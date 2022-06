Ansturm nach Corona Nicht alle Vereine, die ans Regionalturnfest in Subingen wollten, können auch tatsächlich mitmachen 69 Riegen sind bei den Erwachsenen und 29 bei den Kindern und Jugendlichen gemeldet. Der Zeitplan am Regionalturnfest in Subingen ist eng, die Anlagen sind ausgelastet. 3300 Turnerinnen und Turner freuen sich auf den ersten Turnanlass nach der Corona-Pandemie. Rahel Meier Jetzt kommentieren 06.06.2022, 05.00 Uhr

Das langersehnte nächste Regionalturnfest: Vom 10. bis zum 12. Juni findet in Subingen ein Regionalturnfest statt.

An den drei Wettkampftagen werden rund 3300 Erwachsene, Kinder und Jugendliche erwartet. Dazu kommen bis zu 5000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Das Wettkampf- und Festgelände befindet sich rund um die Mehrzweckhalle, den Reitplatz und das Oberstufenzentrum OZ13. Erstmals kann auch die neue Dreifachhalle genutzt werden.

2009 wurde das letzte Regionalturnfest in Subingen durchgeführt. Hier ein Bild der Subinger Damen bei der damaligen Gymnastik-Darbietung. Hanspeter Bärtschi

Coronabedingt ist es das erste Turnfest des Regionalturnverbandes Solothurn und Umgebung, das seit 2016 durchgeführt werden kann. Dementsprechend viele Vereine haben sich angemeldet. Nachdem die Organisierenden mit Anmeldungen überlaufen wurden, zog das Organisationskomitee zusammen mit dem Verband bereits drei Wochen vor Anmeldeschluss die Reissleine.

Bei den Erwachsenen sind jetzt 39 Riegen aus dem Regionalturnverband Solothurn gemeldet, 12 aus dem restlichen Kanton und 18 ausserkantonale Gastriegen. Bei der Jugend sind es 23 aus dem RTVSU und 6 ausserkantonale.

Die Anlagen sind komplett ausgelastet und der organisierende Turnverein Subingen freut sich auf die sportlichen Wettkämpfe, das Zusammensein, Feiern und viele «Wow»-Momente, wie im Festführer nachzulesen ist.

Hinter dem Turnfest steht der Turnverein Subingen, dem rund 430 Turnende und Jugendliche angehören. In den letzten 20 Jahren wurden in Subingen sieben Meisterschaften, sowie 2009 zum letzten Mal ein Regionalturnfest organisiert. Im OK sind langjährige Mitglieder des TV vertreten. Die Altersspanne zwischen dem Jüngsten und dem ältesten OK-Mitglied beträgt 35 Jahre.

Dem OK gehören an: Rolf Biedermann, Stefan Bussmann, Lena Kröplin, Marco Kummli, Matthias Kummli, Michael Kummli, Marco Leist, Karin Lüthy, Brigit Meier, Michèle Müller, Adrian Rudolf von Rohr, Michelle Scheidegger, Andrea Straub und Daniel Vögele.

Zur Durchführung des Regionalturnfestes braucht es unzählige Freiwillige. Die Turnerfamilie Subingen stellt rund 210 Helfer Neben der Aktivriege packen die Männer- und Frauenriege, etliche Ehren- und Freimitglieder, und zahlreiche Passivmitglieder mit an. Dazu kommen Helfer aus den Fasnachtsvereinen und Väter, deren Kinder in der Jugendabteilung turnen.

Nicht vergessen werden dürfen zudem die rund 500 Wettkampfrichterinnen und Wettkampfrichter und Helferinnen und Helfer, die von der Wettkampfleitung aufgeboten werden und ebenfalls ehrenamtlich arbeiten.

Seit vielen Jahren besteht das regionale Turnfest aus drei Teilen: Die Einzelwettkämpfe am Freitag, die Vereinswettkämpfe Aktiv, Frauen/Männer und Senioren am Samstag und die Jugendwettkämpfe am Sonntag.

