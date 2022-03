Attisholz-Areal Die Eigenheim ist eröffnet – wer sich rund um Wohneigentum informieren will, ist an dieser Messe am richtigen Ort Kurz bevor die Eigenheim für das Publikum eröffnet wurde, gab es eine offizielle Eröffnung mit geladenen Gästen. Andreas Campi zeigte dabei die Strategie der Arealeignerin Halter für die Zukunft auf und Bruno Stettler (Vigier Beton Nordwest) machte sich stark für Recycling-Beton. Rahel Meier 31.03.2022, 19.10 Uhr

Messeleiter Jürg Moor bei der Eröffnung der Eigenheim 2022. José R. Martinez

Die Eigenheim erlebt dieses Jahr gleich zwei Premieren. Sie wird neu von Jürg Moor und Petra Bieri durchgeführt. Und sie findet auf dem Attisholz-Areal statt, nicht mehr in der Stadt Solothurn. Letzteres war der Anlass dafür, dass Andreas Campi (Geschäftsführer Halter Entwicklungen, Halter AG) über die Entwicklung des Attisholz Areales sprach.

Auch das Attisholz-Areal soll zum «Eigenheim» werden

Den Bogen zu schlagen, fiel Campi nicht schwer. Denn obwohl das Attisholz-Areal heute noch von Industriebauten geprägt ist, soll es sich in den nächsten zwanzig Jahren auch zu einem Wohnviertel mit über 1200 Wohnungen entwickeln. Zu einem «Eigenheim» für neue Bewohnerinnen und Bewohner also.

Das Attisholz-Areal eigne sich durchaus auch fürs Wohnen, ist Campi überzeugt. Denn schon nur die Lage nahe beim Jura, an der Aare und mit dem Blick in die Alpen, habe viel Qualität. Die bestehenden Strukturen hätten zudem viel Potenzial. So habe man den sogenannten Boulevard bereits 2018 für die Öffentlichkeit geöffnet, in der neu erstellten Arena würden Konzerte abgehalten und auch die Kiesofenhalle entwickle sich zu einem Treffpunkt.

Sozusagen eine Rückkehr

Die Sonderschau «Recycling Beton - der Umbruch nach dem Abbruch» war schon für die Ausgabe der Eigenheim im Jahr 2020 entwickelt worden. Aber auch sie passt wunderbar ins Attisholz-Areal. War doch die Viger Beton Nordwest lange Jahre Mieterin in der Kiesofenhalle.

Bruno Stettler (Leiter Verkauf, Vertrieb und Betonproduktion) zeigte auf, wie wichtig die Recyclingsparte für Vigier Nordwest heute ist. So seien im Jahr 2021 160'000 Tonnen Recyclingmaterial aufbereitet worden. Vieles davon sei sogenannter Mischabbruch. Rund die Hälfte des Materials gelange in aller Regel wieder zurück in den Zyklus.

«Unser Team entwickelt ständig weitere Produkte und verbessert die bereits bestehenden.»

Und auch Stettler schlug den Bogen zum Abschluss seiner kurzen Präsentation wieder zum Attisholz-Areal und dem Thema Eigenheim. Er kann sich nämlich gut vorstellen, dass aus Material von Bauten, die im Attisholz rückgebaut werden, Recycling-Beton wird, der wiederum direkt auf dem Areal für Neubauten verwendet werden könnte.

Zwei Ebenen und ein wunderbarer Schaugarten

Anschliessend an die beiden kurzen Reden wurde die Messe ganz offiziell, mit dem Durchschneiden eines roten Bandes eröffnet. Rund 100 Aussteller sind auf dem Attisholz-Areal vertreten. Ein Grossteil der Messestände befindet sich in der Kiesofenhalle. Zu finden sind alle möglichen Bereiche vom Sanitärbereich hin zum Gartenbaugeschäft, zum Fachmann für den Whirlpool, Küchenbauer. Elektriker, Holzbauer, Parkettfachbetrieb und vieles mehr.

«Bauen, sanieren, wohnen»: Das sind die Themen der Eigenheim. Auch dieses Jahr finden diverse Fachvorträge statt. «Raumklima», «Mieten oder kaufen» oder «Solarstrom-Check» sind einige der Themen. Der Kanton Solothurn ist mit der Energiefachstelle vor Ort.

Die Messe verteilt sich neu auf zwei Ebenen und damit konnte auch der Aussenbereich mit dem Messerestaurant vergrössert werden. Lehrlinge von Jardin Suisse haben zudem den Aussenbereich liebevoll mit Pflanzen gestaltet.

Öffnungszeiten: Donnerstag, 31. März, 17 bis 20 Uhr. Freitag, 1. April, 11 bis 20 Uhr. Samstag, 2. April, 10 bis 19 Uhr. Sonntag, 3. April, 10 bis 16 Uhr. Am Donnerstag kostet der Eintritt fünf Franken, von Freitag bis Sonntag sind es acht Franken.