Autobahn A1 Doch kein Stau-Killer? Lastwagenfahrer ärgern sich über neue Astra Bridge bei Luterbach Die Zeichen für die weltweit erste Baustellenbrücke stehen nicht besonders gut. Am Sonntag, 10. April, wurde sie auf der A1 bei Luterbach installiert, doch bereits wenige Tage später stauen sich die Autos – auch weil Lastwagenfahrer besonders vorsichtig fahren müssen. Online-Redaktion 12.04.2022, 19.35 Uhr

Eigentlich ist die zweispurige Astra Bridge eine Innovation. In Luterbach feiert sie aktuell ihre Weltpremiere. Das Ziel: Autos fahren sorgenfrei per Brücke über die Baustelle, während die Arbeiter auch tagsüber gefahrlos arbeiten können. So zumindest in der Theorie. Die Praxis sieht hingegen etwas anders aus, wie ein Beitrag von Tele M1 zeigt.