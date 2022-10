Balmberg Auf dem «Mittleren Balmberg» ist die Beizentüre wieder offen Silvan Busslinger und Vanja Marinova hatten einen harzigen Start, sind aber mit ihrem neuen Lokal rundum zufrieden. Urs Byland Jetzt kommentieren 15.10.2022, 05.00 Uhr

Neuer Pächter im Restaurant Mittlerer Balmberg: Silvan Busslinger mit Partnerin Vanja Marinova. Hanspeter Bärtschi

Der «Mittlere Balmberg» ist nach einer langen Pause wieder eine gastronomische Adresse. Offiziell bewirten Vanja Marinova und Silvan Busslinger seit Mitte August die Gäste der Bergbeiz. Aktuell noch ohne weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber mit Aushilfen auf Abruf.

Offiziell deshalb, weil sie eigentlich schon früher starteten. Aber Silvan Busslinger, noch nicht so vertraut mit den Abläufen im Kanton Solothurn, musste die im April eingereichte Anfrage für eine Betriebsbewilligung im Juni noch mit aktualisierten Dokumenten ergänzen. Zwischenzeitlich verfügte der Kanton eine Schliessung.

Weitreichende Erfahrungen gesammelt

Und erst Mitte August hatte Busslinger die erforderliche Betriebsbewilligung in den Händen. Ein harziger Start. Busslinger nimmt’s gelassen. «Es war wohl mein Fehler.» Auch wenn seine Erfahrungen mit der Betriebsbewilligung sich in anderen Kantonen einfacher gestalteten.

Der 44-jährige, aus Baden stammende Silvan Busslinger lässt sich aber nicht so schnell aus dem Gleichgewicht bringen. Obwohl, betrachtet man seinen Werdegang in den letzten Jahren, müsste man von einem Wandervogel sprechen. Die Orte, in denen er wirtete, lassen sich nicht an einer Hand abzählen:

«Das passierte zwangsläufig. Die Coronapandemie war das Problem.»

Er arbeitete als Koch in Spreitenbach und übernahm 2017 einen Catering-Betrieb in Meilen. Als auch Aufträge für die Schifffahrtsgesellschaft ausgeführt werden mussten, wurden die Betriebslokalitäten zu klein.

Partnerin bei der Arbeit gefunden

Er zog nach Fischenthal im Zürcher Oberland um und fand ein Restaurant mit Saal, 14 Hotelzimmern und viel Platz für seinen Caterer-Betrieb. Das Lokal gehörte der Gemeinde, was zusätzlichen Aufwand für Versammlungen, Anlässe etc. mit sich brachte. «Das war zu viel, als der Lockdown kam.» Mit der Gemeinde fand er eine Regelung für einen Abgang, ohne dass er mit einem Berg von Schulden zurückbleiben musste.

Die Erfahrung in Fischenthal war nicht nur schwierig. Dort freundete er sich mit der sechs Jahre jüngeren bulgarischen Sängerin Vanja Marinova an, die mit kleinen, wechselnden Musikgruppen balkanische Musik in verschiedenen Lokalitäten spielte. Aber auch ihr wurde mit den beiden Lockdowns der Teppich unter den Füssen weggezogen.

Balmberg als perfektes Lokal

Gemeinsam versuchten sie ihr Glück in Grindelwald, wo seine Eltern noch eine Wohnung besassen, und arbeiteten dort im Anstellungsverhältnissen einen Sommer lang. Danach wechselten sie nach Bern und nach Biel. Seine gastronomischen Utensilien, sein Material hatte er in einer Garage eingelagert.

Dann sahen sie ein Inserat, in dem die Pacht des «Mittleren Balmbergs» angeboten wurde. «Explizit hiess es: kein Inventar, der neue Pächter muss alles mitbringen. Das war für uns perfekt, denn wir haben dies alles.» Nächste Woche will er eine weitere Ladung des Materials abholen.

Beide helfen einander gegenseitig

An diesem Nachmittag steht Silvan Busslinger noch in der Küche, dessen Dialekt eine Summe sein bisheriges Arbeitsleben spiegelt.

«Etwas Baslerisches, etwas Bündnerisches, etwas Welschschweiz, Südfrankreich – viele sagen, es töne wie Walliserdeutsch, aber dort war ich eigentlich nie.»

Es ist schon bald 15 Uhr. Dennoch bereitet er für Wanderer sorgfältig eine umfangreiche Mahlzeit zu. Zwischendurch kommt seine Partnerin Vanja Marinova in die Küche und leistet Hilfestellung. Draussen wärmt die Sonne. Langsam füllt sich das Restaurant mit weiteren Wanderinnen und Wandern.

Viel verschiedene Erfahrungen gesammelt

Kochen kann Silvan Busslinger. «Ja, doch.» Er habe meist in «Michelin-Pünktli-Läden» am Herd gestanden. «Nicht gerade Caminada-mässig, aber doch um die 14 bis 16 Punkte. Das kann ich hier gut brauchen. Hier finde ich einige regionale Produkte.»

Die Lehre absolvierte er in den 1990er-Jahren in der «Pinte» Dättwil. Im «Mittleren Balmberg» zu kochen, vergleicht er mit der Arbeit im auf 840 Meter Höhe gelegenen Fischenthal. «Dort hat es auch zwei Skilifte.» Er habe genug lange an Orten, in denen viel gelaufen ist, oder in Südfrankreich sein Auskommen gefunden.

«Ich habe absolut kein Problem, wenn es mal etwas ruhiger ist.»

Busslinger spricht von sesshaft werden, etwas ausserhalb von den Städten, und davon, eine Familie zu gründen und unabhängig von Modetrends selber etwas aufzubauen.

Metzgete steht an

«Wir wollen eine Bergbeiz bleiben und mit regionalen Produkten arbeiten», erklärt Silvan Busslinger. Mit den Bergbauern habe er bereits Kontakte gesucht. Ab 15. Oktober bietet er Metzgete an, später soll Wild in der Pfanne landen. Er hat sich auch eingehend erkundigt und weiss inzwischen, dass hierzulande an der Metzgete auch das Kotelett genossen und als Beilage Hörnli serviert wird.

Preislich habe er sich an der Umgebung orientiert. Er müsse aber auch die momentane Situation berücksichtigen.

«Es wird alles teurer, aber wir versuchen, in einem Rahmen zu bleiben, dass eine Familie mit zwei Kindern sich verpflegen kann.»

So biete er auch kleine Menus oder halbe Portionen an. Eine Spezialität habe er nicht. «Ich will eine authentische Küche anbieten und im Sommer etwas vom Grill.»

