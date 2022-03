So geht es ukrainischen Flüchtlingen in Balm bei Messen

Balm bei Messen «Wir sind froh, dass wir keine Bomben und Sirenen mehr hören müssen»: So geht es einer ukrainischen Flüchtlings-Familie im Kanton Solothurn Die ukrainische Familie ist im Bucheggberg angekommen und versucht sich nun einzuleben. Die Kinder sind bereits in der Schule. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 27.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die ukrainische Flüchtlingsfamilie zieht ins alte Schulhaus in Balm bei Messen. José R. Martinez

«Wir sind einfach froh, dass wir keine Bomben und Sirenen mehr hören müssen. Dass einfach Ruhe ist. Wir danken euch»: Yulia Davydenko spricht gut deutsch, sie hat es in der Schule gelernt, und lächelt oft.

Aber die Frau in ihren 50-igern ist bleich und wenn sie von ihrem Mann und ihrem Sohn spricht, die in Kiew geblieben sind, kämpft sie mit den Tränen. Die beiden Männer helfen dort bei der Verteilung von Hilfsgütern.

Ein unglaublicher Gegensatz

Der Gegensatz könnte nicht grösser sein: In Balm bei Messen, wo Yulia Davydenko mit ihren Angehörigen seit einigen Tagen wohnt, scheint die Welt eine Idylle zu sein.

Eveline Rätz-Cathrein (Mitte) mit Lina Yaremenko (l) mit ihren Kindern Tymur, Milana und Serdar (v.l.n.r.) und Linas Schwester Yuliia Davydenko (2. von rechts) und Evelines Hund Sam. Carole Lauener

Zuerst lebten die Flüchtlinge aus der Ukraine im schönen Bauernhaus von Eveline und Bänz Rätz, am Rande des kleinen Dorfes, mit einem jungen Spaniel, Hühnern und blühenden Bäumen; der Blick geht weit hinüber zu den Alpen. Jetzt durften sie eine Wohnung im alten Schulhaus in Balm beziehen.

Die ukrainische Flüchtlingsfamilie zieht ins alte Schulhaus José R. Martinez / Solothurner Zeitung Die ukrainische Flüchtlingsfamilie zieht ins alte Schulhaus José R. Martinez Die ukrainische Flüchtlingsfamilie zieht ins alte Schulhaus José R. Martinez Die ukrainische Flüchtlingsfamilie zieht ins alte Schulhaus José R. Martinez Die ukrainische Flüchtlingsfamilie zieht ins alte Schulhaus José R. Martinez

Yulia Davydenko ist mit ihrer Schwester Lina, deren türkischstämmigem Mann Ömer und deren drei Kindern Milana, Serdar und Tymur in die Schweiz gekommen.

«Wir hatte vier Stunden Zeit zum Packen, es war Nacht, die Kinder weinten. Wir hörten jeden Tag die Sirenen, dann mussten wir in den Keller und auf dem Boden liegen.»

Sie waren dann eine Woche lang unterwegs, via Zollpunkt Krakowets, dann über Polen nach Wien und Zürich. Den Zug durfte die Flüchtlingsgruppe gratis nutzen, «aber in Zürich gab es niemanden, der die Familie weitergewiesen hat», erzählt Eveline Rätz.

Am Bahnhof Solothurn abgeholt

In Solothurn wurden sie von Eveline Rätz und deren Mann Hans, den aber alle Bänz nennen, abgeholt. Die Familien kennen sich, seit der Sohn von Eveline und Bänz, Marco, im Oktober 2007 für einen Schüleraustausch in Kiew war. Yulias Sohn Artem war im Gegenzug in Balm.

In Balm wurde die Familie sehr freundlich empfangen, viele Private helfen, auch Gemeindepräsident Bernhard Jöhr. Marianne Meister vom Denner brachte eine grosse Schachtel mit Eiscreme für die Kinder. Yulia Davydenko:

«Ich war überrascht, wie mitfühlend die Menschen sind.»

Sie erzählt von Sohn Ardem, der seine Hochzeit schon dreimal verschieben musste; erst wegen Corona, jetzt wegen dem Krieg. Yulia Davydenko war in Kiew als Chefbuchhalterin tätig; sie macht auch kunstvolle Mosaike. Hier in Balm hat sie schon den ganzen Garten der Familie Rätz gejätet; es tue ihr gut, meint Eveline Rätz.

Yuliia Davydenko arbeitet gerne im Garten. Carole Lauener

«Wir haben in Kiew viel erreicht gehabt, ein Haus gebaut. Ardem hat seit langem von einer Stelle als IT-Manager geträumt, kurz vor dem Krieg hat er sie endlich bekommen; jetzt ist alles wieder zunichte», sagt Davydenko.

Als erstes wird nun Deutsch gelernt

Wo die Sprache nicht reicht, kommt eine Sprachübersetzungs-App zum Einsatz. Yulia Davydenko übt mit ihrer Nichte und dem Neffen deutsch zu sprechen. Die zwei älteren Kinder gehen ab sofort in die Schule in Messen, beide in dieselbe Klasse vorerst, damit sie zusammen bleiben können. Wahrscheinlich kann die ganze Gruppe in Messen Deutschunterricht nehmen.

Sie hoffe sehr, so Yulia Davydenko, dass die Kinder hier auch so gut weiterlernen können wie in Kiew. Kiew sei eine wunderbare Stadt gewesen, «ob wir wohl jemals wieder nach Hause können?», fragt sie und schaut dabei aus dem Fenster.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen