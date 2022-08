Aufwertung Umgestaltung der Dorfstrasse: Erhält Bellach jetzt ein Zentrum? Die Schulhausstrasse und die Dorfstrasse sollen neu mit einem Kreisel verbunden werden. Das und eine neue Parksituation schaffen mehr öffentlichen Raum in Bellach. Urs Byland Jetzt kommentieren 25.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wo liegt das Zentrum von Bellach? So wirklich klar ist das nicht. Zwar gibt es ein Café Zentrum, das zusammen mit dem Coop ein Treffpunkt ist. Aber weiter östlich liegt das Verwaltungsgebäude mit Gemeindeverwaltung, Post und Arztpraxis, das mit dem Schulhaus II und dem Schulneubau auch einen gut frequentierten Treffpunkt bildet.

Nun soll dieser Ort aufgewertet werden. Die Rede ist von einer Neugestaltung der Situation auf der Dorfstrasse im Abschnitt SchulhausII/Gemeindeverwaltung. Im letzten Jahr einigte sich der Gemeinderat auf einen Kreisel für dieses erste Teilprojekt auf der Zentrumsachse. Aber die Pläne, insbesondere für die Parkierung, sollten noch überarbeitet werden.

Beat Späti: «Der Vorschlag gefällt mir»

Eine Arbeitsgruppe, beraten von einem Ingenieurbüro und einem Landschaftsarchitekten, hat sich auf einen Vorschlag verständigt, der im Gemeinderat fast durchgehend Lob fand. Der Kreisel sei zwar etwas gar gross, so Gemeinderat Beat Späti, aber die Grösse brauche es, damit er für den Bus zum Wenden genutzt werden kann. «Ich war bisher Gegner des Projekts, aber der Vorschlag gefällt mir.»

Die Kreuzung mit der Schulhausstrasse soll künftig mit einem Kreisel gelöst werden. Urs Byland

Östlich und westlich des Kreisels führen Fussgängerstreifen über die Strasse. Die für Schulkinder als gefährlich empfundene Situation beim Otto-Wolf-Weg wird entschärft. Der dort platzierte Fussgängerstreifen wird aufgehoben. Der Bus hält neu östlich des Kreisels, wobei die südliche Haltestation in einer Bucht liegt, weil der Bus hier Wartezeiten haben wird.

Parkplätze werden aufgehoben und neu platziert

Wie kann ein Kreisel dazu beitragen, dass die Situation künftig einheitlicher und möglicherweise als Zentrum gestärkt wird? Veränderungen der aktuellen Parkplatzsituation auf der Südseite der Dorfstrasse könnten helfen. So werden die sechs Parkplätze vor der Gemeindeverwaltung aufgehoben, ebenso die Lehrerparkplätze vor dem Schulhaus II.

Das schafft Raum für Fussgängerinnen und Fussgänger sowie Schülerinnen und Schüler. Letztere erhalten vor dem Schulhaus, etwas erhöht zum Trottoir, wieder einen Platz mit Brunnen und Bäumen.

Der Fussgängerstreifen beim Otto-Wolf-Weg wird aufgehoben. Urs Byland

Die Lehrerparkplätze, statt acht noch sechs, werden vom Schulhaus II vor den Schulneubau verschoben. Die sechs aufgehobenen Parkplätze bei der Gemeindeverwaltung sollen mit Parkplätzen seitlich des Verwaltungsgebäudes an der Schulhausstrasse ersetzt werden. Dort parkieren aktuell vier Fahrzeuge längs. Neu sollen es zehn senkrecht zur Schulhausstrasse sein.

Die 17 Parkplätze hinter dem Verwaltungsgebäude bleiben bestehen. Und das Verwaltungspersonal wird dazu angehalten, ihre Fahrzeuge beim nahen Friedhofparkplatz abzustellen.

Aktuell wird das Verwaltungsgebäude für Menschen mit einer Behinderung mit einer Rampe östlich des Eingangs erschlossen. Ergänzend soll nun auch eine Rampe im Westen eine einfache Erschliessung der Parkplätze ermöglichen.

Finanzierung mit Geld aus dem Planungsausgleich

Ein letzter Diskussionspunkt war die Finanzierung der Neugestaltung. Die Kosten werden auf 1,5 Millionen Franken geschätzt. Die Umgestaltung wurde als Massnahme des Agglomerationsprogramms 4. Generation eingereicht. Laut Prüfbericht des Bundes wird an die Kosten ein Beitrag von 35 Prozent, also rund 0,5 Millionen Franken, in Aussicht gestellt. Die verbleibende Million Franken könnte teilweise oder ganz mit Geldern des «Fonds Planungsausgleich» finanziert werden.

In diesem befinden sich laut Bauverwalter Jürg Vifian 1,026 Millionen Franken. Die Hälfte davon stammt aus dem Planungsausgleich für Bellach Ost noch vor der Schaffung eines Reglements und kann deshalb, so Vifian, frei eingesetzt werden.

Aufwertung des öffentlichen Raumes

Die andere Hälfte gilt als neurechtlich und muss in erster Linie für Entschädigungen aus materieller Enteignung verwendet werden. Laut Reglement kann das Geld aber auch genutzt werden, um den öffentlichen Raum aufzuwerten. «Das ist hier sicherlich der Fall», so Jürg Vifian.

Das Projekt wurde vom Gemeinderat mit 12 Ja und einer Enthaltung gutgeheissen und zur weiteren Bearbeitung freigegeben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen