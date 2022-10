Comedian Alain Frei aus Luterbach tritt in Solothurn auf

Auftritt in Solothurn Comedian Alain Frei: Aus dem Pausenclown ist ein Comedy-Rebell geworden Der Comedian Alain Frei ist in Deutschland eine grosse Nummer. In der Schweiz ist der Luterbacher aber kaum bekannt. Lucilia Mendes von Däniken Jetzt kommentieren 22.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Luterbacher Comedian Alain Frei: «Mein Zuhause ist nun in Deutschland.» zvg/Jonas Sorgalla

«Solothurn ist meine Stadt, meine Heimat – und trotzdem: Mein Zuhause ist nun in Deutschland. Aktuell in Köln», erzählt Alain Frei, der eigentlich Rüetschli heisst: «Aber Rüetschli funktioniert in Deutschland nicht.»

Frei ist in Deutschland eine grosse Nummer in der Comedy-Szene – und wer nun denkt, dass er bei seinen Auftritten den Jöö-Effekt mit der Schweizer Endung «li» ausnutzt, der liegt falsch. Nicht ganz, aber ziemlich. Klar kokettiert Frei mit seiner Herkunft, aber das alleine macht seinen Erfolg längst nicht aus.

Aufgewachsen in Luterbach

Alain Frei ist in Luterbach aufgewachsen. Dort absolvierte er die obligatorische Schulzeit und machte danach eine Ausbildung zum Plattenleger. Rückblickend gibt er zu:

«Ich war schon als Kind und Jugendlicher immer ein ‹Pausenclown›.»

Er macht gerne Sprüche und wusste es, die Leute um sich herum zu unterhalten: «Tatsächlich hatte ich auch bei Familienfesten immer den Drang, lustig zu sein. Trotzdem war das mit meiner Comedy-Karriere nie ganz so geplant.» Mit der Bühne hingegen liebäugelte er dann bald mal.

Vom Plattenleger zum Schauspieler

Alain Frei war schon «als Kind und Jugendlicher ein ‹Pausenclown›» zvg

Und so wagte er es, 2006 noch eine ganz andere Ausbildung zu machen: Er besuchte in Hamburg die Schauspielschule – und spezialisierte sich rasch mal auf die Sparte Comedy. Mit Erfolg: Schon bald macht er an Stand-up-Comedy-Wettbewerben mit, hatte Auftritte im deutschen Fernsehen, er wurde Mitglied der Truppe RebellComedy und begann die ganzen Social-Media-Plattformen zu bespielen.

Kurzausschnitte von seinen Auftritten werden gepostet, er nimmt wöchentlich Podcasts auf und feilt dazwischen immer wieder an seinen abendfüllenden Auftritten. Alain Frei wird ein Stück weit zu einem Produkt.

Sieht man sich Aufnahmen seiner Auftritte an, fällt auf: Frei leiert nicht einfach seine Witze runter, sondern er geht situativ auf das Publikum und die Geschehnisse vor der Bühne ein. Er macht sich über die Frau lustig, die sich duckend vor der Bühne vorbeirennt, um aufs Klo zu gehen: «Hast du echt das Gefühl, dass du dann weniger störst?»

Bis zu 150 Shows jährlich

Er macht sich über Berufsgruppen lustig, über Namen, er nimmt Kinderwünsche entgegen, klärt auf, ob er schwul ist oder nicht und gibt aber auch zu verstehen, wenn er genug von Publikumszwischenrufen hat und gerne wieder den Lead übernehmen möchte.

Heimspiele sind für Alain Frei nicht einfach. zvg

Er macht dies gewitzt, selten unter der Gürtellinie – und wenn er diese Grenze überschreitet, dann aus dem Grund, dass sich der Witz von Anfang an genau unter dieser Linie abspielte:

«Man kann auf der Bühne so ziemlich über alles reden. Aber je schwieriger das Thema, desto besser muss der Text sein, damit der Witz dann auch wirklich funktioniert.»

Die Dichte an Situationskomik, welche auf seinen Social-Media-Kanälen gezeigt wird, widerspiegelt nicht unbedingt die Realität:

«Ich mache jährlich bis zu 150 Shows – und natürlich passiert nicht in jeder Show etwas Ausserplanmässiges. Aber wenn, dann poste ich das schon sehr gerne.»

Neuerdings feiert er auch den «Hater der Woche», also Kommentare von Followern, die ihn zum Teil recht harsch angehen. «Ich bin keine Mimose und kann mit Kritik gut umgehen, aber wer austeilt, soll auch ab und zu mal einstecken – und umgekehrt.»

Heimspiele sind nicht einfach

Und wie ist das nun mit dem Schweizer-Bonus? Klar lasse er ab und zu Klischees spielen. Aber das sei gar nicht immer einfach:

«Manche Schweizer Redewendungen funktionieren in deutscher Sprache gar nicht. Auch kulturelle Eigenheiten sind manchmal nicht anwendbar. So kann ich zum Beispiel einen Migros- oder Coop-Witz nicht eins zu eins in einen Edeka-Witz umwandeln, das klappt nicht.»

Grundsätzlich sei er durch und durch Schweizer. Aber da er schon seit 20 Jahren in Deutschland lebe, denke und träume er inzwischen auch in deutscher Sprache. Im Wasseramt ist er nicht mehr allzu oft – und in Solothurn selber stand Frei noch nie auf der Bühne.

Die Schweizer Auftritte finden in grösseren Städten statt – und sind für ihn immer etwas Besonderes, machen ihn aber oft auch nervös: «Meine Familie kommt fast zu allen Shows in der Schweiz – muss aber ganz weit hinten sitzen. Alles andere würde mich aus dem Konzept bringen.»

Bald hat Alain Frei nun seinen ersten Auftritt in der Heimatregion. Am 11. November wird er zusammen mit anderen Comedy-Kollegen im Turbensaal Bellach zu sehen sein. Über einen ganz speziellen Gast würde er sich besonders freuen: «Würde ich im Publikum einen ganz bestimmten meiner ehemaligen Primarlehrer entdecken, dann könnte das ziemlich lustig werden. Ihm wäre ein Gag sicher.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen