen Steinschlaggefahr wurde vor mehr als fünf Jahren der Wegabschnitt der nationalen Wanderroute Nr. 5 «Jura-Höhenweg» gesperrt. Nun soll er wieder sicher begehbar gemacht werden mit einer 50 Meter langen Stahlseilbrücke im Bereich «Gschliff».

Trotz Steinschlaggefahr wird der Weg durchs «Gschliff» oft benutzt. Luftaufnahmen Röthlisberger / Peterbudi.ch

Die Umleitung sei aufgrund des Höhenunterschieds und der längeren Wegzeit keine zufriedenstellende Lösung. Ausserdem werde die Gefahrenstelle trotz Verbots weiterhin rege begangen. Mit der Seilbrücke könne der Wegabschnitt wieder sicher passiert werden.

Hier die gefährdete Stell im «Gschliff». Luftaufnahmen Röthlisberger / Peterbudi.ch

Materialtransporte teilweise mit Helikopter

Die Bauarbeiten sind in zwei Phasen gegliedert: In der ersten Phase werden die Brückenwiderlager erstellt. Begonnen wird auf der Westseite beim Niederwiler Stierenberg, danach folgt die Ostseite beim Hofbergli. Aufgrund der geologischen Situation müssen die beiden Widerlager tief im Felsen verankert werden. Rund 15 Meter tief soll es gehen, erklärte Gabriel Zenklusen, Chef vom Amt für Umwelt, der den Kanton als Bauherr vertritt.

Vier Stahlseile bilden die Brücke, die unten 90 Zentimeter breit wird und auf Handlaufhöhe 120 Zentimeter. Die Trittbretter sind aus Plastik. Verkleidet wird das Ganze mit einem Maschendrahtgeflecht.

Das benötigte Material wird über die Zufahrtsstrassen und teilweise mit dem Helikopter zu zwei auf beiden Seiten errichteten Installationsplätzen transportiert. In der zweiten Phase wird die Seilbrücke montiert. Die Arbeiten sollen bis im Herbst 2022 abgeschlossen sein. Während der Bauarbeiten wird die Baustelle aus Sicherheitsgründen grossräumig abgesperrt. Die bestehende Umleitung des Wanderweges bleibt weiterhin begehbar.

Ein spezieller Kredit

Auch Sacha Peter, Chef Amt für Raumplanung, informierte im Rathaus. Sein Amt fungiere als Bindeglied in der Wanderwegbewirtschaftung. Dabei wird ein Leistungsauftrag extern an einen Verein vergeben. Die Situation im «Gschliff» übersteige aber den finanziellen Rahmen und Möglichkeiten innerhalb des Leistungsauftrags. Er schätze sich deshalb glücklich, dass der Kantonsrat den Kredit über 683'000 Franken für die Seilbrücke gesprochen hatte. «Noch nie wurde im Kanton ein solch grosser Kredit für Wanderwege gesprochen.» Den Unterhalt soll künftig vom Amt für Verkehr und Tiefbau gewährleistet werden.

Nun wird der Weg ersetzt. Luftaufnahmen Röthlisberger / Peterbudi.ch

Ein Jahr Verzögerung wegen Einsprachen

Bis zum bewilligten Projekt sei es aber «fast länger gegangen als die Brücke lang ist», so Sacha Peter. Die beiden betroffenen Gemeinden Balm bei Günsberg und Günsberg bewilligten das Baugesuch zum Neubau der Seilbrücke im Mai 2021. Gegen die Baubewilligung wurde Beschwerde erhoben. Das Verwaltungsgericht wies diese ebenso ab wie das Bundesgericht. Dennoch hat die Einsprache mit dem Weiterzug ans Bundesgericht zu einer Verzögerung von einem Jahr geführt.

So war es am Ende des Pressetermins an Ruedi Fischer, dem Regierungsrat und dem Kantonsrat zu danken. Der Besitzer des Hofberglis zeigte sich erfreut, dass die Verbindung wieder hergestellt wird. «Für meine Pächter war es eine schwierige Zeit.» Er sei überzeugt, dass das Bauwerk auch ein Gewinn für die Natur ist. «Die Leute werden nicht mehr kreuz und quer durch die Landschaft wandern, was die vielen ‹Gämsi› dort freuen wird. »

Eine Stahlseilbrücke soll die gefährliche Stelle überwinden. Zvg

