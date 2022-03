Lüterswil-Gächliwil möchte Fusion mit Buchegg

Ausserordentlichen Gemeindeversammlung Lüterswil-Gächliwil will mit Buchegg eine Fusion Fast ein Drittel der Bevölkerung des kleinen Bucheggberger Dorfes besuchte die ausserordentlichen Gemeindeversammlung, an der mit grosser Mehrheit der Fusionswille in einer Konsultativabstimmung bekundet wurde. Urs Byland Jetzt kommentieren 23.03.2022, 22.19 Uhr

Ausserordentliche Gemeindeversammlung in Lüterswil-Gächliwil zum Thema Fusion. Urs Byland

An der ausserordentlichen Gemeindeversammlung in der Mehrzweckhalle von Lüterswil-Gächliwil haben sich die 110 anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner deutlich für eine Fusion ausgesprochen. In einer Konsultativabstimmung sprachen sich 97 für eine Fusion aus, 10 Personen waren dagegen und drei enthielten sich der Stimme.

Als es darum ging, in welche Richtung fusioniert werden soll, Buchegg, Messen oder Biezwil/Schnottwil, stimmten die Anwesenden klar für das fusionserfahrene Buchegg.

Nun will der Gemeinderat von Lüterswil-Gächliwil die entsprechenden Schritte einleiten und mit Buchegg den Kontakt suchen. Am Ende sollen Abstimmungen in beiden Gemeinden die Fusion besiegeln.

