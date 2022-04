Anhaltender Veloboom Neueröffnung der Bike World in Zuchwil: Was bedeutet das für die regionale Konkurrenz? Kürzlich wurde die Bike World in Zuchwil eröffnet. Die Anwesenheit des Grossanbieters löst bei den anderen Veloverkäufern in der Region gemischte Gefühle aus. Grössere Sorgen machen der Branche allerdings Lieferengpässe und steigende Preise. Thaddäus Braun Jetzt kommentieren 04.04.2022, 14.00 Uhr

Die neu eröffnete Bike World von der Migros auf dem Riverside-Areal. Hanspeter Bärtschi

«Der Standort Zuchwil passt aufgrund der hohen Bikeaffinität in der Umgebung bestens in den Raum Solothurn», meint Tristan Cerf, Mediensprecher der Migros, der Inhaberin von Bike World.

Bike World ist gemäss eigenen Angaben der Anbieter mit der grössten Auswahl an Bikes in der ganzen Schweiz. Sie werben damit, dass ihre Kunden aus über 180 verschiedenen Modellen und insgesamt 450 Bikes auswählen können. Wie der Name schon verrät bietet der Grosshändler von Mountainbikes, über E-Bikes bis zu Kindervelos alles aus der ganzen Welt des Velos an.

Der Laden bietet seinen Kunden einen Rundum-Service: Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, die Bikes auf einem Indoor-Trail zu testen, um den Kunden die Möglichkeit zu geben, die Harmonie mit dem Bike zu testen. So stehe zunächst auch die Kundenzufriedenheit im Vordergrund.

Tristan Cerf macht aber kein Geheimnis aus der Planung einer Erweiterung des Angebots: «Zu einem späteren Zeitpunkt stehen auch Möglichkeiten verschiedener Events zur Bildung von Communitys zur Diskussion, diese sind zum aktuellen Zeitpunkt jedoch nicht spruchreif.»

Bike World sieht keine Gefahr für kleinere Anbieter

Die Bike World dürfte velobegeisterte Solothurner anziehen. Doch wie beeinflusst die Anwesenheit des Grosshändlers die zahlreichen kleineren Veloshops in der Umgebung? Die Migros verweist auf das schon seit langem existierende Angebot des SportXX in Langendorf:

«SportXX als Fachmarkt verkauft seit vielen Jahren Velos und Zubehör und ist im Markt bereits heute ein wichtiger Player. Mit Bike World stärkt SportXX nun seine Kompetenz in diesem Bereich.»

Die Nachfrage sei aber steigend, sodass es auch in Zukunft Platz haben wird für verschiedene Anbieter und die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse.

«Auch grössere Velozentren sind nicht immer lohnenswert»

Philipp Biberstein vom Fahradies in Biberist sieht das jedoch anders: «Ich gehe davon aus, dass wir das sicher merken werden. Gerade wenn Bike World Aktionen schaltet, Ausverkauf macht oder sonst auf den Preis drückt, können wir nicht mithalten.» Gleichzeitig macht er jedoch darauf aufmerksam, dass ihre Stärke nicht in der Vergabe von Rabatten liege, sondern bei der persönlichen Beratung und ihrer Werkstatt.

Wiederum anderer Meinung ist das Team des Radsportgeschäfts De Riggi in Gerlafingen. Sie verweisen auf die Eröffnung anderer grosser Velozentren in der Umgebung. Viele davon würden aber nicht mehr existieren oder seien weiterverkauft worden. Daraus schlussfolgern sie:

«Dies ist ein Zeichen für uns, dass auch grössere Zentren nicht immer lohnenswert sind. Somit fühlen wir uns von der Konkurrenz auch nicht betroffen.»

Noch ein Bike-Geschäft: Tuttobene.ch auf dem Riverside-Areal in Zuchwil. Hanspeter Bärtschi

Die Bike World ist nicht die einzige Neueröffnung in Zuchwil

Auf jeden Fall keine Angst vor dem neuen Wettbewerb hat das Velogeschäft Tuttobene aus Büren an der Aare. Ganz im Gegenteil: Sie werden am 9. April ein weiteres Geschäft beim Riverside eröffnen - keine 100 Meter Luftlinie entfernt also von der Bike World.

Die Bike World könne bis auf die Masse nichts bieten, was sie nicht auch anbieten können, so die Besitzer von Tuttobene. Die Quantität sei ihnen nicht wichtig, sie würden auf Qualität setzen. Sie könnten beispielsweise mit ihrem hoch qualifizierten Personal punkten. Zudem betreiben sie zusätzlich eine Bikeschule, was ihr Angebot noch ganzheitlicher mache.

Velos werden wohl teurer werden

Die unglaublich hohe Nachfrage, ausgelöst auch durch Corona, hält die Angst vor dem neuen Grossanbieter in Grenzen. Vielleicht auch weil andere Probleme dringlicher sind: Neben den Lieferengpässen ausgelöst durch die Covid-Pandemie beschäftigt die Branche auch die Rohstoffknappheit und die Energieverteuerung durch den Krieg in der Ukraine.

«Leider steigen die Preise ständig an. Zuerst lag dies vor allem an der Corona-Pandemie, nun liegt dies an der Rohstoffknappheit und der Treibstoffverteuerung betreffend des Transports», sagt ein Vertreter des Velogeschäfts De Riggi.

Die Branche ist sich auf jeden Fall einig, dass man nicht viel machen könne gegen die Verteuerung der Produkte. Es sei damit zu rechnen, dass es die Zusatzkosten auf die Endkunden abgewälzt werden.

