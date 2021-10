Deitingen: Lastwagenchauffeur wird bei Auffahrunfall verletzt

Autobahn A1 Deitingen: Lastwagenchauffeur wird bei Auffahrunfall leicht verletzt Auf der A1 bei Deitingen in Fahrtrichtung Zürich hat sich am Mittwochnachmittag eine Auffahrkollision zwischen zwei Sattelmotorfahrzeugen ereignet. Dabei wurde einer der Chauffeure leicht verletzt. 07.10.2021, 10.44 Uhr

Die Gründe für den Zusammenstoss müssen noch geklärt werden. zvg / Kantonspolizei Solothurn

Am Mittwoch, 6. Oktober, um 15.10 Uhr, prallte auf der Autobahn A1 bei Deitingen in Fahrtrichtung Zürich ein Sattelmotorfahrzeug aus noch zu klärenden Gründen in den Auflieger eines anderen Sattelmotorfahrzeugs.