Attisholz: Plattentaufe neues Rock 'n' Roll Album

Attisholz «Wir sind die letzte Generation, die den Rock ’n’ Roll versteht»: Bekannte Gesichter aus der Region gründen eine neue Band Sie sind aus einer Zeit der Revolutionen und des Ausbrechens. Jetzt feiert die Band «Das Kumpelding» im Attisholz-Areal Plattentaufe. Die Mitglieder erzählen, wie ihre Freundschaft funktioniert. Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 28.04.2022, 05.00 Uhr

Mit ihrer Musik wollen sie ein Zeichen setzen – und vor allem Freude haben (von links): Phipu Gerber, Brige Geiser, Luke Gasser, Yves Horisberger und Freddy Steady. zvg

Sie sind Rock 'n' Roll. Die langen, zerzausten Haare, die lockeren Klamotten, ihre Lebenseinstellung. Vor allem aber sind sie fünf Kumpel, die auf die Freundschaft anstossen. Wie macht man das am besten? «Mit einem Album.»

Die Musik ist ihr Ventil. Und so kommen mit «Das Kumpelding» fünf Musikgrössen zusammen, um etwas zu sagen, um ein Zeichen zu setzen. Der Innerschweizer Luke Gasser, der bereits mit Acts wie Nazareth oder Status Quo auf Tour war, hat sie zusammengetrommelt: Den Buechibärger Blueser Philipp «Phipu» Gerber, den ehemaligen Krokus-Schlagzeuger Freddy Steady, die Solothurner Hammond-Spielerin Brige Geiser und den Bassisten Yves Horisberger aus Zuchwil.

Dezember 2021. Eine neue Covid-Variante hat die Schweiz im Griff – und Luke Gasser plagt eine Mischung aus Frust und Zeit. Als Künstler einfach nur ruhig zu bleiben, kommt für ihn nicht infrage. «Welchen Wert hat die Kultur noch, wenn wir uns von den gesellschaftlichen Themen fernhalten?», fragt er. Also schreibt er. Über das Bilden der beiden Fronten, wie er es nennt, seine Erfahrungen, das Allein-Sein.

Das Zusammentreffen in der Grauzone

Im Nu entsteht ein Album. Eine Geschichte, die er teilen möchte. «Ich wollte das Album nicht allein aufnehmen, wir waren in dieser Zeit schon genügend allein», sagt er und ergänzt: «Ich wusste auch schon genau, wen ich anfragen wollte.» Und so verschlägt es den Innerschweizer nun für die Plattentaufe ins Solothurnische, die Heimat seiner Kollegen.

Am Donnerstag feiert die Band im Attisholz-Areal mit einer Plattentaufe das Entstehen der insgesamt elf Lieder. Mit allen, die sich dem Rock 'n' Roll verschrieben haben. Vor allem aber feiern sie das Zusammentreffen in der Grauzone. Als Freunde. Brige Geiser sagt:

«Wir wollen ein Zeichen setzen.»

Sie hätten die gegensätzlichen Meinungen der vergangenen zwei Jahre beiseiteschieben und sich lediglich als Künstler treffen wollen. «Leben und leben lassen», sagt Gerber. Luke Gasser lacht neben ihm und ergänzt: «In unserem Alter wohl eher leben und sterben lassen.» Und obwohl das Album kritische Themen beleuchtet, soll es keinesfalls ein Affront sein. «Wir wollen einfach eine Situation, ein Gefühl beschreiben.»

Fünf Charakterköpfe in einem Studio – funktioniert das?

Sie erzählen von den zwei Tagen im Studio im vergangenen Januar. Wie sie mit einer Woche Vorlauf an die Sache rangegangen sind. Die Lieder im Schnelldurchlauf aufgenommen haben, weil sie im «Flow» waren. «Ich habe schon viel erlebt, aber noch nie so etwas wie an diesen zwei Tagen», sagt der Solothurner Freddy Steady und ergänzt: «Es war so ehrlich. Wir haben all unsere Ecken und Kanten zelebriert. Pure Magie.»

Ein kleiner Einblick in das Album «Kumpelding». Ihr Lied «Pfefferland». zvg

Fünf Charakterköpfe in einem Studio, das klingt anstrengend. Die Bandmitglieder lachen. «Nein, wir wissen, wo unser Platz in der Band ist», sind sich alle einig. Ihnen sei es um die Musik gegangen, nicht etwa um Selbstverwirklichung. Und dennoch hat die Individualität der Musikerin und der Musiker auch hier ihren Platz.

Auch wenn sie wie eine eingeschworene Bande wirken, sticht Brige Geiser aus der Gruppe heraus. Nicht etwa, weil sie eine Frau ist, sondern weil ihre Haare nicht wild und die Klamotten nicht wie aus den 70er-Jahren sind. Doch Phipu Gerber bestätigt: «Brige hat mehr Rock 'n' Roll im ‹Füdle› als alle anderen.»

Haben «die wilden alten Zeiten» überhaupt noch Platz in unserer Gesellschaft? «Sie müssen Platz haben. Wir merken gar nicht, dass wir vergessen zu leben», sagt Freddy Steady und ergänzt:

«Als wir jung waren, konnten wir Revolutionen anstossen und aus bekannten Mustern ausbrechen.»

Heute sei das kaum mehr möglich. Alles sei streng durchgetaktet.

Bühnen zu finden sei schwieriger denn je. Und Fehler dürfe man sich keine erlauben, so Steady. Die Band schweift ab. Spricht über Grössen wie die Beatles und die Rolling Stones. Wie deren Patzer die Lieder zu dem machten, was sie sind.

Sie wollen ihren Platz in der Welt nicht aufgeben

Was sie hätten, sei ein Lebensgefühl. «Man kann den Rock 'n' Roll nicht einfach anziehen wie eine neue Lederjacke», sagt Phipu Gerber. Die anderen nicken. Im Hintergrund laufen die Charts. Die Jungen hätten keinen Anschluss mehr an die Welt, in der die fünf Bandmitglieder als Musikerin und Musiker gross geworden sind. Luke Gasser ergänzt: «Wir sind die letzte Generation, die den Rock 'n' Roll versteht.»

Für sie ist klar: Die «wilden alten Zeiten» müssen Platz haben. Von links: Luke Gasser, Yves Horisberger und Phipu Gerber. zvg

Sie wollen ihren Platz in der Welt nicht aufgeben. Und dieser Platz sei wegen der aktuellen Covid-Situation gezwungenermassen im kleineren Rahmen. Die Welt erobern – das überlassen sie deshalb den anderen. Gerber sagt: «Die Welt zu erobern hat wahnsinnig viel mit Kompromissen zu tun.»

CD-Release-Party am 28. April um 19.30 Uhr im Attisholz-Areal.

