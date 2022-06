Badi Sounds 2022: Zwei Abende voller Musik und guter Laune

Badi Eichholz Badi Sounds 2022: «Regionalen Musikerinnen und Musikern eine Plattform bieten» Bereits zum sechsten Mal wird das Open Air Badi Sounds am 1. und 2. Juli im Schwimmbad Eichholz Gerlafingen/Derendingen stattfinden. Im gewohnten Rahmen werden insgesamt neun Musikgruppen auf der Bühne stehen. Im Zentrum der Abende stehen die Musik und die gute Laune. Enya Kopp Jetzt kommentieren 22.06.2022, 12.00 Uhr

Ein Bild aus vergangenen Jahren, hier am Badi Sounds 2019. Gabi Pavanello

Zwei Abende voller Musik, guter Laune und gemütlichen Zusammenseins. So ist die Vision der Organisatoren des Badi Sounds. Bereits zum sechsten Mal wird das Open Air im Schwimmbad Eichholz in Gerlafingen durchgeführt. «Wir vom Organisationskomitee sind alle begeisterte Musikliebhaber und es ist eine Herzensangelegenheit für uns», sagt J. J. Flueck, Organisator und selbst Musiker. Alle sechs OK-Mitglieder seien stark mit der Musik verbunden, und die meisten würden selbst Musik machen.

Entstanden ist die Idee vor sechs Jahren. Damals sei der ehemalige Badikommissionsleiter Christian Reinhart auf ihn und seine Frau zugegangen und habe nach dem Interesse gefragt, erzählt Flueck. Im Zentrum der Idee stand immer, den regionalen Bands eine Plattform zu bieten und die Badi als Veranstaltungsort zu nutzen. Daneben stand aber auch die Qualität im Fokus. Eine Aufgabe, die nicht immer einfach ist. Flueck sagt:

«Wir erhalten viele Anfragen von Bands aus der Region oder mit dem Bezug zu ihr.»

An dem ursprünglichen Prinzip würden sie auch weiterhin festhalten, meint Flueck. Mindestens die Hälfte der Künstlerinnen und Künstler hat jeweils einen engen Bezug zum Kanton oder der Region Solothurn.

Eine einzigartige Stimmung soll sich an den Badi Sounds ausbreiten. (Badi Sounds 2019). Gabi Pavanello

Auch Flueck selbst wird auf der Bühne zu sehen sein. Am Freitag, 1. Juli, ist sein musikalisches Projekt The James Brown Tribute Show der Headliner und bildet somit den Abschluss des Abends. Und am Samstag, 2. Juli, macht seine Band JJ’s Hausband erneut eine Livejamsession.

Das Line-up habe sich in den Jahren immer wieder geändert. Die einzige Konstante war, dass immer wieder ein Projekt von Flueck selbst im Programm vertreten ist.

Fortschritt, ohne das Grundmodell zu verändern

Seit dem ersten Open Air habe sich einiges verändert. «Wir haben mit nichts angefangen», sagt Flueck. Zu Beginn habe man eine hobbymässige Bühne aufgestellt.

Organisator J. J. Flueck im Schwimmbad Eichholz. Hanspeter Bärtschi

Dann kamen nach und nach Neuerungen dazu. Heute hat die Bühne ein Dach, der Standort wurde näher an die Infrastruktur der Badi platziert und die Technik hat sich verbessert.

Und trotzdem blieb das Team ihrem ursprünglichen Gedanken treu. Ein Festival zu organisieren, das klein und gemütlich ist. Anders als die Grossen. Flueck sagt:

«Wir wollen keine teuren Headliner, wir wollen Acts zeigen mit einer hohen Qualität und möglichst einem regionalen Bezug.»

Daraus werde dann ein stimmiges Programm gemacht, ergänzt er. Das Organisationskomitee habe sich bewusst für ein kleines Festival entschieden. Unter anderem auch, um sich vom Mainstream zu lösen. Und es soll auch in dem gewohnten Rahmen bleiben. Ohne Sicherheitspersonal an allen Ecken.

Line-up Freitag, 1. Juli 2022 Lamparter und die Unruhestifter

Alas the sun

Lucky Wüthrich

The James Brown Tribute Show

Line-up Samstag, 2. Juli 2022 Petra Wydler und Peter Bigler

Ray Drma

Hello Cleveland

Pablo Infernal

JJ’s Hausband Late Night Session

