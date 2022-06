Ballettaufführung Bunte Schmetterlinge, freche Geier und elegante Einhörner: In Bellach geht es tierisch zu und her Nach langer Pause erobern die Schülerinnen der Solothurner Ballettschule Fabiana wieder die Bühne. Sie zeigen am 18. Juni, welche Tänze sie hinter verschlossener Türe einstudiert haben. Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 14.06.2022, 14.00 Uhr

Faxen und lustige Unterbrüche: Die Aufführung ist nicht streng klassisch. José R. Martinez

Farben leuchten in jeder Ecke auf. «Eins und zwei und!» Sie fliegen regelrecht durch die Luft, landen wenig später sachte am Boden. Eine Drehung. Gestreckte Körper, elegante Hände. Während sich die fünf Frauen zur Musik bewegen, scheint das Studio zu verschwinden.

Es dauert nicht lange und sie sprinten aus dem Raum. Kommen wenig später in weissen Tutus und mit schwarzen Federn geschmückt zurück. Anstelle der orientalischen Frauen stehen nun Geier vor dem Spiegel. Geier, die aus der Reihe tanzen, lustige Faxen machen und teils genervt sind.

60 Tänzerinnen stehen auf der Bühne

Alles nur Show: Denn die Tänzerinnen bereiten sich zurzeit auf ihre nächste Ballettvorstellung vor. Am 18. Juni geht es im Turbensaal in Bellach tierisch zu und her.

Über 60 Tänzerinnen der Solothurner Ballettschule Fabiana werden nach langer Pause wieder auf der Bühne stehen und zeigen, was sie hinter verschlossener Türe erschaffen haben. Denn sie mussten, wie so viele andere auch, in den vergangenen Jahren geduldig sein.

Eigentlich hätten die Schülerinnen im Jahr 2020 das Dschungelbuch aufführen sollen. Die Kostüme waren bereit, die Tänze einstudiert. Die Aufführung aber wurde abgesagt. Auch am damaligen Classionata waren tänzerische Einstände geplant. Die Tänze aber? Die haben das Studio nie verlassen.

Leiterin Fabiana von Arx sagt:

«Ich wusste, jetzt muss ich etwas tun. Die Tänzerinnen haben so viel geübt.»

Also entschied sie sich im Februar dieses Jahres dazu, in wenigen Monaten eine Show auf die Beine zu stellen.

Die Kostüme und Tänze wurden wieder ausgegraben, mit dem Ziel, einen Einblick in verpasste Aufführungen zu geben. Das Problem: «Die Kinder und Jugendlichen sind in den letzten zwei Jahren gewachsen und es gab Wechsel», so von Arx. Die Kostüme haben nicht mehr alle gepasst und in den Formationen sind Lücken entstanden.

Fabiana von Arx: «Schlussendlich ist es wichtig, dass sie Freude an der Sache haben.» José R. Martinez

Umdenken und vor allem Üben war angesagt. Fabiana von Arx sagt: «Ja, da bin ich kurz ins Schwitzen gekommen.» Aber sie wollte ihren Schülerinnen die Möglichkeit geben, auf der Bühne zu stehen. «Schlussendlich ist es wichtig, dass sie Freude an der Sache haben und nicht, dass jede Bewegung perfekt ist», sagt sie.

In wenigen Monaten ist ein Programm mit 18 Nummern entstanden. Jetzt fehlt nur noch der Feinschliff. «Nächste Woche üben wir die gesamte Show», sagt von Arx. 60 Schülerinnen auf engem Raum «das wird lustig».

Von Arx feiert bald 10 Jahre

Es ist das erste Mal, das auch die erwachsenen Tänzerinnen auf der Bühne zu sehen sein werden. Somit gibt es eine bunte Mischung von den Kleinsten, teilweise erst vier Jahre alt, verkleidet als Seerosen bis zu den erwachsenen Frauen in Geier-Kostümen.

Es wird aber bestimmt nicht das letzte Mal sein, sagt von Arx. Für ihr 10-jähriges Jubiläum im kommenden Jahr, möchte sie wieder eine grosse Aufführung machen. Auch wenn sie sich schon Gedanken dazu macht, ihr Fokus liegt zurzeit auf dem Juni.

«Auf der Bühne kann ich eine Geschichte erzählen», sagt Désirée. José R. Martinez

Die Vorfreude der Schülerinnen ist gross. Die 29-jährige Désirée ist froh, nach all dem Training wieder auf der Bühne stehen zu dürfen. Die Stunden machen ihr zwar unheimlich Spass, aber: «Auf der Bühne kann ich eine Geschichte erzählen», sagt die Tänzerin aus Zuchwil.

Auch sie spricht über die schwierige Zeit während der Pandemie. Die abgesagten Trainings, Zoomlektionen und Masken.

«Wir haben so viel Energie in all diese Choreografien gesteckt, ich bin froh, dass sie nicht einfach in den Sand gesetzt wurden.»

Als Fabiana von Arx' rechte Hand hilft sie aus Freude zum Sport viel mit. Was ist das für ein Gefühl, wenn man tanzt? «Alles um mich verschwindet. Es gibt nur noch mich und die Musik», sagt sie.

Laura sagt: «Tanzen? Das ist wie, wenn alle Glücksgefühle auf einmal kommen.» José R. Martinez

Die Leidenschaft verbindet sie alle, ist sich auch Laura aus Bellach sicher. Die 24-Jährige sagt: «Tanzen? Das ist wie, wenn alle Glücksgefühle auf einmal kommen.» Ein Entfliehen aus dem Alltag – das wünsche sie jeder Person.

Sie freue sich vor allem darüber, dass die Aufführung für Jung und Alt ist und auch lustige Elemente beinhaltet. Dabei spricht sie die Geier an, deren Federn noch im Studio verteilt sind.

Das Studio sei weniger streng, als in den vielen Geschichten, die man über klassisches Ballett hört.

«Hier kommt es nicht auf das Aussehen oder die Proportionen an.»

Das ist auch Fabiana von Arx ein Anliegen. Natürlich müsse sie teils streng sein, aber: «Ich kann meine Schülerinnen auch mit Humor fordern.» Vor allem aber möchte sie ihnen ihre Leidenschaft weitergeben.

