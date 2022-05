Balm bei Günsberg «Das ist ein Traum»: Ehemaliger Schweizer Meister im Waffenlauf und seine Partnerin ziehen auf den Stierenberg – mit 77 Rindern Viel Natur, jede Menge Rinder und keine Elektrizität: Martin Schöpfer und Caroline Kellerhals wagen in der Alphütte einen Neuanfang. Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 19.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Für sie geht ein Traum in Erfüllung: Caroline Kellerhals und Martin Schöpfer. José R. Martinez

Das Lachen einer Gruppe Menschen ist von weither zu hören. Ansonsten ist es still. Keine brummenden Autos, die nach Feierabend im Stau stecken, kein Zug, der vorbeirast, keine lästig klingelnden Handys.

Der Niederwiler Stierenberg präsentiert sich wie aus dem Bilderbuch. Eine Fahne mit der Schweizer Flagge ragt über dem hölzernen Haus und weht sanft in der Luft. Für sie ist es das pure Paradies: Martin Schöpfer und seine Partnerin Caroline Kellerhals leben seit einigen Wochen auf dem Niederwiler Stierenberg.

Bisher hat hier Ueli Walker gewirtet und im Sommer das Vieh betreut. Über 30 Jahre lang – bis er pandemiebedingt schliessen musste. Seit zwei Wochen weht hier ein frischer Wind und die Bergbeiz ist wieder eröffnet.

Berghof auf dem Niederwiler Stierenberg. José R. Martinez

Für den 51-jährigen Martin Schöpfer bedeutet der Schritt, zurück zu seinen Wurzeln zu kehren. Er blickt in die Ferne. «Dort drüben, auf dem Nachbarhof, dem Hinteren Hofbergli, bin ich aufgewachsen», sagt er und lächelt. Der Umzug bringe Erinnerungen und Gefühle aus seiner Kindheit zurück:

«Ich habe schon lange mit diesem Schritt geliebäugelt.»

Er ist ausgebildeter Förster und in der Natur zu Hause. Seinen Beruf wird Schöpfer auch nicht aufgeben, sondern in den Wintermonaten weiter ausüben. Im Sommer aber dreht sich für ihn alles um den Stierenberg – und seine tierischen Bewohner. «Mein Beruf ist wie mein Hobby», sagt Schöpfer und meint dabei, dass er grosse Freude an seiner Tätigkeit als Förster hat. Aber: «Das hier», er lässt den Blick langsam über seine Umgebung schweifen, «das hier ist ein Traum.»

Brunnen auf dem Niederwiler Stierenberg. José R. Martinez

Ende Mai schon wird sein Traum noch realer. Die Gusti werden dann von den Bauern auf den Berg gebracht. Schöpfer wird den Sommer über verantwortlich für das Wohlergehen der Tiere sein. Er wird zweimal am Tag seine Runden drehen, um sicherzustellen, dass alle Tiere wohlauf sind. Notfalls wird er auch kranke Tiere pflegen müssen. «Wenn die Gusti dann kommen, wird mein Herz schon etwas schneller schlagen», sagt er. Denn die Verantwortung sei gross. Vor allem aber freue er sich darauf, seine tierischen Besucher zu empfangen.

Während er als Hirte anpackt, wird Caroline Kellerhals in der Bergbeiz wirten. «Das ist für mich ein kompletter Neuanfang, ein neuer Lebensabschnitt», sagt die Medizinische Praxisassistentin und strahlt förmlich. Martin Schöpfer musste nicht zweimal fragen, ob sie mit ihm in die Alphütte ziehen möchte. Sie sagt:

«Für mich ist das hier das Glück.»

Und doch ist es eine grosse Umstellung zu ihrem vorherigen Leben. Sie lacht und sagt: «Klar, wir konnten nicht alles mitnehmen, aber das ist doch das Schöne daran.» Fehlt hier oben denn wirklich nichts? «Wir haben keinen Strom, das ist in Ordnung, aber am Anfang war das Wasser im Winter noch abgestellt. Das war meine Schmerzensgrenze.» Jetzt fliesst das Wasser, wie es sollte – trinken sollte man es dennoch nicht.

Kochen tun die beiden mit Gas. So wird auch der Kühlschrank betrieben. «Wir haben alles, was wir brauchen», sagt Kellerhals und schaut ihren Partner an. Er ergänzt: «Einfach anders.» Ohne den Blick von ihm abzuwenden, sagt Kellerhals: «Ich hoffe, dass wir hier zusammen alt werden.»

Sie wollte Zicklein – er nicht

Dieses neue Leben bringe bestimmt auch Stolpersteine, aber es könne das Paar genauso gut zusammenschweissen. «Wir nehmen es, wie es kommt. Zuerst müssen mal die Gusti kommen», sagt Schöpfer.

Auf die Rinder freuen sich beide – mehr Tiere werden aber nicht auf dem Stierenberg sömmern. «Er hat es mir ausgeredet, ich hätte gerne Zicklein gehabt», sagt Kellerhals. Aber 77 Rinder, das gebe bestimmt genügend Arbeit.

Noch sind die Weiden leer. José R. Martinez Gäste geniessen bereits jetzt die Sonne auf der Terrasse. José R. Martinez Der Niederwiler Stierenberg in Bildern. José R. Martinez Der Niederwiler Stierenberg in Bildern. José R. Martinez Der Niederwiler Stierenberg in Bildern (mit tierischer Begleitung). José R. Martinez Der Niederwiler Stierenberg in Bildern. José R. Martinez Der Niederwiler Stierenberg in Bildern. José R. Martinez

Ihre Tage werden früh beginnen und im Sommer mit der wachsenden Anzahl Besucherinnen und Besucher auch spät enden. Das scheint sie nicht zu stören, im Gegenteil. Vor allem Schöpfer ist bereits jetzt früh auf. «Heute Morgen bin ich um 4.30 Uhr aufgestanden und auf die Röti gerannt», sagt er und zeigt mit dem Finger auf das Ziel seines morgendlichen Ausfluges.

Rennen, eine weitere Leidenschaft von ihm. Denn der Förster hat bis vor fünf Jahren aktiv an Waffen- und Marathonläufen teilgenommen – und war in beiden Disziplinen bereits Schweizer Meister. Gerannt sei er schon in seiner Kindheit gerne und viel.

Der einzige Gedanke: Das Ziel

Wenn er rennt, könne er den Kopf komplett ausschalten. Der einzige Gedanke: das Ziel. Er erzählt von vergangenen Wettläufen und erklärt, wie diese genau abliefen. Seine Gesichtszüge werden dabei lockerer und ein Lächeln zeigt sich auf seinen Lippen.

An Wettkämpfen kann er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr teilnehmen, aber rennen bleibt noch immer ein wichtiger Teil seines Lebens. Spitzensportler, Schweizer Meister und der Traumberuf – bleiben da noch andere Träume? «Das hier. Das ist es.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen