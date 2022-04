Attisholz Nord Geschichten zum Thema Arbeit: Ein Hörrundgang lässt «Attishölzler» und andere zu Wort kommen «Attisholz im Ohr» heisst das Projekt von Melissa Flück, Christian Sommerhalder und Simone Crevoisier. Eingeweiht wird es am 1. Mai im Attisholz. Der Audio-Rundgang verschafft Menschen Gehör und sensibilisiert für die Transformation des Ortes. Vanessa Simili Jetzt kommentieren 21.04.2022, 14.00 Uhr

Melissa Flück und Christian Sommerhalder haben den Hörrundgang «Attisholz im Ohr» geplant und umgesetzt, eröffnet wird er am 1. Mai. Bruno Kissling

Melissa Flück und Christian Sommerhalder sprayen mit weisser Farbe das Projektlogo auf den Asphalt: Ein Ohr auf Füsschen. Innert kürzester Zeit verteilt sich das Ohr-Männchen über das Areal. Nicht mehr lange bleibt rätselhaft, wofür es steht. Am 1. Mai werden sie nämlich das Projekt «Attisholz im Ohr» eröffnen. Ein Hörrundgang mit zehn Stationen will für die Geschichte und die Transformation des Areals sensibilisieren.

Das Projekt lässt zehn Personen zu Wort kommen, die im Attisholz arbeiten oder einst gearbeitet haben. Im Zentrum steht dabei die subjektive Wahrnehmung der Einzelnen und ihre persönliche Arbeitsbiografie, weniger die historischen Gegebenheiten. Bis Anfang Mai wird an zehn Standorten auf dem gesamten Areal je eine Tafel installiert.

Mit dem eigenen Smartphone kann dann der aufgedruckte QR-Code gescannt werden. Dieser macht entweder über eine App oder über den Browser die Geschichten zugänglich. «Ein Kopfhörer wäre zudem ideal», so Kulturwissenschafterin Melissa Flück aus Rüttenen.

Der Rundgang wird künftig – das heisst zeitlich unlimitiert – ein fester Bestandteil des Areals sein. Und während man über das Areal spaziert, wird man den Geschichten lauschen können, sei es jener eines Holzplatzarbeiters in der einstigen Cellulosefabrik, sei es der einer heutigen Barbetreiberin oder eines Graffitikünstlers.

Arbeit verschafft Identität

«Die zehn Personen haben wir nach verschiedenen Kriterien ausgewählt und sie zum Thema Arbeit befragt», sagt Flück. Mit «wir» meint sie neben ihrem Projektpartner Christian Sommerhalder aus Bern auch Simone Crevoisier aus Basel, die an diesem sonnigen Apriltag verhindert ist. Kennen gelernt haben sich die drei Kulturschaffenden im Stapferhaus in Lenzburg.

Das Logo von «Attisholz im Ohr» ziert das Attisholz-Areal. Bruno Kissling

Dort haben sie als Abschlussarbeit ihres CAS-Kulturmanagements das Projekt «Attisholz im Ohr» geplant. Die Umsetzung war kein zwingender Bestandteil der Abschlussarbeit. Sie erfolgte aus eigener Initiative. Das Interesse an den Geschichten und am Ort war gross. So gründeten die drei einen Verein und machten sich vor ungefähr einem Jahr an die Arbeit.

«Da wir bereits vor dem CAS beruflich in unterschiedlichen Kulturbereichen tätig waren, konnten wir von der Zusammenarbeit und den unterschiedlichen Expertisen profitieren», so Sommerhalder. Während er als Musiker und Musiklehrer sowie im Bereich von Sounddesign tätig ist, arbeiten Flück und Crevoisier als Kulturwissenschafterinnen, teils in der Vermittlung, teils in der Kommunikation.

Die Frage «Was schaffsch?» soll einen begleiten

Neben dem Logo haben Flück und Sommerhalder die Aufschrift «Was schaffsch?» mehrmals auf den Boden gesprayt. Vor den sanitären Anlagen etwa begegnet einem die Frage, kurz und knapp begleitet sie einen an den stillen Ort. Schliesslich betrifft das Thema Arbeit jeden Einzelnen, die Arbeit ist oft mehr als eine Einkommensquelle oder eine Beschäftigung, sie ist eine gesellschaftliche Rolle und verschafft Identität.

«Es wäre schön, wenn man sich ausgehend von dieser Frage Gedanken macht über den eigenen Bezug zu Arbeit und zur eigenen Arbeit», so Flück, von Hause aus Kulturanthropologin.

Melissa Flück und Christian Sommerhalder beim Sprayen des Logos. Bruno Kissling

Finanziert wurde das Projekt «Attisholz im Ohr» unter anderem dank der Unterstützung durch die Eigentümerin eines Teils des nordseitigen Areals, die Halter AG, durch Beiträge von Stiftungen und mit Geldern der öffentlichen Hand, etwa der Gemeinden Riedholz und Luterbach.

Berührende Geschichten

«Das Projekt ist eine Herzensangelegenheit geworden», sagt Flück. Sie persönlich sei fasziniert und auch berührt von den Geschichten, die sie erfahren habe.

«Das Attisholz war für viele mehr als ein Arbeitsort, oft hörten wir, es sei Heimat gewesen. Viele haben hier mehr Zeit verbracht als bei ihrer Familie.»

Besonders gefreut habe sie, dass die Teilnehmerin Ruth Stampfli das Projekt zum Anlass genommen hat, ein Ehemaligentreffen zu organisieren, das am 8. Juli stattfinden soll. An die 100 ehemalige «Attishölzler» hätten sich bereits angemeldet.

Eröffnung: 1. Mai, 13 Uhr, Kantine Attisholz, Riedholz.