Je nachdem für welche Wettkämpfe sich die Einzelturnerinnen und Turner oder die Vereine angemeldet haben, bestreiten sie unterschiedliche Disziplinen. Die Palette ist breit und geht vom Geräteturnen, zur Leichtathletik, zu Aerobic, Gymnastik hin zum Turnwettkampf.

Zum Programm eines Turnfestes gehören auch die sogenannten Fachteste. Es handelt sich dabei um polysportive Wettkämpfe in der Gruppe, in denen es vor allem um Fitness und Koordination geht. Die Fachteste werden nach Altersstufen unterteilt: Bei den Aktiven werden die Fachteste Allround, Unihockey, Korbball und Volleyball geturnt. Bei 35/55+ werden die Aufgaben des Fit + Fun absolviert.

In diesem Jahr sind am Sonntag das erste Mal die Kleinsten, die im Kinderturnen (Kitu) mitmachen, bei den sogenannten Bambini-Games am Start. Die Kindergärteler turnen einen Wettkampf aus fünf Posten und können so zum ersten Mal Turnfestatmosphäre schnuppern.

Am Freitagabend stehen Gymnastik und Aerobic in Kleingruppen ebenfalls erstmals auf dem Programm. Das Programm bei den Fachtesten wurde ebenfalls erweitert: Erstmals gibt es am Regionalfest auch den Fachtest Volleyball.

Turnfestsieger kann nur werden, wer in der entsprechenden Kategorie in der 1. Stärkeklasse gewinnt. Sportlicher Ehrgeiz ist immer da: Aber bei vielen Turnvereinen geht es bei der Teilnahme am Turnfest nicht primär um den Sieg, sondern vor allem auch um die Freude an der Bewegung und die sozialen Kontakte in der Gruppe und in der ganzen Turnerfamilie.

Am Freitag werden gegen 350 Turnerinnen und Turner erwartet. Das Festgelände und die Festwirtschaft öffnen um 15.30 Uhr. Die Wettkämpfe dauern von 17 bis 21 Uhr. Danach folgt die Rangverkündigung und ein DJ unterhält im Festzelt.

Am Samstag finden die Vereinswettkämpfe der Erwachsenen in den Sparten Aktiv, Frauen/Männer und Senioren statt. Rund 1700 Turnerinnen und Turner messen sich. Das Festgelände und die Festwirtschaft werden um 6.30 Uhr geöffnet, um 8.30 Uhr beginnen die ersten Wettkämpfe, Schluss ist um 20 Uhr. Danach treffen sich die Turnerinnen und Turner im Festzelt. Um 21.15 Uhr ist Rangverkündigung angesagt. Es folgt Unterhaltung mit einer Liveband und Festbetrieb.

Der Sonntag gehört dem Nachwuchs. 1300 Kinder und Jugendliche sind angemeldet. Das Festgelände und die Festwirtschaft öffnen um 6 Uhr. Um 8 Uhr beginnen die Wettkämpfe. Am Nachmittag stehen die Pendelstafetten auf dem Programm. Um 17 Uhr findet die Rangverkündigung statt.

Der organisierende TV Subingen rechnet bei schönem Wetter mit bis zu 5000 Zuschauerinnen und Zuschauern, die zusätzlich zu den Turnerinnen und Turnern auf dem Wettkampf- und Festgelände sind.

Bei schönem Wetter befinden sich die Parkplätze direkt beim Festareal. Bei schlechtem Wetter werden die Autos ins Industrieareal umgeleitet. Von dort aus sind es zu Fuss zirka 15 Minuten bis zum Festgelände. Bei Anreise mit dem öffentlichen Verkehr wird empfohlen, bei der Bushaltestelle Subingen Dorf auszusteigen.

Festzelt und Barzelt stehen allen offen. Es kann mit Bargeld, EC-Karte oder Twint bezahlt werden.

Rund 600 Turnerinnen und Turner übernachten von Samstag auf Sonntag im Innenraum des OZ13. Die Schlafstellen konnten dank viel «Good-will» der Schulleitung OZ13 ermöglicht werden. Geplant war ursprünglich ein Zeltplatz für weit weniger Personen.

