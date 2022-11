Biezwil hat seinen Dorfbrunnen von 1780 wieder zurück

Erlebnismesse Staunen, forschen und entdecken: tunSolothurn will Kinder für technische und naturwissenschaftliche Aktivitäten begeistern

Am Donnerstag öffnet sich für Mädchen und Buben im Alter von 7 bis 13 Jahren in der Rythalle in Solothurn eine Wunderwelt. 46 Experimente bieten während einer Woche die Möglichkeit, Hand anzulegen.