Tödlicher Selbstunfall in Balm bei Günsberg

Balm bei Günsberg Mit dem Auto von der Strasse abgekommen: Der Lenker konnte nur noch tot aus dem Bachbett geborgen werden Ein Passant meldete der Polizei am Donnerstagmittag, dass in Balm bei Günsberg ein Auto von der Strasse abgekommen ist. Beim Eintreffen der Rettungskräfte konnte der Lenker nur noch tot aus dem Bachbett der Siggern geborgen werden. 17.02.2022, 17.08 Uhr

Am Donnerstag, 17. Februar, um zirka 12.10 Uhr, wurde via Alarmzentrale der Kantonspolizei Solothurn gemeldet, dass auf der Alten Balmbergstrasse in Balm bei Günsberg ein Fahrzeug von der Strasse abgekommen war.